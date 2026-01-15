Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.7 комментариев
Тайная дочь Фредди Меркьюри умерла в возрасте 48 лет от рака
Скончалась женщина, которую называли дочерью вокалиста британской группы Queen Фредди Меркьюри, ее существование официально подтвердилось только в 2025 году после выхода биографии артиста.
Тайная дочь фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри скончалась от рака в возрасте 48 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Daily Mail. О существовании дочери, которую певец называл Биби, стало известно только в 2025 году из книги Лесли-Энн Джонс «С любовью, Фредди». Меркьюри скрывал факт отцовства, а официально считалось, что у артиста не было детей.
Семья Биби сообщила, что она ушла из жизни после продолжительной борьбы с хордомой – редким видом рака позвоночника. «Семья тайной дочери Фредди Меркьюри объявила сегодня, что она скончалась в возрасте 48 лет после продолжительной борьбы с редким видом рака», – приводит цитату газета. Как рассказал ее муж Томас, Биби мирно скончалась, оставив двух сыновей – им девять и семь лет.
После кремации прах Биби был развеян в Альпах. Британская писательница Лесли-Энн Джонс сообщила, что болезнь возникла у дочери Меркьюри еще в юности, и семья часто меняла место жительства в поисках лучшего лечения. Прошлым летом Биби с мужем и детьми совершили поездку в Южную Америку, где посетили Мачу-Пикчу, после чего она прошла курс химиотерапии.
Сейчас семья Биби живет во Франции и рассматривает возможность публикации фотографий с ней и Меркьюри.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в новой биографии фронтмена Queen Лесли-Энн Джонс описала историю появления тайной дочери Фредди Меркьюри.