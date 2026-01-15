Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.9 комментариев
Захарова назвала переговоры ключом к решению вопросов по Гренландии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые вопросы вокруг Гренландии должны решаться в рамках международного права.
Она подчеркнула, что разногласия относительно этой автономной самоуправляемой территории необходимо урегулировать путем переговоров, с обязательным учетом интересов ее населения, передает ТАСС.
«Мы исходим из того, что любые разногласия вокруг этой автономной самоуправляемой территории должны решаться путем переговоров в соответствии с международным правом, с учетом интересов населения этой страны, этой самоуправляемой автономной территории», – заявила Захарова на брифинге.
Ранее министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт расплакалась во время интервью после переговоров в Белом доме.
Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Белом Доме заявил, что Дания не смогла изменить мнение Вашингтона относительно намерений включить Гренландию в состав США.
Дания заявила о принципиальных расхождениях во взглядах с США по вопросу Гренландии.