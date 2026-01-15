  • Новость часаПутин заявил об опасной замене дипломатии в мире «правом сильного»
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    Борис Акимов Борис Акимов Живые елки против пластмассового мира

    Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

    15 января 2026, 16:50 • Новости дня

    За четыре часа над двумя регионами России сбили 10 дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение четырех часов над двумя российскими регионами уничтожили десять летательных аппаратов самолетного типа, атаковавших приграничные территории, сообщает Минобороны.

    Оперативные средства противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили десять украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями. В сообщении Минобороны уточняется, что инциденты произошли 15 января с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

    Семь дронов были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской. В ведомстве отметили: «В указанный период дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг российские военные уничтожили две ракеты большой дальности и шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, пострадавших не зафиксировали.

    Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь со среды на четверг над страной уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

    14 января 2026, 19:30 • Новости дня
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    МИД России вызвал временную поверенную Британии в Москве
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейна Долакия была вызвана в российский МИД.

    Информацию о визите дипломата подтвердили в российском внешнеполитическом ведомстве, передает ТАСС. «В МИД вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве», – заявили в министерстве. Подробности встречи и причины приглашения Долакии в МИД не уточняются.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о намерении Лондона продолжить давление на Россию.

    Напомним, Британия и Германия разделили первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи

    Галактионова возглавила Третьяковскую галерею после работы в Пушкинском музее

    Минкультуры сменило директора Третьяковской галереи
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ольга Галактионова назначена новым директором Третьяковской галереи, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

    «Директором Государственной Третьяковской галереи стала Ольга Галактионова. С января 2025 года она руководила ГМИИ им. А. С. Пушкина, до этого – РОСИЗО», – написала Любимова в Max, передает РИА «Новости».

    Министр напомнила, что под руководством Галактионовой были реализованы масштабные выставочные проекты, включая «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Также среди ее достижений – проект «ДК СССР», который стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.

    В 2023 году гендиректором Государственной Третьяковской галереи была назначена Елена Проничева.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    15 января 2026, 04:28 • Новости дня
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    Трамп: Сделку по украинскому урегулированию тормозит Киев
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Москва настроена на урегулирование украинского конфликта, в промедлении виноват Киев, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил в интервью Reuters, что, по его мнению, президент России Владимир Путин «готов» заключить сделку по урегулированию ситуации на Украине, а промедление исходит от украинской стороны. «Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что ему ничего не известно о якобы имеющихся планах поездки спецпосланника США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия открыта к контактам с американскими представителями.

    15 января 2026, 08:25 • Новости дня
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    Генштаб: ВС России заканчивают освобождение Купянска-Узлового
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Запад» завершает освобождение от украинских боевиков населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области, заявил руководитель Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    «Завершается освобождение Купянск-Узловой. После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе в городе», – указал Герасимов.

    Видео с его выступлением опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    ВСУ, пытаясь показать видимость контроля над Купянском, пытались устанавливать там украинские флаги на административных зданиях, но эти действия пресекались.

    Также он добавил, что группировка «Запад» активно развивает наступление на Краснолиманском направлении.

    «Южная» же группировка войск, освободив Северск, продвигается в сторону Славянска.

    Также глава Генштаба отметил, что группировка войск «Север» продолжает расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областях.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ перебрасывают значительные силы к Краматорску, Дружковке и Славянску.

    Также украинская армия стала активнее использовать западные системы РЭБ и увеличили удары с помощью РСЗО.

    15 января 2026, 06:29 • Новости дня
    ВСУ разграбили музей Махно в Гуляйполе при отступлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно, рассказал стрелок группировки войск РФ «Восток» с позывным «Татарин».

    По его словам, боевики ВСУ при отступлении из Гуляйполя в Запорожской области полностью разграбили и уничтожили музей, посвящённый Нестору Махно, передает РИА «Новости». «Татарин» добавил, что «музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам».

    Гуляйполе известно как родина Махно, который с 1918 по 1921 год был лидером повстанческого движения на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году российские войска добились рекордных темпов продвижения на фронте. За одну неделю российские силы освободили девять населенных пунктов. Кимаковский заявил о требованиях вывода формирования «Волки да Винчи» из-под Гуляйполя.

    14 января 2026, 20:10 • Новости дня
    Зеленский поручил новому министру обороны повысить эффективность мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с новым министром обороны Украины Владимир Зеленский выделил повышение эффективности мобилизации как главный приоритет работы ведомства.

    Масштабные перемены в системе мобилизации поручил провести новому министру обороны Украины Михаилу Федорову  Владимир Зеленский, передает ТАСС. По итогам личной встречи Зеленский заявил, что ведомству предстоит реализовать более масштабные изменения, которые должны гарантировать больше возможностей для оборонных сил и экономики страны.

    В своем Telegram-канале Зеленский отметил, что определены первые приоритеты для Министерства обороны, среди которых главной задачей названа модернизация мобилизационного процесса.

    Президент подчеркнул, что изменения должны повысить эффективность мобилизации и обеспечить устойчивое функционирование оборонных и экономических структур государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в среду Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны на Украине. Парламент откладывал рассмотрение его кандидатуры после провала голосования по другому министерскому назначению. Депутаты также утвердили 18-е продление режима военного положения и всеобщей мобилизации.

    Между тем, большинство молодых мужчин с Украины, воспользовавшись разрешением на выезд, массово отправились в Германию, Польшу и Чехию, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила ранее испанская газета Pais.

    15 января 2026, 14:21 • Новости дня
    Мерц назвал Россию европейской страной
    Мерц назвал Россию европейской страной
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.

    Он выступил с этой позицией на новогоднем приеме, обращаясь к представителям бизнеса в городе Галле, передает ТАСС.

    «Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода – если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание и сможем с уверенностью смотреть в будущее и после 2026 года», – заявил Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

    Мерц также акцентировал, что его слова о России не связаны с тем, что он выступает на востоке Германии. По его словам, такие же высказывания он сделал бы и в любой другой части страны. Канцлер подчеркнул, что считает Россию европейской страной.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    14 января 2026, 19:07 • Новости дня
    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»

    Трамп заявил, что «двух собачьих упряжек недостаточно» для сдерживания РФ и КНР у Гренландии

    Трамп заявил, что Дания не справится с защитой Гренландии «двумя упряжками»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что только США способны вытеснить военных России и Китая из водных пространств, прилегающих к Гренландии в Арктике.

    По его словам, Североатлантический альянс должен обратиться к Дании с требованием убрать военных России и Китая из этого региона, где они якобы находятся, передает ТАСС.

    «НАТО: скажите Дании, чтобы они убрали их отсюда, немедленно! Две собачьи упряжки не справятся! Только США могут это сделать», – написал он в соцсети Truth Social.

    К посту Трампа была прикреплена ссылка на материал Just the News, в котором говорится, что датская военная разведка предупреждала о возможных намерениях России и Китая нарастить присутствие в акватории около Гренландии и в арктическом регионе.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия.

    15 января 2026, 15:16 • Новости дня
    Балицкий назвал последнюю преграду перед Запорожьем

    Балицкий назвал реку Конку последней преградой перед Запорожьем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Запорожской области отметили, что река Конка остается последним естественным препятствием для российских войск на пути к Запорожью.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Телеграм-канале заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к Запорожью. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, а группировка «Восток» развивает наступление в регионе.

    Балицкий отметил, что российские подразделения закрепились в восточной части Лукьяновского, заняли Степногорск и расширили зону контроля возле Павловки. Кроме того, по его словам, была создана существенная угроза обороне противника у Камышевахи, что лишает врага возможности удерживать северные рубежи.

    Он также подчеркнул, что армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что за новогодние каникулы российские военные освободили шесть населенных пунктов в Запорожской области.

    Многие мирные граждане Запорожья выразили одобрение удару гиперзвуковой ракетной системой «Орешник» по цели подо Львовом.

    Передовые подразделения группировки войск «Днепр» вышли на дистанцию около 15 километров от южной окраины Запорожья, сообщил в конце декабря командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский в докладе президенту России Владимиру Путину.


    15 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине

    Дипломат Долгов: Трамп усиливает давление на Зеленского и «коалицию желающих»

    Эксперт: Трамп скоро признает «коалицию желающих» помехой урегулированию на Украине
    @ Thomas Krych/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может признать барьером к украинскому урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Для Белого дома, как и для Кремля, очевидно, что различные европейские и украинские проекты – это лишь попытка мимикрировать под мирные процессы, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее Трамп назвал Зеленского причиной задержки урегулирования на Украине.

    «Дональд Трамп абсолютно прав. Именно Украина является тем, кто тормозит и даже блокирует все усилия по мирному урегулированию. Причем это делается под кураторством премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и других активистов «коалиции желающих», – заметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Американский лидер пока напрямую не называет «коалицию желающих» барьером к мирному урегулированию. Но, вероятно, может это сделать в ближайшее время, поскольку усиливает давление на Европу. Впрочем, само неучастие американского лидера в «коалиции» уже показывает его отношение к ней», – считает он.

    «Думаю, как для Москвы, так и для Вашингтона, очевидно, что псевдо-мирные инициативы Европы и Киева – это попытка мимикрировать под мирное урегулирование. Суть в том, что ситуация на поле боя для ВСУ и их европейских кураторов становится тяжелее день ото дня. Им нужна передышка для накачивания украинской армии новым вооружением и наемниками», – продолжил собеседник.

    «Кроме того, лично для Стармера, Макрона и Мерца сейчас наступает политический цугцванг. Любой ход ухудшает их позиции в том, что касается внутренней повестки. Ну а политическую ситуацию на Украине можно уже даже не комментировать – там все скатывается к полному хаосу. Конечно, Трамп это видит, чувствует, что Киев и Брюссель пытаются водить его за нос, потому и делает острые заявления в адрес Зеленского», – подчеркнул Долгов.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Владимир Зеленский является главной причиной задержки подписания соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он заявил о необходимости убедить Киев поддержать мирный процесс. Глава Белого дома также отметил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку».

    Ранее сообщилось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вместе с Джаредом Кушнером рассматривают возможность новой поездки в Москву для переговоров с Путиным. Глава МИД России Сергей Лавров в этой связи отмечал, что Москва открыта к контактам с американскими эмиссарами.

    Российский дипломат также отметил, что Москве было бы интересно узнать впечатления представителей США от встречи в Париже с «коалицией желающих» с участием Зеленского. Лавров указал, что итоговый документ встречи носит декларативный характер, а США к нему не присоединились.

    Также сообщалось, что европейское единство трещит по швам, и еще одним признаком этого стала судьба 90 млрд евро, которые решено потратить на закупки оружия для Украины. Внезапно выяснилось, что самые крупные и богатые страны ЕС – Франция и Германия – имеют разные взгляды по поводу того, кому именно должны уйти эти деньги в конечном счете. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему деньги для Киева разрывают Евросоюз изнутри.

    14 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном Железнов оценил вероятное столкновение астероида CE2XZW2 с Землей

    Астроном назвал высокой вероятность столкновения астероида CE2XZW2 с Землей
    @ NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астероид CE2XZW2, размером около двадцати метров, был обнаружен недавно и может столкнуться с Землей, прогнозируют ученые.

    Астероид CE2XZW2, открытый в среду, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей, сообщил РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, «номинальная орбита – 3 тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнётся. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая».

    Эксперт подчеркнул, что информации о траектории пока недостаточно, чтобы точно определить дату и время возможного столкновения. Не исключено, что событие может произойти уже сегодня, однако эти оценки крайне предварительные.

    Размер CE2XZW2 составляет около 20 метров, и при входе в атмосферу такие объекты обычно взрываются, пояснил Железнов. Он уточнил, что в случае столкновения до поверхности долетят лишь мелкие фрагменты, представляющие минимальную угрозу для людей.

    Железнов добавил, что орбита подобных недавно открытых астероидов зачастую определяется неточно, а с накоплением наблюдений прогноз корректируется. В результате, Земля может оказаться вне предполагаемой траектории астероида.

    Напоминая о предыдущих случаях, астроном отметил, что первый астероид, обнаруженный за сутки до падения, был зафиксирован в 2008 году. Челябинский метеорит, схожий по размерам с CE2XZW2, был не замечен из-за приближения со стороны Солнца и вошел в атмосферу в 2013 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые указали на странности в поведении астероида, пролетевшего осенью над Подмосковьем.

    Также сообщалось, что США планируют взорвать астероид 2024 YR4 для предотвращения возможной угрозы Земле. Астрономы предупредили, что ядерный подрыв астероида может привести к созданию опасного космического мусора массой 230 тыс. тонн.

    14 января 2026, 17:56 • Новости дня
    В Архангельске осудили врача за смерть пациентки на МРТ

    В Архангельске осужден врач за смерть пациентки на процедуре МРТ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Октябрьский суд Архангельска вынес приговор бывшему врачу-кардиологу, ошибочно отправившему пациентку с кардиостимулятором на МРТ, после чего женщина умерла.

    Бывший врач одной из больниц Архангельской области признана виновной по части 2 статьи 109 УК РФ, сообщает Октябрьский суд Архангельска. Она направила пациентку, у которой был имплантирован электрокардиостимулятор, на магнитно-резонансную томографию, что является абсолютным противопоказанием для данной процедуры.

    Во время проведения МРТ у пациентки произошла остановка кровообращения из-за нарушения работы кардиостимулятора, затем развилась острая сердечная недостаточность, и женщина скончалась в стационаре после экстренной госпитализации.

    Врач не признала свою вину, однако не отрицала, что именно она выдала направление на МРТ, принесла извинения родственникам погибшей и частично возместила им вред.

    С учетом отсутствия отягчающих обстоятельств и исключительно положительных характеристик, суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев с лишением права заниматься врачебной деятельностью на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины и ребенка в роддоме Железноводска в Ставропольском крае.

    До этого следователи Подольска открыли дело по факту смерти 47-летней москвички после пластической операции в частной клинике.

    А Росздравнадзор начал выяснять причины смерти ребенка на приеме у остеопата в Казани.

    14 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке

    Политолог Данилин: Путин держит на личном контроле вопрос водоснабжения Донбасса

    Эксперт: Опыт обеспечения Крыма водой может быть использован в Донецке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Проблема «водной блокады» Донбасса Украиной была затронута в программе «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что президент вернулся к этому вопросу на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства держит тему на личном контроле, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «В Донбассе сохраняется проблема с водоснабжением, и наиболее острый характер она носит именно в Донецке», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Собеседник напомнил, что до 2022 года вода поступала в регион с севера по каналу «Северский Донец – Донбасс». Однако после начала СВО украинская сторона не только перекрыла эту водную артерию, но и неоднократно наносила удары по водоводам.

    «Проблему водной блокады Донбасса также поднимали в ходе программы «Итоги года с Владимиром Путиным». То, что этот вопрос президент обсудил и сейчас на встрече с Маратом Хуснуллиным, свидетельствует: глава государства прекрасно осведомлен о ситуации и держит тему на личном контроле», – указал эксперт.

    Данилин пояснил, что местные власти пытаются решать проблему, однако им необходима федеральная поддержка – отсюда и поручение президента выработать предложения по стабилизации водоснабжения ДНР. «Строительство нового водовода представляется более перспективным шагом, нежели ремонт старого, которому уже более 50 лет», – считает политолог.

    «Как бы то ни было, нет сомнений, что вопрос с водой для Донецка и близлежащих городов будет решен – так же, как российское руководство эффективно сделало это в случае с Крымом. Основным препятствием пока остаются ведущиеся боевые действия», – подчеркнул Данилин.

    В среду Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент отдельно затронул вопрос водоснабжения ДНР. Он попросил представить план восстановления старого водовода либо возведения нового. Глава государства указал, что стоимость ремонта может оказаться сопоставима со стоимостью нового строительства.

    «Ремонт старого водовода примерно столько же будет стоить, как строительство нового. Я уже не говорю про освобождение необходимых для решения этого вопроса территорий, с которых в прежние времена шла подача воды. Но нужно внимательно все проанализировать. Прошу об этом доложить, [представить] предложения», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Хуснуллин доложил, что для обеспечения региона водой возведены два дополнительных водовода – это «позволило под 180 тыс. кубов в сутки добавить». Зампред правительства ожидает, что в будущем ситуация с водоснабжением улучшится. Как отмечает ТАСС, ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ.

    Проблема водоснабжения Донбасса была поднятом военкором Евгением Поддубным на совмещенной прямой линии и пресс-конференции президента. Она может быть радикальным образом решена только после того, как территории под Славянском перейдут под контроль России, ответил Путин.

    «Но не только, – добавил российский лидер. – Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительства водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурения и так далее. Один водовод построен. Есть возможность, и сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода».

    15 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    Следствие попросило суд арестовать главврача новокузнецкой больницы
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие ходатайствовало о заключении под стражу отстраненного главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталия Хераскова.

    Представитель следствия сообщил на заседании, что требует ареста Хераскова сроком на один месяц и 27 суток, до 13 марта 2026 года, передает ТАСС.

    «На основании изложенного ходатайствую перед Центральным районным судом города Новокузнецка об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», – заявил он.

    Напомним, отстраненному главному врачу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 Виталию Хераскову предъявлено обвинение в халатности.

    14 января 2026, 18:50 • Новости дня
    Кнайсль увидела повторение предвоенной риторики XX века в ЕС

    Кнайсль увидела в риторике Европы старые антироссийские схемы XX века

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава МИД Австрии считает, что современные европейские высказывания о России напоминают язык конфликтных времен прошлого столетия.

    Риторика европейских стран в отношении России сравнима с предвоенными периодами XX века, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире «Шоу Вована и Лексуса», передает ТАСС. Она указала, что в даже самых низкосортных австрийских таблоидах публикуются материалы о том, что Россия «слишком большая» и что жителей Татарстана, Бурятии и Якутии якобы нужно «освободить» от «российского колониализма».

    «Этот язык вы могли слышать перед Первой мировой войной. Вы могли слышать его в 1930-е годы, и это заставляет меня дрожать. Это как будто они снова пробуют старую схему», – заявила Кнайсль.

    По ее словам, сейчас ситуация напоминает опасную переломную линию, так как санкции против России и вооружение Украины не достигают целей. Она отметила, что на фоне отсутствия успехов и нежелания признать поражение Украины, европейские политики могут стремиться к дестабилизации ситуации, чтобы изменить ее в свою пользу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кнайсль отметила важность продолжающегося диалога между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она отметила, что Москва и Вашингтон демонстрируют взрослый и прагматичный подход, в отличие от Евросоюза.

    Кроме того, Кнайсль назвала выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса в Мюнхене важнейшей речью последних десятилетий.

    В то же время она раскритиковала действия американских военных при задержании судна «Маринер».


    Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию

    В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине

    В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

