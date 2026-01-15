Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.7 комментариев
В Москве протестующие блокировали авто британской поверенной
Протестующие в Москве провели акцию около МИД России против антироссийской политики Лондона. В это время в здании внешнеполитического ведомства находилась временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Когда дипломат покидала МИД, участники акции освистали ее, а также на 10 минут заблокировали проезд авто. Также протестующие держали плакаты, например: «Британия – страна-террорист» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Долакии в МИД был заявлен решительный протест в связи со шпионским скандалом. Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
Россия приняла решение о лишении Самьюэля аккредитации. Британцу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. ФСБ пообещала продолжить противодействие работе иностранных спецслужб всеми доступными методами (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
В этой связи МИД предупредил Долакию, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)
«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указал МИД (фото: Владимир Гердо/ТАСС)