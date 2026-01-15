В Москве протестующие блокировали авто британской поверенной

«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ», – указал МИД (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

В этой связи МИД предупредил Долакию, что Россия не потерпит деятельности незаявленных сотрудников британских спецслужб, и что «бескомпромиссная линия будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Долакии в МИД был заявлен решительный протест в связи со шпионским скандалом. Ранее ФСБ выявила незаявленного сотрудника британских спецслужб. Им оказался 45-летний Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Когда дипломат покидала МИД, участники акции освистали ее, а также на 10 минут заблокировали проезд авто. Также протестующие держали плакаты, например: «Британия – страна-террорист» (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Протестующие в Москве провели акцию около МИД России против антироссийской политики Лондона. В это время в здании внешнеполитического ведомства находилась временная поверенная в делах Великобритании Дейни Долакия (фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Новогодняя живая елка на наших глазах превратилась в «ламповый» символ прошлого. Вместо этого зеленая повестка и псевдоответственность за экологию и прочая пропаганда навязывает нам пластмассовые симулякры праздника. И это только полбеды.

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

Российский транспорт в 2026 году получит новую конфигурацию В 2025 году российский транспорт успешно преодолел целый ряд вызовов и испытаний. О чем именно идет речь, как перестраиваются транспортные потоки внутри страны и за ее пределы – и как они в итоге должны выглядеть уже через несколько лет? Подробности Перейти в раздел

Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности Перейти в раздел

Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности Перейти в раздел

Стубба сочли непригодным на роль переговорщика по Украине В Евросоюзе хотят назначить переговорщика для диалога с Россией по ситуации на Украине. Среди возможных претендентов на эту роль называют действующего президента Финляндии Александра Стубба – сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой. Зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Россией и почему Стубб не годится на эту роль? Подробности Перейти в раздел

Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности Перейти в раздел

Чего ждать? Последнее видео 2025 года Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

Китай против Японии: новая война в 2026-м? Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

«Это последний мирный год для Европы» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду? Перейти в раздел