В Канаде арестовали пилота за управление самолетами 17 лет без лицензии

Пилот Air Canada задержан за 17 лет полетов по поддельной лицензии

Tекст: Мария Иванова

В провинции Онтарио правоохранительные органы арестовали 59-летнего Джеффри Уолла, который долгое время летал без необходимого разрешения, передает ТАСС. Мужчина работал в авиакомпании с 1998 по 2025 годы.

Длительное расследование показало, что в 2009 году Уолл подделал лицензию пилота транспортной авиации. Этот документ требовался ему для получения должности капитана воздушного судна. За прошедшие годы он успел совершить более 900 внутренних и международных рейсов на самолетах Boeing 767, Boeing 777 и Boeing 787, успешно перевезя десятки тысяч человек.

Бывшему сотруднику авиакомпании уже предъявлены обвинения в мошенничестве. Ожидается, что первое судебное заседание по этому резонансному делу состоится 29 июня.

Напомним, в апреле крушение вертолета в Прикамье произошло из-за пьяного пилота без лицензии.