После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
В Канаде арестовали пилота за управление самолетами 17 лет без лицензии
Пилот Air Canada задержан за 17 лет полетов по поддельной лицензии
Канадская полиция задержала бывшего сотрудника авиакомпании Air Canada, который на протяжении 17 лет управлял пассажирскими лайнерами по поддельным документам.
В провинции Онтарио правоохранительные органы арестовали 59-летнего Джеффри Уолла, который долгое время летал без необходимого разрешения, передает ТАСС. Мужчина работал в авиакомпании с 1998 по 2025 годы.
Длительное расследование показало, что в 2009 году Уолл подделал лицензию пилота транспортной авиации. Этот документ требовался ему для получения должности капитана воздушного судна. За прошедшие годы он успел совершить более 900 внутренних и международных рейсов на самолетах Boeing 767, Boeing 777 и Boeing 787, успешно перевезя десятки тысяч человек.
Бывшему сотруднику авиакомпании уже предъявлены обвинения в мошенничестве. Ожидается, что первое судебное заседание по этому резонансному делу состоится 29 июня.
Напомним, в апреле крушение вертолета в Прикамье произошло из-за пьяного пилота без лицензии.