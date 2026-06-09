Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

В последние годы нередко говорят (с одобрением или опасением) об определенной «ресоветизации», возвращении к символам и идеологемам советской эпохи. Известные деятели искусств и общественники восхваляют светлое прошлое и говорят, что Советский Союз – рай, который мы потеряли. И что было бы неплохо туда вернуться – хотя бы частично.

Для людей моего поколения поздний СССР – это детство, юность, мечты о полетах в космос, школьная дискотека, первая подростковая влюбленность, в общем, ностальгия. Все мы с щемящим чувством вспоминаем о временах, когда были молоды, здоровы и прекрасны.

Однако одно дело – ностальгия, другое – попытки всерьез брать советский проект за образец.

Лозунг большевиков «превратим войну империалистическую в гражданскую войну» был, в свое время с успехом осуществлен на практике. Но нам вряд ли сейчас стоит эту практику восхвалять.

В реальном коммунистическом проекте есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Эта антирусскость проявлялась в нескольких измерениях.

Во-первых, еще до революции Ленин изображал русских как шовинистов, угнетателей и держиморд, требуя «права самоопределения всех угнетенных великороссами наций». А в 1922 году его больше всего беспокоило, как бы «защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста... шовинистической великорусской швали».

Ленин продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства) очень задолго до того, как это вошло в моду в США. «Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически», – писал В.И. Ульянов.

В-вторых, в полном соответствии с такими идеологическими установками проводилась политика «коренизации» – то есть целенаправленного подавления русского языка и культуры в местностях со смешанным населением. Эта политика была вызвана, в первую очередь, желанием большевиков опереться на местные национализмы. Как писал Ленин, «Необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетённой, национализм большой нации и национализм нации маленькой...».

В-третьих, хотя многие сторонники «деколонизаторского» дискурса теперь называют СССР колониальной империей, как империя он был совершенно уникальным – в нем «метрополия», то есть великорусские области, жили хуже, чем «колонии». Расказачивание, гонения на Церковь, уничтожение деревни – все это страшнее всего проехалось по русским регионам.

Сама система «союзных республик» представляла собой бомбу, которая неизбежно взорвалась, а то, что границы между ними проводились без учета реального этнического состава населения, во многом и породило нынешнюю трагическую ситуацию.

Такое отмежевание от русскости в преобладающе русской стране было связано с фундаментальным характером коммунистической идеологии – это был принципиально глобальный проект, «чтобы в мире без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем».

Потом, конечно, особенно в годы Великой Отечественной, эту позицию пришлось очень сильно смягчить. Идеологии пришлось существенно прогнуться под реальность. Но ее корни остаются там – в ленинских трудах. И нельзя сказать, что эти корни засохли.

Ленин был просто гениален по части технологий социального разрушения – и эти технологи активно используются в мире до сих пор. «Деколонизация» при которой меньшинства активно настраивают против большинства; «справедливость», когда недовольным людям указывают на предполагаемых «буржуев», которых надо раскулачить; вера в гражданское насилие как «повивальную бабку истории» – все это, как гласил советский лозунг, живее всех живых.

До сих пор на официальном сайте КПРФ народовольцев – террористов, совершивших убийство императора Александра II (Освободителя) – восхваляют как «когорту героев» совершившую «бессмертный подвиг».

Конечно, в КПРФ могут быть самые разные люди, и не стоит ставить им всем в вину дела давно прошедших дней. Но дело не в людях, а в определенном идеологическом наследии. Некоторые идеи ядовиты, и их надо признать ядовитыми – причем первыми это должны сделать сами коммунисты.

Конечно, в таких случаях раздаются протесты против «очернения советского периода нашей истории». Но это – просто уход от проблемы. Вопрос не в том, считаем ли мы эти 70 лет одним черным провалом. Нет, не считаем. И в тех условиях люди трудились, совершали открытия, создавали произведения искусства, рожали и воспитывали детей.

Вопрос в том, например, чем мы считаем террористическое убийство законного главы государства – «бессмертным подвигом» или все-таки преступлением? Чем мы считаем расказачивание и гонения на Церковь?

Хотим ли мы поливать корни ленинизма – или все-таки предпочтем дать им засохнуть? Хотим мы опять ходить по ленинским граблям, или все же учтем исторический опыт?