Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.0 комментариев
Британия приняла командование контингентом «коалиции желающих»
Лондон принял от Парижа командование контингентом для размещения на Украине
В рамках плановой ротации управление многонациональным контингентом, который планируется развернуть после завершения боевых действий, перешло к британскому генералу Тому Бейтману.
Передача полномочий состоялась в штаб-квартире в Париже, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленный британский офицер сегодня принял командование многонациональными силами, которые будут развернуты на Украине после окончания боевых действий», – заявило оборонное ведомство.
В объединение входят более 30 стран, а инициаторами его создания выступили Британия и Франция. В январе лидеры государств подписали декларацию о намерении разместить контингент на украинской территории после подписания мирного соглашения.
В МИД ранее подчеркивали категорическую неприемлемость появления войск НАТО на Украине, предупреждая о риске резкой эскалации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютно неприемлемым размещение европейских военных на территории Украины. Он охарактеризовал участников объединения подстрекателями войны, которые совершенно не хотят мира.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила западную «коалицию желающих» с библейскими Содомом и Гоморрой.