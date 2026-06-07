Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть

Tекст: Борис Джерелиевский

На уходящей неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов подтвердил, что к сентябрю текущего года Вооруженные сил России получат информационную систему, объединяющую в единый контур разные разведывательно-ударные комплексы. В данный момент система проходит завершающий этап боевых испытаний. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает с ней. Очень большой спрос на эту систему», – заявил министр.

Напомним, что еще в конце лета прошлого года Андрей Белоусов сообщал о начале внедрения в войсках новой информационной системы осведомленности тактического звена (КОТЗ) «Свод». Затем, уже в декабре прошлого года, на расширенном заседании коллегии Минобороны Белоусов рассказывал, что система «Свод» «объединит должностных лиц всех уровней – от взвода до соединения [дивизия] – в единое защищенное информационное пространство».

Внедрить систему во все группировки войск планировалось к сентябрю 2026 года. Судя по текущему заявлению министра, реализация проекта происходит успешно и в соответствии с графиком.

Система «Свод», работы над которой начались в 2024 году, создается не на пустом месте. Наша страна некогда лидировала в вопросе разработки автоматизированных систем управления войсками (АСУВ). Так, например, еще в 1957 году была принята на вооружение автоматизированная система управления боевыми действиями авиации ПВО СССР «Воздух-1». Система автоматически передавала, обрабатывала, обобщала и отображала воздушную обстановку, осуществляла оповещение и управление, а также наведение истребителей-перехватчиков на воздушные цели.

Другим известным примером автоматической системы управления является «Периметр», прозванный на Западе «Мертвой рукой». Это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом РВСН, созданный в СССР, видимо, в начале или в середине 60-х годов прошлого столетия.

Успешный опыт ПВО и РВСН в советских войсках решили экстраполировать на систему управления сухопутных войск. В перспективе эта система, получившая название «Маневр», должна была связать все Вооруженные силы страны. Разработка системы проходила под руководством маршала Николая Огаркова.

«Манёвр» как компьютерная система управления объединением сухопутных войск, включающая в себя подсистемы управления родами войск, фронтовой авиации и войсковой ПВО, тыла, объединенных единой системой связи и передачи данных, был в полном формате задействован на оперативно-стратегических учениях «Запад-81» в сентябре 1981 года. Результатом стало значительное сокращение времени обмена информацией, возросла защищенность от перехвата и воздействия неприятельских систем РЭБ. Эффективность действий войск, плотность огня и его точность возрастали в 3-5 раз.

Однако после распада СССР работы по дальнейшему внедрению системы «Манёвр» были свернуты. Сама система прекратила существование.

В России работы по созданию АСУВ были возобновлены только в начале 2000-х годов, с 2001 года разрабатывалась система «Созвездие М». Затем на ее базе была создана единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), проходившая многочисленные испытания. В 2018 году был даже подписан государственный контракт на поставку изделий, согласно которому до 2020 года в войска должны были поступить 40 бригадных комплектов ЕСУ ТЗ.

Однако опытная эксплуатация выявила ряд слабых мест системы – от критической зависимости от покрытия всей зоны действия интернетом до вызывающего нарекания графического редактора. Хотя система поступала в войска, но завершить ее внедрение не удалось, и в СВО наша армия вступила без полноценной АСУВ.

В определенной степени ее отсутствие компенсировалось (и компенсируется) разного рода инициативными программными разработками предприятий и волонтерских КБ. Эти разработки создают разведывательно-ударный контур (РУК), автоматизируя связь разведки (разведывательный дрон, наблюдатель) с ударными системами (FPV-дроны, РСЗО, артиллерия). Причем для передачи данных используются обычные планшеты или даже смартфоны, и мессенджеры, например, Telegram.

Но возможности таких систем, конечно, ограничены. Они уязвимы для внешнего воздействия и действуют в рамках РУК одного подразделения.

Поэтому

внедрение «Свода» является критически важным условием повышения эффективности боевых действий и управляемости войск. Войска получат систему управления, позволяющую соединить разведку и средства поражения в единый, мгновенно реагирующий организм, в том числе и в самом низовом звене.

Глава военного ведомства так описывал предназначение и функционал системы «Свод»: «Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки».

Можно сказать, что в основе философии «Свода» лежит известный афоризм Александра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Вход в систему и работу в ней пользователи всех уровней будут осуществлять с помощью специальных доверенных устройств, представляющих собой защищенный от физического и электромагнитного воздействия планшет.

С его помощью осуществляется обмен данными и доступ к метеосводкам, детальной картографии и спутниковым снимкам, данным о воздушной и наземной обстановке, включая размещение своих и неприятельских сил. Обработка данных с привлечением элементов ИИ обеспечивает анализ обстановки, моделируя потенциальное развитие ситуации на поле боя и выявляя уязвимости неприятеля.

К слову, во время недавней инспекции группировки «Восток» начальник войск противовоздушной обороны группировки генерал-майор Валерий Черныш доложил Андрею Белоусову об успешном внедрении новой автоматизированной системы управления средствами ПВО. Данный комплекс, обобщая данные, полученные со всех РЛС, позволяет в режиме реального времени обнаруживать воздушные цели и определять их характеристики. Затем

специальное программное обеспечение автоматически наводит дроны-перехватчики на обозначенные цели, обеспечивая их уничтожение.

Не совсем ясно, идет ли речь в данном случае о «Своде» или об отдельной АСУВ, предназначенной исключительно для уничтожения вражеских БПЛА. Логика развития боевых действий заставляет предполагать, что ПВО также интегрировано в новую систему. Во всяком случае, это было бы обоснованно, поскольку дроны являются основным ударным средством текущей войны.

Между прочим, сам Белоусов, рассказывая недавно о внедрении единого контура боевых систем, не упоминал наименование «Свод». Это заставляет предположить, что в процессе опытно-боевой эксплуатации система была расширена и дополнена и, возможно, в новом варианте получит новое имя.