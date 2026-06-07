  • Новость часаПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт назвал вероятное место запуска украинских дронов по Петербургу
    Россиянка Мирра Андреева триумфально выиграла финал турнира «Ролан Гаррос»
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    Китай объявил о проведении специальной морской операции в районе Тайваня
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    16 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    7 июня 2026, 09:15 • Общество

    Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть

    Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать?

    На уходящей неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов подтвердил, что к сентябрю текущего года Вооруженные сил России получат информационную систему, объединяющую в единый контур разные разведывательно-ударные комплексы. В данный момент система проходит завершающий этап боевых испытаний. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает с ней. Очень большой спрос на эту систему», – заявил министр.

    Напомним, что еще в конце лета прошлого года Андрей Белоусов сообщал о начале внедрения в войсках новой информационной системы осведомленности тактического звена (КОТЗ) «Свод». Затем, уже в декабре прошлого года, на расширенном заседании коллегии Минобороны Белоусов рассказывал, что система «Свод» «объединит должностных лиц всех уровней – от взвода до соединения [дивизия] – в единое защищенное информационное пространство».

    Внедрить систему во все группировки войск планировалось к сентябрю 2026 года. Судя по текущему заявлению министра, реализация проекта происходит успешно и в соответствии с графиком.

    Система «Свод», работы над которой начались в 2024 году, создается не на пустом месте. Наша страна некогда лидировала в вопросе разработки автоматизированных систем управления войсками (АСУВ). Так, например, еще в 1957 году была принята на вооружение автоматизированная система управления боевыми действиями авиации ПВО СССР «Воздух-1». Система автоматически передавала, обрабатывала, обобщала и отображала воздушную обстановку, осуществляла оповещение и управление, а также наведение истребителей-перехватчиков на воздушные цели.

    Другим известным примером автоматической системы управления является «Периметр», прозванный на Западе «Мертвой рукой». Это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом РВСН, созданный в СССР, видимо, в начале или в середине 60-х годов прошлого столетия.

    Успешный опыт ПВО и РВСН в советских войсках решили экстраполировать на систему управления сухопутных войск. В перспективе эта система, получившая название «Маневр», должна была связать все Вооруженные силы страны. Разработка системы проходила под руководством маршала Николая Огаркова.

    «Манёвр» как компьютерная система управления объединением сухопутных войск, включающая в себя подсистемы управления родами войск, фронтовой авиации и войсковой ПВО, тыла, объединенных единой системой связи и передачи данных, был в полном формате задействован на оперативно-стратегических учениях «Запад-81» в сентябре 1981 года. Результатом стало значительное сокращение времени обмена информацией, возросла защищенность от перехвата и воздействия неприятельских систем РЭБ. Эффективность действий войск, плотность огня и его точность возрастали в 3-5 раз.

    Однако после распада СССР работы по дальнейшему внедрению системы «Манёвр» были свернуты. Сама система прекратила существование.

    В России работы по созданию АСУВ были возобновлены только в начале 2000-х годов, с 2001 года разрабатывалась система «Созвездие М». Затем на ее базе была создана единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), проходившая многочисленные испытания. В 2018 году был даже подписан государственный контракт на поставку изделий, согласно которому до 2020 года в войска должны были поступить 40 бригадных комплектов ЕСУ ТЗ.

    Однако опытная эксплуатация выявила ряд слабых мест системы – от критической зависимости от покрытия всей зоны действия интернетом до вызывающего нарекания графического редактора. Хотя система поступала в войска, но завершить ее внедрение не удалось, и в СВО наша армия вступила без полноценной АСУВ.

    В определенной степени ее отсутствие компенсировалось (и компенсируется) разного рода инициативными программными разработками предприятий и волонтерских КБ. Эти разработки создают разведывательно-ударный контур (РУК), автоматизируя связь разведки (разведывательный дрон, наблюдатель) с ударными системами (FPV-дроны, РСЗО, артиллерия). Причем для передачи данных используются обычные планшеты или даже смартфоны, и мессенджеры, например, Telegram.

    Но возможности таких систем, конечно, ограничены. Они уязвимы для внешнего воздействия и действуют в рамках РУК одного подразделения.

    Поэтому

    внедрение «Свода» является критически важным условием повышения эффективности боевых действий и управляемости войск. Войска получат систему управления, позволяющую соединить разведку и средства поражения в единый, мгновенно реагирующий организм, в том числе и в самом низовом звене.

    Глава военного ведомства так описывал предназначение и функционал системы «Свод»: «Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки».

    Можно сказать, что в основе философии «Свода» лежит известный афоризм Александра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Вход в систему и работу в ней пользователи всех уровней будут осуществлять с помощью специальных доверенных устройств, представляющих собой защищенный от физического и электромагнитного воздействия планшет.

    С его помощью осуществляется обмен данными и доступ к метеосводкам, детальной картографии и спутниковым снимкам, данным о воздушной и наземной обстановке, включая размещение своих и неприятельских сил. Обработка данных с привлечением элементов ИИ обеспечивает анализ обстановки, моделируя потенциальное развитие ситуации на поле боя и выявляя уязвимости неприятеля.

    К слову, во время недавней инспекции группировки «Восток» начальник войск противовоздушной обороны группировки генерал-майор Валерий Черныш доложил Андрею Белоусову об успешном внедрении новой автоматизированной системы управления средствами ПВО. Данный комплекс, обобщая данные, полученные со всех РЛС, позволяет в режиме реального времени обнаруживать воздушные цели и определять их характеристики. Затем

    специальное программное обеспечение автоматически наводит дроны-перехватчики на обозначенные цели, обеспечивая их уничтожение.

    Не совсем ясно, идет ли речь в данном случае о «Своде» или об отдельной АСУВ, предназначенной исключительно для уничтожения вражеских БПЛА. Логика развития боевых действий заставляет предполагать, что ПВО также интегрировано в новую систему. Во всяком случае, это было бы обоснованно, поскольку дроны являются основным ударным средством текущей войны.

    Между прочим, сам Белоусов, рассказывая недавно о внедрении единого контура боевых систем, не упоминал наименование «Свод». Это заставляет предположить, что в процессе опытно-боевой эксплуатации система была расширена и дополнена и, возможно, в новом варианте получит новое имя.

    Главное
    Военкор назвал освобождение Шевченко в Харьковской области тактическим успехом
    Главком ВМС Британии Дженкинс рассказал о поиске российских подлодок
    New York Times: Израиль перешел черту в активизации шпионажа за США
    Стрельба со множеством пострадавших произошла рядом с фестивалем в США
    Поставки российских удобрений в Бразилию упали в полтора раза
    Священники рассказали об отношении к модному течению «монастырингу»
    В пяти отраслях в России средняя зарплата превысила 200 тыс. рублей

    Россия собралась пополнить резервы на триллион рублей

    Триллион рублей сверхдоходов может положить Россия в кубышку по итогам этого года. Такой план озвучил глава Минфина Антон Силуанов. Последние четыре года Фонд национального благосостояния работал больше на поддержку бюджета и экономики. Однако Минфин хочет ужесточить бюджетное правило и вернуть опцию накопления, вместо расходования резервов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Как бороться с атаками дронов Hornet

    В последнее время в зоне спецоперации противник все чаще применяет беспилотники Hornet американского производства. По оценкам экспертов, эти аппараты обладают рядом особенностей по сравнению с традиционными беспилотниками и представляет собой серьезную угрозу в первую очередь для Новороссии и Крыма. Вместе с тем у «Хорнетов» есть и слабые места. Как можно с ними бороться? Подробности

    Перейти в раздел

    Причиной уникального успеха властей Дании стала русофобия

    После беспрецедентных по длительности и уступкам переговоров пост сохранила один из наиболее одиозных лидеров ЕС – премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Это было важно и для Украины, и для глобалистов в Брюсселе, но казалось маловероятным: власти Запада выборы повсюду проигрывают. У успеха есть секрет: русофобия. Датчанам такое нравится. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    • Пентагон оставил Литву без прикрытия

      США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Перехватывающие парковки в Москве в 2026 году: тарифы, условия и адреса

      Перехватывающие парковки – специальные стоянки у станций метро Москвы, МЦК и МЦД, позволяющие оставить автомобиль бесплатно при условии пересадки на городской транспорт. В Москве работает 125 таких объектов со шлагбаумом и 10 уличных парковочных зон, есть они и в других городах России. Как опознать парковки данного типа, где именно они расположены – и каковы условия их бесплатного использования?

    • Как оформить возврат товара в магазин: права покупателя, сроки и порядок действий в 2026 году

      Закон позволяет покупателю вернуть продавцу очень многие непродовольственные товары – даже без объяснения причин. При каких условиях товар надлежащего качества может быть возвращен, какие существуют исключения из этого правила, какова процедура возврата – и что делать в случае, если продавец отказывается принимать товар назад и возвращать деньги?

    • Чемпионат мира по футболу 2026: даты, расписание, стадионы и составы групп

      Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах – США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 национальных сборных; 104 матча будут сыграны на 16 стадионах в 16 городах за 39 дней. Каковы составы турнирных групп, в какие дни будут сыграны ключевые матчи и как смотреть матчи чемпионата в России?

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации