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Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть
Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать?
На уходящей неделе министр обороны РФ Андрей Белоусов подтвердил, что к сентябрю текущего года Вооруженные сил России получат информационную систему, объединяющую в единый контур разные разведывательно-ударные комплексы. В данный момент система проходит завершающий этап боевых испытаний. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает с ней. Очень большой спрос на эту систему», – заявил министр.
Напомним, что еще в конце лета прошлого года Андрей Белоусов сообщал о начале внедрения в войсках новой информационной системы осведомленности тактического звена (КОТЗ) «Свод». Затем, уже в декабре прошлого года, на расширенном заседании коллегии Минобороны Белоусов рассказывал, что система «Свод» «объединит должностных лиц всех уровней – от взвода до соединения [дивизия] – в единое защищенное информационное пространство».
Внедрить систему во все группировки войск планировалось к сентябрю 2026 года. Судя по текущему заявлению министра, реализация проекта происходит успешно и в соответствии с графиком.
Система «Свод», работы над которой начались в 2024 году, создается не на пустом месте. Наша страна некогда лидировала в вопросе разработки автоматизированных систем управления войсками (АСУВ). Так, например, еще в 1957 году была принята на вооружение автоматизированная система управления боевыми действиями авиации ПВО СССР «Воздух-1». Система автоматически передавала, обрабатывала, обобщала и отображала воздушную обстановку, осуществляла оповещение и управление, а также наведение истребителей-перехватчиков на воздушные цели.
Другим известным примером автоматической системы управления является «Периметр», прозванный на Западе «Мертвой рукой». Это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом РВСН, созданный в СССР, видимо, в начале или в середине 60-х годов прошлого столетия.
Успешный опыт ПВО и РВСН в советских войсках решили экстраполировать на систему управления сухопутных войск. В перспективе эта система, получившая название «Маневр», должна была связать все Вооруженные силы страны. Разработка системы проходила под руководством маршала Николая Огаркова.
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«Манёвр» как компьютерная система управления объединением сухопутных войск, включающая в себя подсистемы управления родами войск, фронтовой авиации и войсковой ПВО, тыла, объединенных единой системой связи и передачи данных, был в полном формате задействован на оперативно-стратегических учениях «Запад-81» в сентябре 1981 года. Результатом стало значительное сокращение времени обмена информацией, возросла защищенность от перехвата и воздействия неприятельских систем РЭБ. Эффективность действий войск, плотность огня и его точность возрастали в 3-5 раз.
Однако после распада СССР работы по дальнейшему внедрению системы «Манёвр» были свернуты. Сама система прекратила существование.
В России работы по созданию АСУВ были возобновлены только в начале 2000-х годов, с 2001 года разрабатывалась система «Созвездие М». Затем на ее базе была создана единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), проходившая многочисленные испытания. В 2018 году был даже подписан государственный контракт на поставку изделий, согласно которому до 2020 года в войска должны были поступить 40 бригадных комплектов ЕСУ ТЗ.
Однако опытная эксплуатация выявила ряд слабых мест системы – от критической зависимости от покрытия всей зоны действия интернетом до вызывающего нарекания графического редактора. Хотя система поступала в войска, но завершить ее внедрение не удалось, и в СВО наша армия вступила без полноценной АСУВ.
В определенной степени ее отсутствие компенсировалось (и компенсируется) разного рода инициативными программными разработками предприятий и волонтерских КБ. Эти разработки создают разведывательно-ударный контур (РУК), автоматизируя связь разведки (разведывательный дрон, наблюдатель) с ударными системами (FPV-дроны, РСЗО, артиллерия). Причем для передачи данных используются обычные планшеты или даже смартфоны, и мессенджеры, например, Telegram.
Но возможности таких систем, конечно, ограничены. Они уязвимы для внешнего воздействия и действуют в рамках РУК одного подразделения.
Поэтому
внедрение «Свода» является критически важным условием повышения эффективности боевых действий и управляемости войск. Войска получат систему управления, позволяющую соединить разведку и средства поражения в единый, мгновенно реагирующий организм, в том числе и в самом низовом звене.
Глава военного ведомства так описывал предназначение и функционал системы «Свод»: «Войска получат доступ к востребованным цифровым сервисам, причем в режиме реального времени. Это в том числе метеосводки, картографические сервисы, снимки из космоса, данные воздушной и наземной обстановки».
Можно сказать, что в основе философии «Свода» лежит известный афоризм Александра Суворова: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Вход в систему и работу в ней пользователи всех уровней будут осуществлять с помощью специальных доверенных устройств, представляющих собой защищенный от физического и электромагнитного воздействия планшет.
С его помощью осуществляется обмен данными и доступ к метеосводкам, детальной картографии и спутниковым снимкам, данным о воздушной и наземной обстановке, включая размещение своих и неприятельских сил. Обработка данных с привлечением элементов ИИ обеспечивает анализ обстановки, моделируя потенциальное развитие ситуации на поле боя и выявляя уязвимости неприятеля.
К слову, во время недавней инспекции группировки «Восток» начальник войск противовоздушной обороны группировки генерал-майор Валерий Черныш доложил Андрею Белоусову об успешном внедрении новой автоматизированной системы управления средствами ПВО. Данный комплекс, обобщая данные, полученные со всех РЛС, позволяет в режиме реального времени обнаруживать воздушные цели и определять их характеристики. Затем
специальное программное обеспечение автоматически наводит дроны-перехватчики на обозначенные цели, обеспечивая их уничтожение.
Не совсем ясно, идет ли речь в данном случае о «Своде» или об отдельной АСУВ, предназначенной исключительно для уничтожения вражеских БПЛА. Логика развития боевых действий заставляет предполагать, что ПВО также интегрировано в новую систему. Во всяком случае, это было бы обоснованно, поскольку дроны являются основным ударным средством текущей войны.
Между прочим, сам Белоусов, рассказывая недавно о внедрении единого контура боевых систем, не упоминал наименование «Свод». Это заставляет предположить, что в процессе опытно-боевой эксплуатации система была расширена и дополнена и, возможно, в новом варианте получит новое имя.