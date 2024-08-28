Российским военным потребовался универсальный мессенджер

  • Новость часаРоссия ввела санкции в отношении американских журналистов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дурову грозит обвинение в насилии над ребенком в Швейцарии
    Cотрудникам военкоматов Украины разрешили стрелять на поражение при задержании уклонистов
    Трансформация банановой республики. США превратили Украину в идеальную колонию
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
    В Курской области за сутки отражено восемь атак ВСУ
    Автором канала с фейками о Курске оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    11 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    8 комментариев
    28 августа 2024, 19:10 • Общество

    Российским военным потребовался универсальный мессенджер

    Военным необходима альтернатива Telegram для решения боевых задач

    Российским военным потребовался универсальный мессенджер
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мессенджер Telegram зарекомендовал себя отличным помощником военных в зоне СВО. Однако задержание Павла Дурова во Франции ставит вопросы о доверии к приложению и о создании альтернативной версии программы в интересах Вооруженных сил России. Каким должен быть военный мессенджер солдата XXI века?

    После задержания во Франции Павла Дурова в России задумались о создании альтернатив мессенджеру Telegram. Наблюдатели уверены, что на Дурова оказывают давление с требованием получить ключи шифрования, что поставит под сомнение доверие и безопасность приложения, так как мессенджером в том числе пользуются российские военные.

    Мессенджер оказался отличным дополнением к существующим военным системам связи. Как показал опыт СВО, с помощью смартфонов и мессенджеров военные обмениваются информацией, обеспечивают нанесение ударов и даже проводят эвакуацию раненых бойцов. Известны случаи, когда летчики и ракетчики через Telegram обменивались данными о целях.

    В том, что Telegram оказался отличным помощником военных, нет ничего удивительного. Программы с интуитивно понятным интерфейсом вписываются в концепцию современной мультидоменной войны, которая сопровождается неуклонной цифровизацией театра военных действий.

    При этом в России пока нет военного мессенджера на базе операционных систем Android и iOS. Но есть альтернативы. Это комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец-М», геоинформационная система «Оператор», единая система управления тактического звена «Созвездие-М2» и автоматизированная система управления войсками «Андромеда».

    «Они обладают разной функциональностью, наиболее продвинутым считается мессенджер КРУС «Стрелец-М». Однако для их функционирования требуются аппаратные средства, имеющие защищенную среду на базе ОС Linux (Astra Linuх и аналоги)», – отметил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

    В то же время гендиректор АНО «НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев полагает, что с военно-технической точки зрения мессенджер сегодня – это основное средство управления боем тактического звена. И проблема, по его словам, заключается «вообще не в самом мессенджере, а в транспорте связи».

    «Telegram потому и стал главным средством де-факто, что в качестве транспорта связи ему нужен всего лишь доступ в интернет. В этом смысле вопрос не в мессенджере, а в способе гонять цифровые данные между терминалами во фронтовых условиях с лютым РЭБ. А какой конкретно мессенджер – вопрос пятый», – пишет Чадаев.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также сходятся в том, что военным нужна альтернатива Telegram. Новый мессенджер должен обладать доступным интерфейсом, распределенной сетью дата-центров на всей территории страны и обладать возможностью передавать сообщения и другую информацию в зашифрованном виде.

    «Существует несколько подходов к решению вопроса.

    Первый: берем простой телефон, пишем для него приложение, устанавливаем и отдаем в использование. При таком раскладе у проекта есть некие серверы и какой-то магазин приложений, откуда его можно скачать. И тогда все, по сути, работает как в Telegram», – рассказывает сооснователь проекта «Ватфор» Олег Макаров.

    «И на данном направлении пока никто особо не преуспел. Во-первых, потому что военных придется принуждать устанавливать новое приложение. Кроме того, потребуется некоторое время, чтобы к приложению привыкли, научились им пользоваться. Да и нет гарантий, что оно встанет на любое устройство. С Telegram таких проблем нет», – указывает спикер.

    «Второй подход: раздать военным какое-то специализированное устройство. Иными словами, это аппарат, который выполняет функции мессенджера. Чаще всего их делают из тех же телефонов или планшетов, но оснащают возможностью выхода на закрытые средства связи, например, с передачей информации поверх радиостанций и протоколов, которые обычно используются для управления по радио, а не через интернет», – объясняет аналитик.

    «Есть еще вариант создания устройства с передачей данных посредством Сети, что еще называется IP-сетями. Но это еще сложнее. Хотя у нас есть случаи, когда на уровне бригады с толковыми комбригами разворачивается нечто подобное. Так или иначе, любой из способов требует серьезных усилий со стороны Минобороны», – пояснил эксперт.

    Что касается программ, перечисленных Мураховским, то они относятся скорее «к системам поддержки принятия решений, а не мессенджерам»: «Внутри них есть географические карты и возможность устанавливать точки. Но тут придется либо выбирать какую-то одну систему, либо научить их работать вместе и повсеместно разворачивать на фронте, оснастив всех военных». По его словам,

    разговор о том, что эти системы массово появятся в войсках, ведется долгое время.

    «Так, например, существует система ЕСУ ТЗ, которая включает в себя картографию, возможность передачи координат и текстовых сообщений, но она тоже разрабатывается больше десяти лет», – продолжает спикер.

    Говоря о потенциальном военном мессенджере, Макаров указывает, что «в нем надо передавать не только и не столько текстовые сообщения, сколько различные координаты: точки, засечки и направления». «На него также должен быть более-менее открытый протокол, чтобы любой производитель боевой системы мог к нему подключиться», – считает специалист.

    По словам Макарова, у перечисленных Мураховским систем есть одна большая проблема – закрытый протокол. «И военные всегда выступают за то, чтобы протокол был именно закрытым. Но, на мой взгляд, это не лучшая практика, потому что не все, кто сейчас делает что-то полезное для фронта, имеет доступ к этому уровню секретности», – поясняет эксперт.

    Он привел в пример разработчиков ПО «Трепет». «Они придумали обеспечение, которое ставится на пульт управления дроном и помогает работать артиллерии. Суть проста: беспилотник фиксирует цель, передает координаты на батарею, совершается залп, а потом, опять же через коптер, производится корректировка и повторный удар», – описал собеседник.

    Но так как система должна быть закрыта, подключиться к ней «затруднительно, но нужно». «Автоматическая передача данных на расчет артиллерии значительно улучшит качество и эффективность ее работы. Но пока мы упираемся в необходимость «секретки» по требованиям Минобороны», – считает Макаров.

    При этом аналитик сомневается в необходимости выстраивания централизованной системы для работы мессенджеров. «Вся система должна работать как электронная почта – нужна просто возможность пересылать данные между разными серверами», – говорит он. Это позволит предотвратить перегрузку дата-центров, что также важно в условиях боевых действий. «В моем представлении

    схема выглядит так: мы берем программное обеспечение, передаем его на фронт, условно в каждом батальоне разворачиваем сервер, и он начинает «общаться» с другими серверами смежных батальонов для корректировки общих действий на линии фронта»,

    – описывает спикер. «Также нам потребуется создать «стыки» между ними. И это единственный вопрос, который должен быть централизован, поскольку «стыки» координируют распространение ключей шифрования. Если же мы говорим о типе шифрования, то, как показывает практика, все наиболее стойкие типы – открытые. Закрытым должен быть только ключ», – замечает специалист.

    «В этой логике есть большой плюс: как только протокол становится закрытым, многие пытаются его взломать. Но в силу специфики шифрования, все внешнее воздействие на код видно владельцам кода. Этот процесс хорошо подсвечивает тонкие места разработки и позволяет оперативно их устранять, создавая таким образом по-настоящему хорошо защищенный алгоритм», – говорит эксперт.

    «Когда же речь идет о закрытом протоколе, велик риск того, что противник его рано или поздно украдет. И у него будет возможность спокойно и без спешки «расковырять» его. Сам процесс взлома можно даже не заметить. Кроме того, за счет отсутствия внешнего воздействия можно даже не знать о каких-то уязвимостях и «детских болезнях», – подчеркнул Макаров.

    В свою очередь эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин убежден, что найти замену Telegram не составит труда. Он согласен с тем, что существующие в России варианты военного мессенджера заточены под узкие задачи и, в сравнении с Telegram, не отвечают требованию универсальности. Более того, мессенджер должен быть интуитивно понятным.

    «Сейчас ведутся различные разработки. Среди них приложение для смартфонов и планшетов «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А) от НПО «Двина». В нем предусматривается наличие зашифрованных военных чатов. Все это начнет внедряться в следующем году. Ситуация с Telegram лишний раз говорит о необходимости наличия в армии специализированных мессенджеров, разработанных по заказу Минобороны», – считает Рожин.

    Эксперт подчеркивает, что главным в создании мессенджера будет наличие шифрования и возможности удалять отправленные сообщения, а также распределенная по стране сеть дата-центров. Она будет обеспечивать бесперебойную работу мессенджера с учетом миллионов подключений.

    По его словам, многие боевые задачи (от передачи данных по целям до поиска раненых) можно решать через обычный чат. Вопрос лишь в защищенности канала связи. «Такую переписку можно вести сейчас через WhatsApp* или мессенджер Facebook*, но вся информация там просеивается и гарантированно передается противнику», – пояснил Рожин.

    Он согласен, что военный мессенджер должен быть реализован как мобильное приложение, которое можно установить на обычный смартфон, потому что выпуск специализированных устройств станет «серьезной нагрузкой на отечественную промышленность»: «Поэтому необходимо приложение с надежным шифрованием и системой исчезающих сообщений».

    *принадлежат компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Власти Курской области ограничили въезд в Курчатов
    Самарскую художницу заподозрили в госизмене и изготовлении взрывчатки
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    В Грузии предложили признать православие государственной религией
    Армия Израиля уничтожила высокопоставленного члена «Исламского джихада»
    Объявленного в розыск Интерполом россиянина арестовали на курорте в Болгарии
    Трансляция концерта в честь дня независимости Молдавии сорвалась из-за авторских прав

    Китаю удался торговый удар по Европе

    Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............