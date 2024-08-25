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    25 августа 2024, 10:05 • Общество

    Как ибежать участи стать невольным шпионом ВСУ

    Простые шаги, как обезопасить себя и близких от проивника в цифровой среде

    Как ибежать участи стать невольным шпионом ВСУ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Национальная безопасность – зона ответственности не только военных и сотрудников спецслужб. В наши дни даже «умная» котельная с выходом в интернет может стать объектом для вражеской акции. Каковы правила «цифровой гигиены» для тех, кто попал в зону боевых действий или находится возле нее? Что нужно немедленно отключить, чтобы не помогать врагу? Чего нельзя делать ни в коем случае?

    От некоторых привычек трудно избавиться даже в боевых условиях. Люди уже на уровне рефлекса что-то фотографируют, куда-то выкладывают и кому-то пересылают, не задумываясь о возможных последствиях. Казалось бы, сколько раз за два с половиной года говорилось о том, что нельзя публиковать видео «прилетов» вражеских ракет и дронов, работы нашего ПВО, но кто-нибудь особо безответственный раз от разу себя обнаруживает.

    Репрессиями это не лечится, а вот разъяснительная работа может дать результат. К сожалению, среди широких народных масс она практически не ведется. СССР с его арт-плакатами типа «Болтать - врагу помогать!» таких послаблений себе не позволял.

    Азы цифровой гигиены

    Больше всего вопросов к личным телефонам, но есть и другие гаджеты и даже целые системы, бездумное использование которых может привести к нежелательным последствиям.

    Потому что практически любая система, имеющая контакт с внешним миром по сети, может быть взломана. Например, после запрета Русской православной церкви на Украине священнослужители стали предупреждать об опасности проведения онлайн-литургий, стрим-проповедей и другой сетевой активности, поскольку СБУ вычисляет места собраний запрещенных православных и составляет реестр тех, кто остался верен РПЦ.

    Универсальная рекомендация ко всем военнослужащим и тем гражданским, кто находится в зоне боевых действий, работает на важных объектах инфраструктуры или стратегических отраслях экономики, одна: надо стать невидимым.

    Причем надеть «шапку невидимку» желательно за один раз. То есть не чистить приложения по мере обращения к ним, а потратить полчаса-час и полностью освободить гаджеты от всего сомнительного, поотключать все, что нужно отключить, и заблокировать все, что нужно заблокировать. Не надо ничего откладывать на потом: опыт подсказывает, что «потом» забудется.

    Для начала необходимо избавиться от всего, что поможет вас идентифицировать. Никаких фотографий в форме или спецовке возле объектов из числа критически важных отраслей. Особенно это касается работников энергетической сферы (от городской котельной до АЭС) и транспорта.

    Также нужно ликвидировать все учётные записи, в которых используется геолокация, например, в службах доставки товаров.

    Геолокация есть также в камерах – как в телефоне, так и на обычных фотоаппаратах отключается функция геолокации. Следует помнить, что при пересылке фото и видеоматериалов по мессенджерам геолокация может самопроизвольно восстанавливаться, даже если эта функция выключена.

    Аккаунты в запрещенных Instagram* и Facebook* лучше полностью уничтожить. В «легальном» Watsapp, к сожалению, тоже.

    Персональные данные, привязанные к почте или номеру телефона, важно закрыть. Это касается поисковиков, мессенджеров, агрегаторов, самой почты. Геолокация должна быть отменена на всех ресурсах, отключить надо и вспомогательные сервисы типа «люди рядом». Все это есть в настройках.

    Этим на 100% себя не обезопасить, но можно существенно затруднить противнику его работу. А противник одномоментно обрабатывает огромные массивы подобной информации. Потому проблемы с доступом приводят к тому, что «сложный случай» бросают, переключаясь на другой.

    В идеале стоит сменить телефонный номер, но на практике это получится далеко не у всех. Тогда лучше проверить свой номер через специализированные ресурсы, осуществляющие парсинг с телефонных книг. Если вы у кого-то в телефонной книжке записаны как «Леша Полковник» или «Миша АЭС», телефонный номер все-таки придется менять, старый дискредитирован. Это может быть просто шуткой, но всем знакомым не объяснить, что шутки лучше оставить до мирного времени.

    Никаких стримов в прямом эфире, которыми часто грешат гражданские лица на автотранспорте.

    Ни при каких обстоятельствах нельзя открывать гиперссылки, приходящие вам в мессенджерах или смс.

    У противника хватает ресурсов отслеживать даже семейные чаты по меткам геолокации. То есть, следят не за конкретной семьей Ивановых, а включаются, когда на их видеорегистраторе появляется геометка, скажем, «Суджа». Речь идет не только о телефонах, но и автомобильных видеорегистраторах.

    По такому же принципу ведется и прослушка телефонных разговоров. Слушать всех подряд никто не будет – запись включается при произнесении определенных слов. Учитесь разговаривать кодами даже с близкими.

    Шпион-домофон

    Участились случаи разбрасывания вражескими дронами в тылу электронных трекеров и аккумуляторов. Это работает так: трекер выявляет ip-диапазоны, на которых работают российские устройства, и подключается к ним. Таким образом можно получить удаленный доступ к чему угодно: от камер наружного видеонаблюдения и домофонов,  до электронных систем охраны периметра или бытового wi-fi.

    Следовательно, устройства и их диапазоны должны быть защищены надежными сложносочиненными паролями, которые нельзя сломать обычным подбором. Это самая простая операция, которую должен сделать владелец, например, частного дома с камерами наблюдения иди видеодомофоном на дверях, потому что противник может использовать эти устройства для удаленного наблюдения.

    Иногда просто смотреть на улицу возле вашего дома бывает весьма полезно. Вдруг по ней колонна танков пройдет.

    То же самое касается специальных систем геолокации, которые используются на фурах дальнобойщиков («Платон»), такси и в городском общественном транспорте, оказавшемся в прифронтовой зоне. Всё это лучше отключать, хотя в данном случае решение принимается не каждым человеком в отдельности, а на уровне ответственных организаций.

    Обычно противнику важнее проникнуть в устройство и просто наблюдать, нежели это устройство испортить. Потому вы можете долгое время не замечать, что к вашим гатжетам кто-то подключился. Если это мобильный телефон или смартфон, классическими симптомами считаются перегрев корпуса или неестественно быстрая разрядка аккумулятора. В случае с камерами видеонаблюдения чуть проще – они начинают вращаться без вашего на то разрешения.

    Избегайте использования чужих съемных устройств или носителей (флэшки, диски). В идеале надо исключить даже разовое использование чужих зарядных устройств и проводов-переходников. Чем больше вы закрыты от других в цифровом плане, тем лучше. 

    Опасные онлайн-знакомства

    Самая горячая (во многих смыслах) проблема цифровой гигиены – увлеченность мужчин, среди которых достаточно военнослужащих вне зависимости от чинов и званий, онлайн-знакомствами. Этой «болезнью» поражены многие армии мира. Бороться пробовали разными способами, ни один пока не сработал на 100%.

    В любом случае, необходимо взывать к здравому смыслу и раз от раза напоминать: многие аккаунты в таких приложениях не просто фейковые, а вражеские. Человек в форме или в зоне боевых действий для них – главная цель, которыми они активно интересуются. Российскому солдату очень легко познакомиться с девушкой в Сети. Гораздо сложнее познакомиться в Сети с настоящей девушкой.

    В ГУР целый отдел занят «знакомствами» с российскими военнослужащими и критическими важными гражданскими. И он этим занят с 2014 года.

    По-человечески молодых людей, ищущих знакомства, можно понять. Но надо заставить себя отложить подобные развлечения до более подходящего времени, не убаюкивая себя фразами типа «геометки же я убрал». Это здесь не сработает. Вербовка через онлайн-знакомства построена на вытягивании из субъекта сведений в процессе общения, а не на технических средствах. Психологи в штате противника обученные, в подавляющем большинстве случаев им удается вытянуть из объекта что-нибудь полезное.

    Это далеко не все действия и бездействия, которые необходимы цифровой сфере человека при нахождении в зоне СВО или вокруг нее. Технологии развиваются быстро, любые контрмеры тоже требуют постоянного обновления. Но самым важным элементом цифровой гигиены были и остается здравый смысл ответственного человека, диктующий множество самоограничений.

    Хочется выложить куда-нибудь «горячее» видео – вспомни о том, что это угрожать жизни военнослужащих или гражданских. Кто-то тебе подмигивает на сайте знакомств – заблокируй. Ответственность – главное, что требуется сегодня от всех.

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