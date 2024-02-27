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    27 февраля 2024, 09:00 • В мире

    ЦРУ подтвердило правоту России при начале СВО

    ЦРУ подтвердило правоту России при начале СВО
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков,
    Алёна Задорожная

    За последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Эти объекты позволяют американской разведке собирать огромные массивы специфической информации, а также координировать многие операции как в приграничье, так и в тылу России. В чем заключаются особенности этих объектов и почему их работа абсолютно доказывает правильность начала СВО?

    США помогли Украине развернуть возле границы с Россией 12 шпионских баз, сообщила накануне The New York Times. Это позволило Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) подготовить «новое поколение украинских шпионов», которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах «присутствия России».

    Сейчас, по сообщениям NYT, американцы предоставляют разведданные для нанесения ракетных ударов, отслеживают передвижение российских войск и помогают поддерживать шпионские сети. Как сообщают источники газеты, незадолго до начала СВО президенту России Владимиру Путину докладывали, что ЦРУ и MI6 фактически контролируют Украину.

    Что касается технических аспектов, то NYT подробно описывает один из бункеров, который находится в лесной местности под землей – на месте бывшей базы ВСУ, уничтоженной в ходе начала СВО. В бункере расположено коммуникационное оборудование и большие компьютерные серверы, купленные на деньги ЦРУ. С их помощью взламываются сети российских военных.

    «Это та самая штука, которая взламывает спутники и расшифровывает секретные разговоры, – объяснил генерал Дворецкий журналисту NYT во время экскурсии, добавив, что они также взламывают китайские и белорусские разведывательные спутники. – Другой офицер положил на стол две свежие карты – как демонстрацию того, как Украина отслеживает активность России по всему миру».

    На первой карте якобы были показаны маршруты российских спутников, пролегающие над Центральной Украиной. Вторая показывала, как российские спутники пролетают над стратегическими военными объектами – в том числе над заводом по производству ядерного оружия – на востоке и в центральной части Соединенных Штатов.

    И хотя ЦРУ начало поставлять подобное оборудование, а также зашифрованные радиостанции и устройства для перехвата в 2016 году, «сотрудничество» между американской разведкой и украинскими подопечными началось практически сразу после Евромайдана в 2014 году и велось при активной работе экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, признавшегося не так давно в массовом уничтожении людей с пророссийскими взглядами.

    Также ЦРУ на страницах NYT фактически взяло на себя ответственность за организацию так называемого Подразделения 2245 (его выпускник – нынешний глава ГУР МО Кирилл Буданов), которое, по всей видимости, причастно к терактам в Крыму и громким убийствам героев «Русской весны»: Моторолы (Арсен Павлов), Гиви (Михаил Толстых) и т. д.

    Якобы в ответ был уничтожен руководитель спецотряда ГУР Максим Шаповал. Он как раз ехал на встречу с резидентом ЦРУ, когда его машина взорвалась. А на похоронах Шаповала присутствовали и тогдашний посол США в Киеве Мари Йованович, и руководство станции (резидентуры) ЦРУ. Это очень редкий случай в дипломатической практике.

    В результате ЦРУ и ГУР построили еще две секретные базы для перехвата российских данных в сочетании с 12 передовыми оперативными базами, которые, по словам одного из генералов, все еще функционируют. Это позволяет украинским исполнителям добывать все больше информации, которой они делятся с ЦРУ.

    Американские чиновники также хвастаются тем, что им не приходится выполнять грязную работу. Например, NYT приводит такие слова высокопоставленного источника о действиях агентов ЦРУ: «Они нажимают на спусковые крючки? Нет. Помогают ли они украинцам определять цели? Безусловно». Вместе с тем американцы постоянно сравнивают украинские данные со своими и уточняют список целей, которые украинская сторона намерена поразить.

    В этой связи наибольший интерес представляет не столько политический характер сотрудничества между украинцами и американцами (хотя и он важен), сколько инфраструктура, которую ЦРУ удалось выстроить за последнее десятилетие вдоль российской границы. По мнению экспертов, если в части спутниковой разведки статья NYT вызывает ряд сомнений, то в части иных видов разведки опубликованные данные имеют куда больше оснований.

    «Мы можем предположить, что ЦРУ перехватывает не сигнал со спутника, а непосредственно момент взаимодействия спутника с наземной станцией. И тогда становится понятно, почему базы расположены именно на Украине – это необходимо для того, чтобы антенна могла дотянуться до приемника. Ведь спутник начинает отправку данных только после того, как войдет в зону действия наземной станции», – рассуждает Олег Макаров, сооснователь проекта «Ватфор».

    «Но даже при такой версии понять, насколько далеко от российской границы расположены станции, невозможно. Локация будет зависеть от множества факторов, в том числе технических – ландшафт местности, тип и высота подвеса антенн, а также каким образом спутник передает данные: узким или широким лучом. Если бы речь шла, например, о Starlink, то даже в километре от потока сигнала пытаться перехватить трафик бесполезно», – указывает спикер.

    «В целом, та часть публикации, в которой говорится непосредственно о спутниках, мне кажется высосанной из пальца. Во-первых, сложно представить ситуацию, когда сигнал передается незашифрованным. Во-вторых, для ее перехвата необходимо стоять очень близко к российской границе», – считает Макаров.

    «Вместе с тем, другие методы радиоэлектронной разведки действительно работают. Противник может «детектить» расположение на российской территории даже телефонов в воинских частях. Антенна на границе также способна позволить ЦРУ следить за передвижением нашего личного состава и военной техники», – перечисляет аналитик.

    «Но я бы не рассматривал происходящее как нечто неординарное или критичное. Мы граничим с большим количеством стран НАТО и надо признать, что наши оппоненты постоянно пытаются проводить разведку, – объясняет эксперт. – Россия тоже это делает».

    В то же время Сергей Денисенцев, эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (ЦАСТ), указывает на отсутствие в публикации актуальных данных. «В статье много истории, но практически нет конкретики по сегодняшнему дню. Более того, мы видим только самые общие данные о функционале разведывательных пунктов», – пояснил он.

    «Вместе с тем, учитывая, что речь идет о радиоэлектронной и радиотехнической разведке, ЦРУ выгодно, чтобы пункты располагались как можно ближе к объектам наблюдения. За счет этого противник может собирать любую информацию, которую реально разведать при помощи радиоперехвата – состав войск, места дислокации, маршруты выдвижения и дешифровку», – перечисляет собеседник.

    При этом аналитик считает, что NYT опубликовала лишь общеизвестные факты, которые не нанесут вреда ЦРУ и не демаскируют их деятельность на Украине. «Статья является своего рода оправданием для американских налогоплательщиков. Дескать, вся эта деятельность крайне важна для безопасности и интересов граждан США», – подчеркнул Денисенцев.

    Эксперты также допускают, что такая саморазоблачительная публикация в ведущем американском СМИ является частью предвыборной гонки в США. Однако сложные обстоятельства выборов дают неожиданный результат – а именно письменное признание абсолютной правоты и мотивации действий Москвы в отношении нынешнего украинского режима, и позиции Владимира Путина, который десять лет последовательно говорил об опасности проникновения Запада к границам России и о несамостоятельности политики Киева.

    В итоге российское руководство демонстрировало куда больше информированной дальновидности, чем ЦРУ

    со всеми ее станциями перехвата данных и лагерей подготовки украинских шпионов и террористов. И теперь даже NYT вынуждена изобретать столь сложносочиненные тексты, чтобы признать вопиющие ошибки США, которые ранее в западной прессе подавались как «геополитические мифы» и «необоснованные страхи» Москвы.

    «Публикация в NYT действительно «льет воду на нашу мельницу». Если раньше можно было обвинять Россию и президента в том, что СВО – это нападение, то теперь американцы сами положили нужный камушек на чашу весов в пользу обоснованности начала СВО. Любой здравомыслящий человек любой страны мира понимает – базы ЦРУ на Украине являются той правдой и реальностью, о которой Москва неоднократно говорила», – подчеркивает Макаров.

    «Было бы хорошо, чтобы эту публикацию увидели как можно больше американцев. Простые люди там и так не очень понимают, зачем США ведут войну на Украине. А если они еще и осознают, что конфликт на самом деле спровоцирован их государством, то вопросов о логике вливания денег в ВСУ станет еще больше», – подытожил он.

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