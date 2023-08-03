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    Чем Россия может привлечь британских агентов

    Как России завербовать британских подданных для агентурной работы

    Чем Россия может привлечь британских агентов
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов?

    Глава британской разведки MI6 Ричард Мур в ходе своего выступления в посольстве Великобритании в Праге заявил, что Лондон уже завербовал ряд россиян, недовольных спецоперацией на Украине. Он призвал других граждан РФ дезертировать и работать с британскими разведчиками, чтобы «положить конец кровопролитию» на Украине.

    По его словам, агенты «никогда не были просто пассивными сборщиками информации» и «иногда они могут влиять» на решения властей. Он сказал, что дверь MI6 всегда открыта для всех россиян. «Мы будем рассматривать их предложения о помощи с осмотрительностью и профессионализмом, которыми славится моя служба. Их секреты всегда будут в безопасности с нами», – приводит его слова британская госкорпорация BBC.

    В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге допустила зеркальный ответ Москвы. «Мысль интересная. Пожалуй, такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с российской разведкой», передает ТАСС.

    «Мне кажется, это отличная мысль – предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой. Почему бы нет, что такого? Ведь с точки зрения Лондона это норма. Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – пообещала она. Дипломат также обратила внимание на то, что «антироссийский курс Лондона давно очевиден».

    «Теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности. Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали «взаимодействовать» гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит. На Западе наших граждан всегда начинают «любить» и предлагают «взаимодействовать», когда после неудачного блицкрига переходят к плану «Б», – напомнила она.

    Напомним, с осени прошлого года ЦРУ и ФБР использовали соцсети и публичные выступления, чтобы привлечь к агентурной работе россиян, недовольных СВО. Россия превратилась в потенциально богатую среду для вербовки чиновников и других лиц западными разведками, пишет The Wall Street Journal. По оценкам западных служб, после начала СВО более полумиллиона россиян уехали за границу. «Мы ищем по всему миру русских. Мы открыты для сотрудничества», – заявлял в ноябре замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу.

    При этом Москва всегда отвечала Лондону симметрично и асимметрично – в зависимости от ситуации. Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА «Новости» сказал, что у иностранцев для работы с российскими спецслужбами есть как материальная мотивация, так и идеологическая. По его словам, граждан зарубежных стран привлекает отношение России к международной политике.

    «Это и отношение к культурным, гуманитарным, семейным ценностям и ориентирам. И поверьте, в мире очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика России, готовность России защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику, ну и, если хотите, импонирует способность России при необходимости защищать слабого», – детализировал он.

    В контексте Британии эксперты также вспоминают работу знаменитой «Кембриджской пятерки» – это одна из золотых страниц в истории советской внешней разведки. Пятеро высокопоставленных сотрудников британских спецслужб и дипломатического ведомства были завербованы и годами работали в интересах Советского Союза, пишет «Военное обозрение».

    В состав группы входили: Ким Филби занимал высокие посты в MI6 и MI5, Доналд Маклин работал в МИД Британии, Энтони Блант – в контрразведке, советник короля Георга VI Гай Берджесс – также в контрразведке и МИД. В состав «пятерки» входил и Джон Кернкросс, работавший в МИД и военной разведке. Его в 1936 году завербовал Джеймс Клагмен – один из самых влиятельных марксистов Кембриджа.

    Они действовали и работали в интересах Москвы по идейным соображениям – потомственные представители британской элиты, аристократы и высокопоставленные чиновники спецслужб считали своим долгом помогать СССР, в котором видели единственную надежду на спасение мира от нацизма.

    «Безусловно, мы должны также призывать британских подданных к сотрудничеству с российской разведкой.

    Успех этого дела будет зависеть от масштабов пиара предложения Москвы. Важно, чтобы мы смогли донести до потенциальных кандидатов, что они не будут в чем-либо нуждаться, а передача данных технически проработана и безопасна как для информаторов, так и для нашей разведки», – пояснил президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

    «Кроме финансового базиса, у такого сотрудничества могут быть и другие основания. Например, в Британии и в других странах Европы достаточно большое количество людей консервативного толка, которые одобряют то, что Россия стоит в авангарде защиты традиционных ценностей. Они разделяют наши цивилизационные приоритеты. Они – тоже наши потенциальные агенты. В этот кейс нужно «заворачивать» и религиозную составляющую», – добавил аналитик.

    «Сейчас с развитием Интернета вербовать куда легче, чем в прошлом веке, когда сотрудникам спецслужб надо было очно убеждаться в склонности потенциального агента к участию в оперативных мероприятиях разведки. Ни в коем случае нельзя недооценивать такую работу. На мой взгляд, даже носители совершенно секретной информации не всегда соблюдают меры предосторожности, где-то проговариваются, что-то упускают. А завербовать людей из их ближайшего окружения вполне возможно», – указал он.

    «Минус такого подхода в том, что сотрудничество будут предлагать в том числе и люди с неуравновешенной психикой со всеми вытекающими отсюда сложностями. Они же могут быть и двойными агентами. И их можно использовать для вброса нужной нам дезинформации в британское разведывательное и политическое сообщества», – подчеркнул собеседник.

    «В целом разведки России и Британии на протяжении всей истории своего существования вербовали агентов за границей. Если раньше на СССР работали сторонники социалистической идеологии, то сейчас наш козырь – отстаивание традиционных ценностей. Их приверженцев довольно много в Британии и других странах Европы. Никуда не делся и финансовый интерес», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    «При этом действовать настолько внаглую, как сейчас MI6, мы еще не пробовали. А стоило бы.

    Представляете, какой информационный резонанс имели бы развешанные в лондонском метро листовки: «Если вы противник трансгендерных революций, растления молодежи и попирания традиционных ценностей – звоните нам», и ниже контактные данные СВР или ГРУ. Кроме психологического давления, такой шаг мог бы иметь и практические последствия. Мы бы до многих достучались», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Москве уместно делать вбросы по поводу планов или уже начавшегося процесса подготовки аргентинских «Коммандос» или активистов каких-то квазивоенных организаций для штурма исконно аргентинских земель – Мальвинских островов, которые в Британии называют Фолклендскими. Нам стоит официально обратиться к Аргентине с таким предложением. Думаю, Лондон не ожидает таких заявлений от нас, и тем сильнее был бы эффект. Вот это и есть симметричный ответ на заявления, подобные тем, что сделал Мур», – указал аналитик.

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