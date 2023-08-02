Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам

Захарова: Обращение главы МИ-6 Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ

Tекст: Антон Никитин

Дипломат напомнила, что Мур на днях в своем выступлении в британском посольстве в Праге призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой. «Мысль интересная», – с иронией заметила Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что России надо отвечать на инициативу Британии зеркально и такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с разведкой России, передает ТАСС.

Захарова выразила мнение, что это отличная мысль предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой. «Почему бы нет, что такого? Ведь, с точки зрения Лондона, это норма. Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – продолжила дипломат.

Как заявила представитель МИД, антироссийский курс Лондона был давно очевиден, а теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности. «Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали «взаимодействовать» гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит», – сказала Захарова. «На Западе наших граждан всегда начинают «любить» и предлагают «взаимодействовать», когда после неудачного блицкрига переходят к плану «Б», – добавила дипломат.

В случае встречного призыва к сотрудничеству Захарова отвергла возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Великобритании. «Ничего подобного, это будет просто зеркальный ответ», – подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Напомним, в июле Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию России сотрудниках британской разведки.