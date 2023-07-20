Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам.

Всего год назад министр обороны Великобритании Бен Уоллес был самым популярным министром в правительстве и рассматривался как перспективный кандидат на пост премьера. Теперь Бен Уоллес готовится к скорой отставке и заявляет, что избираться в парламент более не станет, а пойдет работать в бар.

Несколькими месяцами ранее так же бесславно политику покинул и его бывший шеф Борис Джонсон. Человек, претендовавший на место в истории (как минимум как исполнитель Брекзита), теперь рекламирует препараты для похудения. Его лидерство стало для Консервативной партии худшим за всю историю. В некоторых опросах общественного мнения она теперь опускается на третье место, проигрывая не только очевидным победителям следующих выборов – лейбористам, но и шотландским националистам.

В столь же безобразном состоянии Уоллес оставит вооруженные силы Его Величества: всего около 75 тыс. солдат, а это минимальные значения с начала XIX века. Сам он в этом проблемы не видит, более того, призывает сокращать армию и дальше. Но признает, что ситуация с вооружениями действительно удручающая.

Помимо прочего, получается, что в плане стратегического развития британские войска при Уоллесе топали в противоположном (от нужного) направлении. Теперь он призывает вкладываться в танки, хотя еще три года назад планировал от них отказаться. Такая ветреность простительна поэтессе, но вряд ли – кадровому военному.

Сейчас у Лондона только 40 танков, всего одна ракетно-ядерная подлодка на постоянном дежурстве, снарядный голод и перспектива утраты позиций в НАТО. В связи с этим не может не встать вопрос, а за что тогда британцы любили Уоллеса, раз он стал самым популярным министром в правительстве?

За то, что он нас не любит.

Уоллес возглавлял Минобороны четыре года, но его звездный час настал только тогда, когда Лондон начал вооружать Украину под лозунгами о военном разгроме России. Он быстро дорос до одного из трех ключевых менеджеров подготовки так называемого контрнаступления ВСУ за пределами США, наряду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И при этом Британия старалась перейти через пресловутые красные линии в оружейной номенклатуре раньше, чем любая другая держава, идет ли речь о тяжелых танках, дальнобойных ракетах или снарядах с обедненным ураном.

Это предсказуемо ухудшило состояние вооруженных сил Ее (тогда еще Ее) Величества – склады опустели так, как будто британцы сами полтора года воевали. Уоллес жил не по средствам: сам заявляет о хроническом недофинансировании армии и об ее острой нужде, но развитие армии Украины за британский счет сделал своим однозначным приоритетом.

За то и любили. Больше не за что.

Прошел год. Под новости о том, как украинскую армию на британской технике перемалывает армия России, былой любимец Консервативной партии засобирался на политическую пенсию в свои 53 года.

Еще одна карьера, которую погубила Украина. Еще один британец, который не смог победить Россию, хотя очень старался.

Навязчивое, почти маниакальное желание трех англичан – Джонсона, Уоллеса и Лиз Трасс – вернуть Великобритании приличествующее ей место на мировой арене за счет разгрома старого врага (то есть России) привело к обратному для них результату. Уоллес продержался дольше всех как ключевой в деле поддержки ВСУ персонаж, и официально приоритеты британского правительства не менялись: Киев на Лондон может рассчитывать.

Однако потенциал уже не тот, возможности значительно сократились, а уход Уоллеса является частью перетряски правительства в целом, которая назначена на осень.

Нынешний премьер и лидер консерваторов Риши Сунак воспользуется своим последним шансом спасти ситуацию и преодолеть непопулярность власти перед выборами, которые пройдут в начале 2025 года. Успех представляется невероятным, а направление действий у него одно – сокращение расходов при некотором перераспределении средств.

Его, индуиста, призвали на высший пост в правительстве, прежде всего, как аудитора и бухгалтера – по основному профилю, чтобы он поправил состояние казны. Из всех лидеров тори Сунак в наименьшей степени интересовался Украиной и Россией, но на первых порах ничего менять не стал и саморазорение продолжил.

Теперь, с учетом вороха статей о бедственном положении британской армии, ему нужен такой военный министр, который будет тащить в дом, а не из дома. Уоллес, своей русофобией покоривший украинские и британские сердца, но соотечественников впоследствии разочаровавший, для этой роли вопиющим образом не подходит. А потому – в бар.

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Уоллес представлял себе будущее иначе. В альтернативной (и здравому смыслу тоже) реальности он становился одним из главных бенефициаров украинских побед над русскими. Но промежуточное поражение потерпела именно британская армия – просто из-за того, что ввязалась.

Британцев такое расстраивает. Однако в мире есть немало народов, которые смогли оценить сложившуюся ситуацию по достоинству. Прежде всего ирландцы и аргентинцы.

Когда у некогда грозного противника остается всего 40 танков, важно не растеряться.