Взгляд
20 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
Разделы

Торговля России окончательно развернулась на восток и юг

Кирилл Кухмарь/ТАСС
Глобальный разворот российской торговли с запада на восток и на юг состоялся, констатировала ФТС. Санкции помогли взрывному росту торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном. Однако резкое изменение логистики неизбежно привело к ряду проблем. Россия стоит на пороге нового инфраструктурного бума, который необходим для дальнейшего роста торговли.  Подробности...
Перейти в раздел…

Борьба с Россией выбила из политики еще одного британца

Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам. Подробности...
Перейти в раздел…

Как 20-летняя девушка стала своей среди летчиков-истребителей

Памятник Екатерине Будановой не так давно был открыт в Смоленской области Виталий Тимкив/РИА Новости
«Дважды я обязан жизнью Кате Будановой». Так сослуживцы описывали – нет, не медсестру, а боевого летчика-истребителя. Двадцатилетней девушке удалось добиться на Як-1 выдающихся даже для мужчин результатов. Ровно восемьдесят лет назад, 19 июля 1943 года, Екатерина Буданова героически погибла в бою. Подробности...
Перейти в раздел…

СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

Зеленский заявил о нехватке ПВО для защиты Одессы defense.gouv.fr
Владимир Зеленский заявил, что украинские системы ПВО не справляются с российскими ракетами, и запросил у западных стран новые системы. Подобные слова последовали после серии ударов ВС РФ по портам Одессы и Николаева. Исправят ли ситуацию поставки ПВО со стороны стран НАТО?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России усилить защиту Крымского моста

Крымский мост надо защищать прямо сейчас Сергей Мальгавко/ТАСС
Крымский мост вновь был атакован ВСУ. Повреждения не стали критическими для стратегически важного инфраструктурного объекта. Однако эксперты говорят о необходимости усиления мер безопасности на объекте, причем с моря. Как именно можно усилить защиту моста и что для этого потребуется?  Подробности...
Перейти в раздел…

Возмездие должно быть планомерным

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Если противник взрывает Крымский мост, то мы должны взорвать мосты через Днепр. А если нет, то не должны? Нужно исходить не из принципа «око за око», а из конкретных потребностей боевых действий. Если нам эти мосты мешают, то надо их уничтожать без всякого особого повода. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Большой советский проект до сих пор помогает России в Латинской Америке

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Именно хардкорно «марксистская», идеологическая часть советского наследия объективно оказывается эффективной через 30 лет после смерти СССР и помогает России на международной арене. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Белый дом поставил крест на Речи Посполитой 2.0.

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Команда Байдена решила, что на корабле должен быть один капитан, и ограничила активность британцев и поляков на украинском направлении. «Варшавская уния», безусловно, представляется для американцев опасным проектом. Подробности...
Перейти в раздел…

США послали Зеленскому черную метку

Трамп обещает завершить СВО за сутки

Конец зерновой сделки

Перейти в раздел…

Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
Подробности...

Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
Подробности...

Умерла французская певица и актриса Джейн Биркин

Во Франции в возрасте 76 лет умерла певица и актриса Джейн Биркин. Певицу обнаружила мертвой дома в Париже ее сиделка, причина смерти не разглашается. Всемирную известность Биркин приобрела в 60-х годах, став одним из символов эпохи. Поклонники отмечали яркую внешность, чувство стиля Биркин, общественность будоражили ее романы с известными личностями
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
  • Да

  • Нет

  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
Каким способом вы завариваете чай?
  • Чай в пакетиках

  • Заварочный чайник

  • Заварка в фильтр-пакете

  • Капсулы чая для кофемашин

  • Не пью чай
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России нанесли новые удары возмездия по целям в Одессе, Ильичевске и Николаеве
    В Госдуме одобрили увеличение штрафов за неявку по повестке в военкомат Российские войска на Донецком направлении за сутки отразили 16 атак ВСУ Путин продлил ответные меры России на санкции до конца 2025 года Эксперты прокомментировали убийство 11-летнего мальчика приятелем в Москве
    Балицкий заявил о стабилизации ситуации в Запорожской области Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши Грузия запретила польским врачам посещать Саакашвили «Лукойл» отверг обвинения Болгарии в контрабанде
    Военный эксперт оценил маршрут атаки катеров-дронов на Крымский мост Кремль указал на агрессивность Польши и враждебность к России и Белоруссии В Венгрии попросили ЕС предоставить отчет о военной помощи Украине Грузия поставила в Россию рекордное количество автомобилей и лимонада

    помощь Запада


    Эксперт: Партнеры Украины не справляются с ремонтом поступающего от ВСУ «металлолома»

    террористическая атака


    Опубликованы маршруты кораблей, с которых могли атаковать Крымский мост

    «не имеют права»


    Тбилиси предложил властям Украины «сойти с морального пьедестала»

    Видео

    последствия санкций


    Торговля России окончательно развернулась на восток и юг

    Украинское зерно


    Польша нацелилась на уничтожение сельского хозяйства Украины

    «агент США»


    США послали Зеленскому черную метку через генпрокурора

    SAMP-T и Patriot


    СВО истощила западные резервы ПВО для Украины

    европейский беспредел


    Как русские победили немецкие санкции

    финансовые центры


    Глеб Простаков: Золото эмигрирует из США и Великобритании

    существенные противопоказания


    Вадим Трухачёв: Решится ли НАТО на прямую войну с Россией

    неприятельская пропаганда


    Сергей Худиев: Призывы к превентивному ядерному удару разрушительны для государства

    карикатура


    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Борьба с Россией выбила из политики еще одного британца

    Уоллес был ключевым менеджером проекта по вооружению ВСУ, наряду с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии
    		  
    20 июля 2023, 14:32
    Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил свой уход из политики, хотя еще недавно ему прочили блестящие перспективы. Этому человеку ВСУ и президент Украины Зеленский обязаны очень многим. Но навязчивая идея одолеть Россию довела лично его до фиаско, а британскую армию до разорения на радость всем ее многочисленным врагам.

    Всего год назад министр обороны Великобритании Бен Уоллес был самым популярным министром в правительстве и рассматривался как перспективный кандидат на пост премьера. Теперь Бен Уоллес готовится к скорой отставке и заявляет, что избираться в парламент более не станет, а пойдет работать в бар.

    Несколькими месяцами ранее так же бесславно политику покинул и его бывший шеф Борис Джонсон. Человек, претендовавший на место в истории (как минимум как исполнитель Брекзита), теперь рекламирует препараты для похудения. Его лидерство стало для Консервативной партии худшим за всю историю. В некоторых опросах общественного мнения она теперь опускается на третье место, проигрывая не только очевидным победителям следующих выборов – лейбористам, но и шотландским националистам.

    В столь же безобразном состоянии Уоллес оставит вооруженные силы Его Величества: всего около 75 тыс. солдат, а это минимальные значения с начала XIX века. Сам он в этом проблемы не видит, более того, призывает сокращать армию и дальше. Но признает, что ситуация с вооружениями действительно удручающая.

    Помимо прочего, получается, что в плане стратегического развития британские войска при Уоллесе топали в противоположном (от нужного) направлении. Теперь он призывает вкладываться в танки, хотя еще три года назад планировал от них отказаться. Такая ветреность простительна поэтессе, но вряд ли – кадровому военному.

    Сейчас у Лондона только 40 танков, всего одна ракетно-ядерная подлодка на постоянном дежурстве, снарядный голод и перспектива утраты позиций в НАТО. В связи с этим не может не встать вопрос, а за что тогда британцы любили Уоллеса, раз он стал самым популярным министром в правительстве?

    За то, что он нас не любит.

    Уоллес возглавлял Минобороны четыре года, но его звездный час настал только тогда, когда Лондон начал вооружать Украину под лозунгами о военном разгроме России. Он быстро дорос до одного из трех ключевых менеджеров подготовки так называемого контрнаступления ВСУ за пределами США, наряду с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И при этом Британия старалась перейти через пресловутые красные линии в оружейной номенклатуре раньше, чем любая другая держава, идет ли речь о тяжелых танках, дальнобойных ракетах или снарядах с обедненным ураном.

    Это предсказуемо ухудшило состояние вооруженных сил Ее (тогда еще Ее) Величества – склады опустели так, как будто британцы сами полтора года воевали. Уоллес жил не по средствам: сам заявляет о хроническом недофинансировании армии и об ее острой нужде, но развитие армии Украины за британский счет сделал своим однозначным приоритетом.

    За то и любили. Больше не за что.

    Прошел год. Под новости о том, как украинскую армию на британской технике перемалывает армия России, былой любимец Консервативной партии засобирался на политическую пенсию в свои 53 года.

    Еще одна карьера, которую погубила Украина. Еще один британец, который не смог победить Россию, хотя очень старался.

    Навязчивое, почти маниакальное желание трех англичан – Джонсона, Уоллеса и Лиз Трасс – вернуть Великобритании приличествующее ей место на мировой арене за счет разгрома старого врага (то есть России) привело к обратному для них результату. Уоллес продержался дольше всех как ключевой в деле поддержки ВСУ персонаж, и официально приоритеты британского правительства не менялись: Киев на Лондон может рассчитывать.

    Однако потенциал уже не тот, возможности значительно сократились, а уход Уоллеса является частью перетряски правительства в целом, которая назначена на осень.

    Нынешний премьер и лидер консерваторов Риши Сунак воспользуется своим последним шансом спасти ситуацию и преодолеть непопулярность власти перед выборами, которые пройдут в начале 2025 года. Успех представляется невероятным, а направление действий у него одно – сокращение расходов при некотором перераспределении средств.

    Его, индуиста, призвали на высший пост в правительстве, прежде всего, как аудитора и бухгалтера – по основному профилю, чтобы он поправил состояние казны. Из всех лидеров тори Сунак в наименьшей степени интересовался Украиной и Россией, но на первых порах ничего менять не стал и саморазорение продолжил.

    Теперь, с учетом вороха статей о бедственном положении британской армии, ему нужен такой военный министр, который будет тащить в дом, а не из дома. Уоллес, своей русофобией покоривший украинские и британские сердца, но соотечественников впоследствии разочаровавший, для этой роли вопиющим образом не подходит. А потому – в бар.

    Уоллес представлял себе будущее иначе. В альтернативной (и здравому смыслу тоже) реальности он становился одним из главных бенефициаров украинских побед над русскими. Но промежуточное поражение потерпела именно британская армия – просто из-за того, что ввязалась.

    Британцев такое расстраивает. Однако в мире есть немало народов, которые смогли оценить сложившуюся ситуацию по достоинству. Прежде всего ирландцы и аргентинцы.

    Когда у некогда грозного противника остается всего 40 танков, важно не растеряться. 

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •