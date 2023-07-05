Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.

В середине мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально готовился к пенсии, будучи самым влиятельным генсеком Североатлантического альянса за все время его существования. Но в итоге было принято решение продлить его полномочия еще на год.

Из комментариев, которые публикуют в этой связи западные СМИ, следует, что за эти два месяца ключевые игроки не пришли к консенсусу. Наиболее перспективный кандидат – министр обороны Великобритании Бен Уоллес – якобы не подошел тем, что слишком активничал по поводу военных поставок Киеву и из-за этого не устроил президента США Джо Байдена.

Но эти комментарии в пользу Джо Байдена, команда которого создает в СМИ иллюзию, будто «миролюбивый старина Джо» совсем не «ястреб» (это сейчас не модно и не нравится многим избирателям), но в то же время прочно удерживает лидерство в украинской коалиции.

В реальности шансов у Уоллеса не было изначально и никакие консультации изменить этого не могли. Он неприемлем для обидчивых «староевропейцев» как часть команды Брекзита и экс-премьера Бориса Джонсона, которого терпеть не может, например, президент Франции Эммануэль Макрон – давно и сильно. Так что причины перемены в участи Столтенберга вряд ли стоит искать в области «борьбы бульдогов под ковром». Они на поверхности.

Эта причина – провал так называемого контрнаступления ВСУ, которое было главной ставкой Запада в этом политическом сезоне. Планов было – громадье, но украинцы продвинулись на полшага – до Пятихаток, чтоб угодить там в огневой мешок. А ведь еще весной украинским и поддакивающим им натовским экспертам виделись июльские бои на границе с Крымом.

Предполагалось, что «тогда-то Россия станет сговорчивее». Но пока правда на стороне тех европейцев (а их большинство), кто изначально сценарий «военного разгрома» ВС РФ считал нереалистичным. Ставка уходит в доход Аида.

Но не оправдались и прогнозы оптимистов, считавших, будто после провала «контрнаступа» более сговорчивым станет Запад. Сохранение Столтенберга на его посту – четкое свидетельство того, что Украину будут готовить ко второй попытке после того, когда наступательный потенциал подготовленных и вооруженных натовцами частей ВСУ будет исчерпан (то есть ликвидирован россиянами).

Другими словами, к весне 2024 года все повторится. Только новый «контрнаступ» будет уже с натовскими истребителями (под этот поставить не успели).

Прочую технику уже давно клепают оборонные предприятия западных стран – и сколько-то еще наклепают для второй попытки.

Как раз тогда, когда пошли утечки о том, что Столтенберг задержится, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала удвоить помощь Украине, обеспечить «бесперебойное финансирование на ближайшие годы» и поставить «все необходимое для достижения победы на земле».

После этого канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил о том, что поддержку Украины нужно рассматривать как долгосрочную – «еще год, два, три, а если нужно, то и дольше». Но именно Урсула наряду со Столтенбергом стали ключевыми менеджерами Запада в плане подготовки и оснащения ВСУ за пределами США. За последние полтора года политический вес и его, и ее поста сильно увеличился.

Судя по всему, она-то и сменит Столтенберга во главе секретариата НАТО 1 октября 2024 года, благо ее полномочия как главы ЕК истекают лишь чуть позднее – 1 декабря. Урсула Байдена более чем устраивает, поэтому реформа в борделе путем перестановки коек выглядит наиболее вероятным сценарием развития событий.

Сонм других кандидаток (именно кандидаток), которых восточноевропейцы хотели пропихнуть в секретариат для усиления своих и антироссийских позиций под соусом «пропустим вперед женщин», не наберет нужного количества баллов по части опыта, навыков и доверия «ястребов» в плане «ну теперь-то точно получится».

Не получится, конечно (в смысле военного разгрома России), но базовый сценарий теперь таков: второй попытке быть. Ни денег, ни украинцев Западу не жаль – «все для фронта».

Эти планы могут пойти прахом только в одном случае: если «летне-осенняя» кампания ВСУ станет для Украины не неудачей, а катастрофой.

Если ВС РФ не просто сдержат натиск, но и перейдут в собственное контрнаступление, обвалив украинский фронт на критичных на него участках. Если утвердится мысль, что каждый новый месяц конфликта и каждая новая «попытка контрнаступа» увеличивает его стоимость не только в миллиардах долларов и человеческих жизнях, но и в украинских территориях. Если «провал операции» перейдет в политическое банкротство его организаторов – в первую очередь Байдена, у которого следующей осенью выборы, и Олафа Шольца, но и Урсулы фон дер Ляйен тоже.

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А в случае глухой обороны РФ с медленным продвижением в Донбассе, как это было в последние месяцы, хоть старые, хоть новые «випы» на Западе будут дежурно согласовывать «третью попытку контрнаступления ВСУ», а потом четвертую, пятую, шестую – и так далее, пока украинцы не закончатся физически.

Действующая политика Запада на Украине с «контрнаступами» – это не то, против чего можно просто «выстоять». Это то, что необходимо обрушить, разорвав порочный круг. Столтенберг и Урсула в следующем году должны не просто уйти со своих постов, а уйти с позором. Добиться этого может только Российская армия – больше просто некому.

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