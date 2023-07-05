Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

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5 июля, среда  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
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Юань набирает обороты против доллара

Еще одна крупная азиатская экономика решила отказаться от доллара при покупке нефти Oriental Image/Reuters
Сделан еще один практический шаг в расширении торговли в нацвалютах. Индия начала закупать российскую нефть в юанях. Китайский лидер призвал ШОС увеличивать долю национальных валют при торговле. И в авангарде этого тренда, идущего по всему миру, стоит Россия. Почему вместо доллара страны выбирают именно юань?  Подробности...
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Иран открывает новые перспективы для ШОС

Артем Иванов/ТАСС
Двухлетний путь Ирана к вступлению в ШОС закончен. Членство в организации несет выгоды не только Тегерану, но также России и Китаю, остальным участникам ШОС. Что означает присоединение Исламской республики к объединению и как это отразится на будущем евразийского пространства? Подробности...
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Нападение на Милашину выгодно противникам Чечни

В результате нападения Елена Милашина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук кадр из видео
В России потребовали скорейшего расследования нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Во вторник утром они прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики. С призывом найти и наказать виновных в нападении на журналистку выступили даже ее оппоненты и критики.  Подробности...
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Погромы во Франции усилили позиции союзника России

Французы подсчитывают убытки от беспорядков Aurelien Morissard/AP/ТАСС
Волна беспорядков, прокатившаяся по Франции, принесла стране не только сотни миллионов евро убытков. Похоже, на наших глазах происходит политический сдвиг – президент Макрон стремительно теряет популярность, зато очки набрали другие политики. И среди них Марин Ле Пен – та самая, которая выступала за признание Крыма российским.  Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Многодетная семья должна стать новой социальной элитой

Джомарт Алиев
Джомарт Алиев, первый проректор РГСУ
Рождение третьего ребенка должно быть знаком перехода в «высшую лигу» с целым комплексом преференций как материального, так и нематериального характера. Подробности...

Воевать с мостами себе дороже

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Предположим, цель достигнута, снабжение украинских войск через Днепр полностью пресечено, ВСУ отступили на правый берег. Это приведет к капитуляции Украины? С чего бы? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Идею новых кочевников сменяет идея новой оседлости

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Одни остаются в стране потому, что не имеют возможности покинуть ее на продолжительный срок, но есть и такие, кто целенаправленно остается, хотя имущественный уровень позволяет ему примкнуть к числу уехавших и спокойно прожить за границей продолжительный срок. Отличает их именно экзистенциальная установка. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Столтенберг остался для нового «контрнаступа»

Сколько Запад потратил на Украину

Обсуждение: 5 комментариев

Подростки и арабы сжигают Францию

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Франция близка к введению ЧП на фоне усиливающихся беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняли обломки батискафа «Титан»

Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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ВСУ нанесли ракетный удар по мосту в Чонгаре

Между Херсонской областью и Крымом в результате обстрела со стороны Украины поврежден мост вблизи села Чонгар. При атаке использовались дальнобойные ракеты Storm Shadow британско-французского производства. Движение между регионами организовано по резервному маршруту
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Украина и США готовятся вместе взорвать атомную электростанцию

    Генсек НАТО остается для второй попытки «контрнаступа ВСУ»

    		   
    5 июля 2023, 20:00
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Вопреки прежним планам и заявлениям, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг официально объявил о продлении своих полномочий еще на год – до октября 2024 года. Перемены в его судьбе явно связаны с провалом «контрнаступа ВСУ». Теперь он в «спайке» с Урсулой фон дер Ляйен вынужден готовить еще одну операцию, но уже с истребителями.

    В середине мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг официально готовился к пенсии, будучи самым влиятельным генсеком Североатлантического альянса за все время его существования. Но в итоге было принято решение продлить его полномочия еще на год.

    Из комментариев, которые публикуют в этой связи западные СМИ, следует, что за эти два месяца ключевые игроки не пришли к консенсусу. Наиболее перспективный кандидат – министр обороны Великобритании Бен Уоллес – якобы не подошел тем, что слишком активничал по поводу военных поставок Киеву и из-за этого не устроил президента США Джо Байдена.

    Но эти комментарии в пользу Джо Байдена, команда которого создает в СМИ иллюзию, будто «миролюбивый старина Джо» совсем не «ястреб» (это сейчас не модно и не нравится многим избирателям), но в то же время прочно удерживает лидерство в украинской коалиции.

    В реальности шансов у Уоллеса не было изначально и никакие консультации изменить этого не могли. Он неприемлем для обидчивых «староевропейцев» как часть команды Брекзита и экс-премьера Бориса Джонсона, которого терпеть не может, например, президент Франции Эммануэль Макрон – давно и сильно. Так что причины перемены в участи Столтенберга вряд ли стоит искать в области «борьбы бульдогов под ковром». Они на поверхности.

    Эта причина – провал так называемого контрнаступления ВСУ, которое было главной ставкой Запада в этом политическом сезоне. Планов было – громадье, но украинцы продвинулись на полшага – до Пятихаток, чтоб угодить там в огневой мешок. А ведь еще весной украинским и поддакивающим им натовским экспертам виделись июльские бои на границе с Крымом.

    Предполагалось, что «тогда-то Россия станет сговорчивее». Но пока правда на стороне тех европейцев (а их большинство), кто изначально сценарий «военного разгрома» ВС РФ считал нереалистичным. Ставка уходит в доход Аида.

    Но не оправдались и прогнозы оптимистов, считавших, будто после провала «контрнаступа» более сговорчивым станет Запад. Сохранение Столтенберга на его посту – четкое свидетельство того, что Украину будут готовить ко второй попытке после того, когда наступательный потенциал подготовленных и вооруженных натовцами частей ВСУ будет исчерпан (то есть ликвидирован россиянами).

    Другими словами, к весне 2024 года все повторится. Только новый «контрнаступ» будет уже с натовскими истребителями (под этот поставить не успели).

    Прочую технику уже давно клепают оборонные предприятия западных стран – и сколько-то еще наклепают для второй попытки.

    Как раз тогда, когда пошли утечки о том, что Столтенберг задержится, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала удвоить помощь Украине, обеспечить «бесперебойное финансирование на ближайшие годы» и поставить «все необходимое для достижения победы на земле».

    После этого канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил о том, что поддержку Украины нужно рассматривать как долгосрочную – «еще год, два, три, а если нужно, то и дольше». Но именно Урсула наряду со Столтенбергом стали ключевыми менеджерами Запада в плане подготовки и оснащения ВСУ за пределами США. За последние полтора года политический вес и его, и ее поста сильно увеличился.

    Судя по всему, она-то и сменит Столтенберга во главе секретариата НАТО 1 октября 2024 года, благо ее полномочия как главы ЕК истекают лишь чуть позднее – 1 декабря. Урсула Байдена более чем устраивает, поэтому реформа в борделе путем перестановки коек выглядит наиболее вероятным сценарием развития событий.

    Сонм других кандидаток (именно кандидаток), которых восточноевропейцы хотели пропихнуть в секретариат для усиления своих и антироссийских позиций под соусом «пропустим вперед женщин», не наберет нужного количества баллов по части опыта, навыков и доверия «ястребов» в плане «ну теперь-то точно получится».

    Не получится, конечно (в смысле военного разгрома России), но базовый сценарий теперь таков: второй попытке быть. Ни денег, ни украинцев Западу не жаль – «все для фронта».

    Эти планы могут пойти прахом только в одном случае: если «летне-осенняя» кампания ВСУ станет для Украины не неудачей, а катастрофой.

    Если ВС РФ не просто сдержат натиск, но и перейдут в собственное контрнаступление, обвалив украинский фронт на критичных на него участках. Если утвердится мысль, что каждый новый месяц конфликта и каждая новая «попытка контрнаступа» увеличивает его стоимость не только в миллиардах долларов и человеческих жизнях, но и в украинских территориях. Если «провал операции» перейдет в политическое банкротство его организаторов – в первую очередь Байдена, у которого следующей осенью выборы, и Олафа Шольца, но и Урсулы фон дер Ляйен тоже.

    А в случае глухой обороны РФ с медленным продвижением в Донбассе, как это было в последние месяцы, хоть старые, хоть новые «випы» на Западе будут дежурно согласовывать «третью попытку контрнаступления ВСУ», а потом четвертую, пятую, шестую – и так далее, пока украинцы не закончатся физически.

    Действующая политика Запада на Украине с «контрнаступами» – это не то, против чего можно просто «выстоять». Это то, что необходимо обрушить, разорвав порочный круг. Столтенберг и Урсула в следующем году должны не просто уйти со своих постов, а уйти с позором. Добиться этого может только Российская армия – больше просто некому. 

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