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9 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:05  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?  Подробности...
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Жители Артемовска хотят в Россию любой ценой

Мирное население Артемовска ждет прихода России REUTERS/Oleksandr Ratushniak
«Они ждут русских». Так западная пресса описывает поведение жителей Артемовска, которые остаются в городе, невзирая на масштабы боевых действий. По предварительным оценкам, их примерно 5 тыс. человек. Каково их положение сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в Артемовске, несмотря на опасность для своей жизни?  Подробности...
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Фейк о сербском оружии в ВСУ имеет четкую цель

«Чего вам еще от нас надо, лжецы!?» – вопрошает Вучич Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Сербии Александр Вучич эмоционально опроверг сообщения о том, что сербский ВПК поставляет Украине ракеты через Турцию. Тех, кто распространяет такие фейки, сербский лидер назвал лжецами. Но можно ли в текущих обстоятельствах доверять ему самому, учитывая, что США и ЕС давили на Белград по российскому вопросу, а потом внезапно перестали? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Русским женщинам феминизм ни к чему

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Пока в «благословенном свободном мире» женщины сражались за свои права, «тоталитарный большевизм» непринужденно справился с этой проблемой. Просто-напросто введя реальное, а не декларативное равноправие полов. Подробности...
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Глобальное удобство ведет к глобальному контролю

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем – и довольно скоро – оказаться в мире, где отказ от чипа будет означать очень серьезное сокращение социальных возможностей, а его установка – открытость такому уровню контроля, который и не мечтался тираниям прошлого. Подробности...
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Где найти настоящие символы Украины

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Желто-голубой флаг сам по себе прекрасен. Но те люди, которые уже девять лет управляют этой страной, сами его осквернили. Не нужно жечь, не нужно топтать – сами всё сделали. Подробности...
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Миссия Урсулы фон дер Ляйен

Сербия вооружает ВСУ: правда или фейк?

Почему ВСУ не уходят из Артемовска

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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

    Урсула фон дер Ляйен – жесткий и техничный топ-менеджер
    		  
    9 марта 2023, 08:58
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?

    За последний год председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала восприниматься внутри России как однозначный враг или, по крайней мере, как символ той антироссийской политики, которую Брюссель проводит в пользу США и в ущерб странам ЕС.

    В этом качестве она чрезвычайно ценима американцами. В РФ доминирует пренебрежительное отношение. Обыватель помнит про фрау председателя только три вещи – она помогает вооружать ВСУ, она администрирует антироссийские санкции, а еще она гинеколог. Последнее как бы иллюстрирует тут мысль, что дилетанты довели внешнюю политику Европы до ручки.

    К сожалению, гинекология и медицинские регалии (а их немало) у Урсулы теперь в далеком прошлом. Она – жесткий и техничный топ-менеджер. С точки зрения заказчика (то есть Вашингтона) – очень эффективный.

    Медицинское образование у нее не единственное. Экономику и политологию Ляйен тоже изучала – могла себе такое позволить, поскольку родилась с золотой ложкой во рту и является плотью от плоти европейской элиты. Ее предки с родовой фамилией Альбрехт «прописались» в этой элите с XVII века, отец был видным политиком, муж – тоже врач и тоже из древней фамилии со «старыми деньгами» (что видно уже по аристократической приставке). Такие семьи, как у фрау председателя, вершили судьбы континента на протяжении столетий.

    Но Урсула и не «папина дочка» тоже. Карьеру в политике и партии ХДС она делала уже тогда, когда ее отец – в прошлом премьер Нижней Саксонии и председатель Бундесрата (сената) не только ушел на пенсию, но и слег с болезнью Альцгеймера. Ангела Меркель – вот кому Урсула по-настоящему обязана своим взлетом. На протяжения почти всего периода ее канцлерства Ляйен – один из замов Меркель по партии и министр во всех ее правительствах. Начав как бы с профильного министерства (по делам женщин и семей), через восемь лет она возглавила бундесвер (первая женщина на этом посту) и уже оттуда перешла на должность главы общеевропейского правительства – понятно, по чьей протекции.

    Поначалу выбор в пользу Урсулы считали в ЕС большой удачей и чуть ли не провидением: медицинского образования и практики нового председателя никто не отменял, а пандемия началась всего через два месяца после воцарения Ляйен. Но в итоге ее «звездным часом» стала борьба не с коронавирусом, а с Россией. Не безропотно, но последовательно Евросоюз вводит санкции, подталкивая свою промышленность к переезду в США, и поставляет оружие ВСУ, уничтожая собственные вооруженные силы.

    В родной стране Урсулы эти силы как самодостаточная армия уже уничтожены окончательно, бундесвер небоеспособен. Это не инсинуации, официальная позиция министерства обороны ФРГ. Роль Урсулы, возглавлявшей ведомство на протяжении пяти с половиной лет, определяющая – вооруженные силы сгубил хронический недостаток финансирования.

    Казалось бы, вот оно – настоящее подтверждение менеджерских талантов Ляйен. Но есть нюанс: бундесвер небоеспособен только сам по себе – без «локтя» США и инфраструктуры НАТО. Кто сказал, что увеличение зависимости от Вашингтона не было ее главной задачей в открыто проамериканском правительстве Меркель? Если все было именно так, со своей задачей фрау председатель справилась, как и с задачей выстроить европейские правительства в один ряд для «противодействия России».

    Теперь она планирует возглавить секретариат НАТО и продолжать в том же духе. Итальянская газета La Repubblica считает шансы Ляйен приоритетными и называет председателя ЕС главным фаворитом США в борьбе за пост генсека, а значит, и фаворитом в принципе. Поездка Урсулы в Америку на этой неделе преподносится как получение «ярлыка на княжение».

    Вероятно, и ее саму, и Вашингтон более чем устроит второй срок Урсулы на посту главы ЕК, но с этим могут возникнуть трудности. Если бы фрау председатель делала для Европы столько же, сколько делает для Америки, препятствий бы не было. Но среди членов ЕС (а наложить вето может любая страна) есть недовольные, что еще важнее – обоснованно недовольные, а к концу 2024 года, когда истечет первый срок, результаты ее разрушительной для Европы деятельности рискуют стать еще более наглядными.

    Потому велик риск, что какая-нибудь из евростолиц (допустим, Будапешт) скажет свое «нет». Мол, третьим по счету председателем ЕК, которому удалось избраться на два срока (а всего их было 13, считая с 1958 года), должна стать не Ляйен – она уже наворотила дел.  

    В Североатлантическом альянсе с определяющей ролью США такие вероятности невероятны. Поэтому у Урсулы нет реальных конкурентов, более того, она пройдет как «компромиссный кандидат» в пику экс-премьеру Британии Борису Джонсону (его не любят многие в ЕС, а больше всех президент Франции Макрон) и сонму разных «экс» женского пола из Восточной Европы (еще совсем недавно в Брюсселе был такой приоритет, что новым генсеком обязательно должна стать женщина).

    Урсула и женщина, и опытный «конь» на пути к переправе, и проамериканская до мозга костей. То есть удовлетворяет всем главным критериям.  

    К слову, у фрау фон дер Ляйен семеро своих детей. Это достаточно нетипично для современных топов европейской политики (пример чему – бездетные Меркель или Макрон). И это очередное подтверждение тому, что интеллект и работоспособность этой женщины не стоит недооценивать.

    Помешать ей могут только два обстоятельства. Первое – отсутствие (пока что) гарантий, что на саммите НАТО в июне удастся продлить полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга еще на год. Он должен был уйти прошлым летом, но остался «в связи с особыми обстоятельствами» – нашей СВО. Если о продлении не договорятся вторично, новый генсек появится у НАТО уже в 2023 году, и тогда это будет не Урсула, ей пока Еврокомиссию оставить не на кого.

    А второе обстоятельство определяют Российские армия и флот. Только от них, от их способности отразить вероятное весеннее контрнаступление ВСУ и полностью решить задачи СВО зависит положение сил «на земле». А от него в свою очередь будут зависеть перспективны нынешних топов из среды атлантистов – и генсека НАТО, и главы Еврокомиссии, а может быть, и перспективы ЕС и НАТО в целом.

    Представляется сомнительным, что Вашингтон в любом случае позволит сдать в утиль столь гибкий «кнут», каким зарекомендовала себя Урсула – твердый и опытный переговорщик, а не просто гинеколог и тезка ведьмы из диснеевской сказки про русалочку.

    Правда, та Урсула не только ведьма, но и главный антагонист. А настоящая Урсула – только второй по значимости антагонист после президента Соединенных Штатов Америки. 

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