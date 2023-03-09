В России опасно недооценивают Урсулу фон дер Ляйен

Одна из ключевых фигур новой холодной войны – Урсула фон дер Ляйен должна остаться таковой и после отставки с поста председателя Еврокомиссии. Теперь ей прочат должность генсека НАТО, по крайней мере, этого хотели бы в США. Какова вероятность того, что Ляйен сделает с НАТО то, что сделала ранее с бундесвером, – лишит его обороноспособности?

За последний год председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала восприниматься внутри России как однозначный враг или, по крайней мере, как символ той антироссийской политики, которую Брюссель проводит в пользу США и в ущерб странам ЕС.

В этом качестве она чрезвычайно ценима американцами. В РФ доминирует пренебрежительное отношение. Обыватель помнит про фрау председателя только три вещи – она помогает вооружать ВСУ, она администрирует антироссийские санкции, а еще она гинеколог. Последнее как бы иллюстрирует тут мысль, что дилетанты довели внешнюю политику Европы до ручки.

К сожалению, гинекология и медицинские регалии (а их немало) у Урсулы теперь в далеком прошлом. Она – жесткий и техничный топ-менеджер. С точки зрения заказчика (то есть Вашингтона) – очень эффективный.

Медицинское образование у нее не единственное. Экономику и политологию Ляйен тоже изучала – могла себе такое позволить, поскольку родилась с золотой ложкой во рту и является плотью от плоти европейской элиты. Ее предки с родовой фамилией Альбрехт «прописались» в этой элите с XVII века, отец был видным политиком, муж – тоже врач и тоже из древней фамилии со «старыми деньгами» (что видно уже по аристократической приставке). Такие семьи, как у фрау председателя, вершили судьбы континента на протяжении столетий.

Но Урсула и не «папина дочка» тоже. Карьеру в политике и партии ХДС она делала уже тогда, когда ее отец – в прошлом премьер Нижней Саксонии и председатель Бундесрата (сената) не только ушел на пенсию, но и слег с болезнью Альцгеймера. Ангела Меркель – вот кому Урсула по-настоящему обязана своим взлетом. На протяжения почти всего периода ее канцлерства Ляйен – один из замов Меркель по партии и министр во всех ее правительствах. Начав как бы с профильного министерства (по делам женщин и семей), через восемь лет она возглавила бундесвер (первая женщина на этом посту) и уже оттуда перешла на должность главы общеевропейского правительства – понятно, по чьей протекции.

Поначалу выбор в пользу Урсулы считали в ЕС большой удачей и чуть ли не провидением: медицинского образования и практики нового председателя никто не отменял, а пандемия началась всего через два месяца после воцарения Ляйен. Но в итоге ее «звездным часом» стала борьба не с коронавирусом, а с Россией. Не безропотно, но последовательно Евросоюз вводит санкции, подталкивая свою промышленность к переезду в США, и поставляет оружие ВСУ, уничтожая собственные вооруженные силы.

В родной стране Урсулы эти силы как самодостаточная армия уже уничтожены окончательно, бундесвер небоеспособен. Это не инсинуации, официальная позиция министерства обороны ФРГ. Роль Урсулы, возглавлявшей ведомство на протяжении пяти с половиной лет, определяющая – вооруженные силы сгубил хронический недостаток финансирования.

Казалось бы, вот оно – настоящее подтверждение менеджерских талантов Ляйен. Но есть нюанс: бундесвер небоеспособен только сам по себе – без «локтя» США и инфраструктуры НАТО. Кто сказал, что увеличение зависимости от Вашингтона не было ее главной задачей в открыто проамериканском правительстве Меркель? Если все было именно так, со своей задачей фрау председатель справилась, как и с задачей выстроить европейские правительства в один ряд для «противодействия России».

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Теперь она планирует возглавить секретариат НАТО и продолжать в том же духе. Итальянская газета La Repubblica считает шансы Ляйен приоритетными и называет председателя ЕС главным фаворитом США в борьбе за пост генсека, а значит, и фаворитом в принципе. Поездка Урсулы в Америку на этой неделе преподносится как получение «ярлыка на княжение».

Вероятно, и ее саму, и Вашингтон более чем устроит второй срок Урсулы на посту главы ЕК, но с этим могут возникнуть трудности. Если бы фрау председатель делала для Европы столько же, сколько делает для Америки, препятствий бы не было. Но среди членов ЕС (а наложить вето может любая страна) есть недовольные, что еще важнее – обоснованно недовольные, а к концу 2024 года, когда истечет первый срок, результаты ее разрушительной для Европы деятельности рискуют стать еще более наглядными.

Потому велик риск, что какая-нибудь из евростолиц (допустим, Будапешт) скажет свое «нет». Мол, третьим по счету председателем ЕК, которому удалось избраться на два срока (а всего их было 13, считая с 1958 года), должна стать не Ляйен – она уже наворотила дел.

В Североатлантическом альянсе с определяющей ролью США такие вероятности невероятны. Поэтому у Урсулы нет реальных конкурентов, более того, она пройдет как «компромиссный кандидат» в пику экс-премьеру Британии Борису Джонсону (его не любят многие в ЕС, а больше всех президент Франции Макрон) и сонму разных «экс» женского пола из Восточной Европы (еще совсем недавно в Брюсселе был такой приоритет, что новым генсеком обязательно должна стать женщина).

Урсула и женщина, и опытный «конь» на пути к переправе, и проамериканская до мозга костей. То есть удовлетворяет всем главным критериям.

К слову, у фрау фон дер Ляйен семеро своих детей. Это достаточно нетипично для современных топов европейской политики (пример чему – бездетные Меркель или Макрон). И это очередное подтверждение тому, что интеллект и работоспособность этой женщины не стоит недооценивать.

Помешать ей могут только два обстоятельства. Первое – отсутствие (пока что) гарантий, что на саммите НАТО в июне удастся продлить полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга еще на год. Он должен был уйти прошлым летом, но остался «в связи с особыми обстоятельствами» – нашей СВО. Если о продлении не договорятся вторично, новый генсек появится у НАТО уже в 2023 году, и тогда это будет не Урсула, ей пока Еврокомиссию оставить не на кого.

А второе обстоятельство определяют Российские армия и флот. Только от них, от их способности отразить вероятное весеннее контрнаступление ВСУ и полностью решить задачи СВО зависит положение сил «на земле». А от него в свою очередь будут зависеть перспективны нынешних топов из среды атлантистов – и генсека НАТО, и главы Еврокомиссии, а может быть, и перспективы ЕС и НАТО в целом.

Представляется сомнительным, что Вашингтон в любом случае позволит сдать в утиль столь гибкий «кнут», каким зарекомендовала себя Урсула – твердый и опытный переговорщик, а не просто гинеколог и тезка ведьмы из диснеевской сказки про русалочку.

Правда, та Урсула не только ведьма, но и главный антагонист. А настоящая Урсула – только второй по значимости антагонист после президента Соединенных Штатов Америки.

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