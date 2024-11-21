Слушатели «Школы мэров» ознакомились с лучшими практиками Новгородской области

Очный модуль программы «Школа мэров» прошел в Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил перед участниками, обозначив ключевые задачи по повышению эффективности местного самоуправления. По его словам, одной из важных задач является совершенствование системы управления через реорганизацию муниципальных районов в округа, сообщается на сайте муниципалитеты.рф.

В рамках программы участники изучили лучшие практики управления в сферах ЖКХ, благоустройства, формирования комфортной городской среды и других. Они также ознакомились с опытом применения бережливого управления для оптимизации муниципальных услуг.

Новгородская область стала частью программы, в которой участвуют десять регионов России. Программа ориентирована на проектное обучение, и большинство модулей проходит в регионах с лучшими практиками в разных сферах. Участники также посетят предприятия для «погружения в профессию».

Эта программа, разработанная по поручению президента России, реализуется ВШГУ президентской академии при поддержке администрации президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.



