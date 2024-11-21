В Финляндии одобрили выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Правительство Финляндии одобрило выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона

Tекст: Елизавета Шишкова

С выходом из СБЕР Финляндия также планирует расторгнуть соглашение о создании международного Баренцева секретариата по сотрудничеству в Баренцевом Евроарктическом регионе. В пресс-релизе по итогам заседания кабмина подчеркивается, что правительство предлагает президенту Финляндии принять решение о прекращении действия этого соглашения между странами-участниками, передает ТАСС.

Такое решение затронет не только Финляндию, но и других участников соглашения – Норвегию, Россию и Швецию, которые также подписали соглашение о создании секретариата.

Напомним, в 2023 году МИД России сообщил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

Политолог Тимофей Бордачев сказал газете ВЗГЛЯД, что выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона назревал давно, так как изначально соглашение было ориентировано на стремление России к интеграции с Европой, но сейчас членство для Москвы потеряло актуальность.