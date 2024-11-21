Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
В Финляндии одобрили выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона
Правительство Финляндии одобрило выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона
Правительство Финляндии одобрило выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), что приведет к расторжению соглашения о международном Баренцевом секретариате.
С выходом из СБЕР Финляндия также планирует расторгнуть соглашение о создании международного Баренцева секретариата по сотрудничеству в Баренцевом Евроарктическом регионе. В пресс-релизе по итогам заседания кабмина подчеркивается, что правительство предлагает президенту Финляндии принять решение о прекращении действия этого соглашения между странами-участниками, передает ТАСС.
Такое решение затронет не только Финляндию, но и других участников соглашения – Норвегию, Россию и Швецию, которые также подписали соглашение о создании секретариата.
Напомним, в 2023 году МИД России сообщил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Политолог Тимофей Бордачев сказал газете ВЗГЛЯД, что выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона назревал давно, так как изначально соглашение было ориентировано на стремление России к интеграции с Европой, но сейчас членство для Москвы потеряло актуальность.