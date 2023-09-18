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Политолог объяснил выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона
Политолог Бордачев: Совет Баренцева/Евроарктического региона перестал быть актуальным для России
Выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона назревал давно. Изначально соглашение было ориентировано на стремление России к интеграции с Европой. Сейчас ситуация изменилась, и членство для Москвы потеряло актуальность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее МИД РФ объявил о выходе РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона.
«Эта структура не работает уже полтора года, ее заблокировали так называемые западные партнеры России. Это один из многочисленных форматов, который создавался в 1990-е годы для структурирования неравноправного сотрудничества Запада с Россией. Теперь эта эпоха ушла в прошлое, а вместе с ней и соответствующие институты», – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«При этом не исключаю, что формат для внутренних потребностей будет использоваться западными странами. Для России же выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) ничего не меняет и является закономерным. Равно как и выход из Совета Европы (СЕ), например. В 1990-е годы Россия ставила перед собой задачу теснейшего взаимодействия с европейскими странами на пути к интеграции в будущем. Сейчас все изменилось, и ни СЕ, ни СБЕР для нас не актуальны», – подчеркнул он.
«Важно обратить внимание и на тот факт, что наши северные регионы ни в коей мере не пострадают. Вопрос их развития – это прерогатива российского правительства. Если бы они жили за счет западных грантов, это был бы один разговор. Но тут история обратная – мы сами успешно развиваем наш Север», – резюмировал собеседник.
В понедельник МИД России сообщил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). «На протяжении 30 лет СБЕР являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере», – говорится на сайте ведомства.
«По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий», – указали в Москве.
«Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнерах». Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере», – предупредили в МИД.
Напомним, инициаторами учреждения организации сотрудничества в Арктическом регионе выступили Норвегия и Россия. Киркенесская декларация о создании СБЕР была подписана 11 января 1993 года. Целями СБЕР были заявлены: содействие развитию региона в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования и культурных обменов, туризма.