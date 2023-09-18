Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
Россия объявила о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона
Российская сторона намерена покинуть Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), заявили в министерстве иностранных дел в понедельник.
Деятельность совета с марта 2022 года по вине Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и ЕС фактически парализована, указало ведомство на своем сайте.
Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в структуре в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации. Это срывает необходимые подготовительные мероприятия. В сложившихся обстоятельствах Россия выходит из Совета.
Отмечается, что «сиюминутная политическая конъюнктура», которой руководствуются североевропейские соседи России, не соответствует долгосрочным интересам жителей Заполярья. Ответственность за развал архитектуры сотрудничества лежит на партнерах, подчеркнули в МИД.