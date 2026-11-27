Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Обвиняемого в сбыте наркотиков россиянина экстрадировали из Сербии
Россиянина, находившегося в международном розыске по обвинению в незаконном сбыте наркотиков, экстрадировали из Сербии в Россию, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня в аэропорту города Белграда в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Сербия экстрадирован россиянин, обвиняемый в незаконном сбыте наркотических средств», – заявила Волк РИА «Новости».
По версии следствия, в январе 2018 года в Перми в рамках проверочной закупки у мужчины было куплено около трех граммов наркотика растительного происхождения. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Обвиняемый скрылся за границей и в декабре 2023 года был объявлен в международный розыск. Его задержали в Сербии спустя два года.
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