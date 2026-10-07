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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    49 комментариев
    7 октября 2026, 11:11 • Новости дня

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников

    МВД Франции запретило применять шумовые гранаты против протестующих школьников

    МВД Франции запретило шумовые гранаты для разгона школьников
    @ Дмитрий Орлов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес запретил использовать шумовые гранаты при разгоне протестов старшеклассников из-за полученных ими травм.

    «Еще вчера я распорядился прекратить использование этих гранат в ходе протестов старшеклассников», – заявил Нуньес в эфире радиостанции RTL.

    Министр пояснил, что решение об отказе от шумовых гранат принято из-за травм, которые получили некоторые участники протестов, передает РИА «Новости».

    Протесты старшеклассников во Франции продолжаются вторую неделю. Ученики выражают недовольство перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Акции периодически перерастают в беспорядки, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. Сообщалось о задержании более 6 тыс. человек, в основном несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников.

    В понедельник было названо число пострадавших во время протестов школьников.

    6 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    Макрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
    @ ariane.group

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон назвал тестовый пуск стратегической баллистической ракеты M51.3 «громким и четким посланием», которое должно внушать страх.

    «Сегодня мы стали сильнее, и я думаю, что послание было услышано повсюду – громко и четко. Оно должно было быть услышано», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Президент Франции назвал испытание «техническим успехом» и отметил, что подобными технологиями обладают очень немногие государства.

    «Чтобы быть свободными, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильными», – заявил Макрон.

    Он также пообещал удвоить оборонный бюджет Франции в течение следующих десяти лет. Ранее министерство обороны страны провело пуск ракеты M51.3 без ядерного заряда с подводной лодки Vigilant.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Франция испытала стратегическую баллистическую ракету. В понедельник Bloomberg отметил, что годы правления Эммануэля Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы. В прошлом месяце президент Франции назвал цены на топливо в стране невыносимыми.

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    6 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Захарова: В Париже полиция месит своих же детей

    Захарова о протестах в Париже: Не слышу обитателей «прекрасного сада»

    Tекст: Катерина Туманова

    Полицейские методы борьбы с протестующей молодежью в Париже удивили официального представителя МИД Марию Захарова, которая высказалась о происходящем в европейской стране по отношению к правам человека.

    «Нормально в Париже полиция месит своих же детей. Что там с озабоченностями и правами человека у Елисейского дворца? Не слышу Каю Каллас и остальных обитателей «прекрасного сада» – подайте голос», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже и задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников.

    При этом учащиеся лицея в Риме заняли здание под лозунгом «Сделаем как во Франции».


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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    7 октября 2026, 10:17 • Новости дня
    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек

    Макрон раскритиковал свободу слова США на фоне студенческих бунтов во Франции

    Макрон напал на американскую свободу слова и вызвал волну насмешек
    @ Francesco Militello Mirto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Мадриде, назвал американскую модель свободы слова противоположностью подлинной свободе, чем спровоцировал резкую критику на фоне охвативших Францию студенческих протестов и столкновений с полицией.

    Французский лидер на дискуссии о демократии и цифровой эпохе в Университете Комплутенсе в Мадриде заявил, что американское понимание свободы выражения, которое продвигают некоторые политики, на деле является ее противоположностью, и настаивал, что свобода не может быть абсолютной, а должна ограничиваться правами других людей, общественным порядком и связью потока информации с истиной, сообщает Fox News Digital.

    «Не существует свободы, если нет предела моей свободе, который начинается со свободы других и уважения к общим правилам. Я знаю это, когда иду по улице: моя свобода не может означать, что я бью вас, оскорбляю вас или громлю общественное пространство, которым мы все делимся», – добавил Макрон, сравнив ограничения в сфере выражения мнений с запретами на насилие и порчу имущества.

    Высказывания Макрона вызвали бурную реакцию в интернете: критики указывали на контраст между его нападками на американскую Первую поправку и ситуацией во Франции, где страну сотрясают студенческие бунты, а комментаторы обвиняли президента в стремлении удержаться у власти ценой разрушения страны; сооснователь Wikipedia Ларри Сэнгер назвал Макрона огромным глупцом, а представители американских консервативных медиа и политконсультанты писали, что Франции было бы достойнее «вернуть Бурбонов» и что в США по-прежнему свободны, тогда как французский лидер может лишь злиться на это.

    Fox News напоминает, что еще в феврале, выступая в Нью-Дели, Макрон утверждал, что свобода слова превращается в полную чушь, если люди не понимают, как алгоритмы формируют их ленты, и призывал к большей прозрачности и введению «своего рода общественного порядка» для ограничения расистских и ненавистнических высказываний, тогда как нынешние протесты во Франции начались в середине сентября в пригородах Парижа из-за нехватки учителей и ресурсов и быстро распространились по стране.

    Демонстранты поджигали объекты, громили здания и вступали в столкновения с полицией, при этом, по данным Associated Press, во вторник занятия были полностью или частично приостановлены в 891 школе, а 24 учебных заведения с начала протестов были сожжены или разгромлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание по поводу массовых протестов школьников во Франции. В тот же день французские власти полностью или частично приостановили занятия в лицеях из-за акций старшеклассников. Тогда школьный протест во Франции привел к мощному политическому эффекту в стране.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»

    Аналитик Ермаков: Испытание M51.3 подтвердило курс Франции на усиление ядерных сил

    Эксперт: Испытанием новой ракеты Франция прорекламировала ЕС свой «ядерный зонтик»
    @ ariane.group

    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне роста напряженности в Европе испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 стало для Франции демонстрацией надежности собственного ядерного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратегическим вооружениям Александр Ермаков. При этом новая ракета не стала принципиально новым оружием: по своим характеристикам M51.3 близка к предыдущим версиям M51 и M51.2.

    «Франция продолжает модернизировать свои стратегические ядерные силы (СЯС). Испытание баллистической ракеты M51.3 – один из этапов этого процесса», – сказал научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.

    Как напомнил собеседник, M51.3 – третья модификация ракеты морского базирования M51, которая была принята на вооружение год назад. Париж не раскрывает технические характеристики новой версии, что связано с жестким режимом секретности в сфере ядерных вооружений.

    «Ракета предназначена для ПЛАРБ (подводных лодок атомных с баллистическими ракетами) и сохраняет базовые функции предыдущих версий. Среди основных заявленных улучшений: увеличенная дальность полета, более эффективное преодоление средств противоракетной обороны и повышенная точность», – отметил аналитик.

    По словам Ермакова, при создании новой модификации Франция могла учитывать технический опыт других стран, в том числе России. Однако речь идет не о копировании, а об использовании схожих технических решений, продиктованных общими требованиями к современным стратегическим ракетам. «Как бы то ни было, в M51.3 нет фундаментальных изменений – это именно последовательная модернизация», – добавил он.

    При этом подход Парижа к развитию ядерных сил заметно отличается от позиции Лондона. «В Британии общество и правительство с некоторым скепсисом относятся к ядерному оружию, а финансирование этой сферы остается на сравнительно невысоком уровне – даже при том, что основу арсенала составляют преимущественно американские системы», – заметил Ермаков.

    Франция, напротив, продолжает направлять значительные ресурсы на развитие собственной ядерной компоненты, и у этого есть не только военно-технические, но и политические причины. Эммануэль Макрон активно продвигает идею расширения французских ядерных гарантий на европейских союзников.

    «В контексте текущей политической ситуации в Европе испытание ракеты M51.3 выглядит как демонстрация возможностей: Франция показывает, что ее «ядерный зонтик» остается крепким, актуальным и современным», – заключил Ермаков.

    Ранее Франция провела испытание стратегической баллистической ракеты подводного базирования М51.3. Как сообщает France 24, пуск проводился без ядерного заряда с атомной подводной лодки Le Vigilant у берегов Финистера. Полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции (DGA).

    Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. Испытание должно было подтвердить способность субмарины применять M51.3 после планового ремонта и технического обслуживания. Французское Минобороны заявило, что оно проводилось с соблюдением международных обязательств.

    За пуском лично наблюдал Эммануэль Макрон с борта фрегата. Он назвал событие «сильным и четким сигналом». Президент Франции повторил свое утверждение, что для свободы «нужно быть могущественным или внушающим страх». Заявление высмеял ирландский журналист Чей Боуз, отметив, что главу Пятой республики нельзя назвать ни тем, ни другим.

    Напомним, M51.3 стала третьей модификацией французской морской баллистической ракеты M51 и была принята на вооружение в октябре 2025 года. Она превосходит предшественниц по дальности, точности и способности преодолевать противоракетную оборону, и постепенно заменяет ими прежние версии на четырех подлодках типа Triomphant.

    Нынешний пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.

    В сентябре к инициативе присоединилась Финляндия, отменившая незадолго до этого действовавший почти 40 лет запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия. Замглавы МИД Александр Грушко назвал такое развитие событий однозначно негативным, подчеркнув, что Москва учтет новую реальность в военном планировании.

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    6 октября 2026, 19:32 • Новости дня
    Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников

    Макрон созвал экстренное совещание министров из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил провести экстренное совещание с министрами на фоне массовых протестов учащихся в стране, сообщил телеканал BFMTV.

    Макрон решил созвать во вторник вечером экстренное совещание с участием нескольких министров из-за ситуации с протестами школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

    В обсуждении текущей обстановки примут участие премьер-министр Себастьян Лекорню и министр образования Эдуар Жеффре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников.

    Ранее дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках в стране. А правоохранительные органы Франции задержали более 6 тыс. участников акций.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    6 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников

    BFMTV: В ходе протестов во Франции задержали более 6 тыс. школьников

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже, Страсбурге и Лионе на протестных акциях учащихся начались столкновения с полицией, столичные правоохранители применили слезоточивый газ.

    Манифестации школьников и студентов проходят во вторник в разных городах Франции по призыву профсоюзов. Как сообщил телеканал BFMTV, столкновения между полицией и протестующими произошли в Париже, Страсбурге и Лионе.

    По данным телеканала, протестующие в Страсбурге начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Люди в черном пытались выстроить баррикады из мусорных баков, в ответ полиция применила силу. Столичные правоохранители применили в отношении толпы слезоточивый газ, отмечает РИА «Новости».

    Старшеклассники во Франции уже вторую неделю протестуют против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в сфере образования. Некоторые акции сопровождаются беспорядками. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тыс. человек, большинство из которых несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник дипмиссия США предупредила американцев о массовых беспорядках во Франции.

    Лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал усилить школьные протесты в стране.

    Во вторник правоохранительные органы задержали более 6 тыс. бастующих французских школьников.

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    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

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    6 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    Ле Пен пообещала сократить расходы Франции на 140 млрд евро

    Ле Пен представила план снижения долга Франции за счет урезания взносов ЕС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во вторник представила экономическую программу с масштабными сокращениями расходов и взносов в ЕС, предупредив о риске дефолта страны.

    Марин Ле Пен обнародовала в Париже экономическую платформу, в которой предложила сократить иммиграцию, уменьшить взносы Франции в бюджет Евросоюза и урезать регулирование, добившись, по ее расчетам, 140 млрд евро чистой экономии за пятилетний президентский срок, передает Politico.

    «Если французы не выберут политический разворот, Франция направится к дефолту», – заявила Ле Пен, добавив, что при завышенных ставках заимствований «государство и социальная система рухнут». Она предложила референдум по введению бюджетного «золотого правила» – ежегодному снижению долга до уровня 60% ВВП, а также заявила о намерении ввести накопительный компонент в пенсионную систему.

    По плану Ле Пен, сокращение иммиграции должно дать 15 млрд евро экономии в первый год ее возможного президентства и 14 млрд во второй, реорганизация системы соцстраха – 36,7 млрд за пять лет, а упорядочение пенсионной системы – до 20 млрд. Она рассчитывает урезать взносы Франции в бюджет ЕС на 19,5 млрд евро, включая 11,1 млрд уже в 2027 году, при этом депутат Жан-Филипп Танжи пообещал добиваться не только скидок, но и отмены целых программ. На презентации присутствовал глава партии Жордан Барделла, который вновь отверг обвинения в антисемитских высказываниях в юности и заявил в адрес издания Mediapart: «Я не буду обвинять вас в извращенности, пусть судят другие, но похоже, ваша маленькая операция не производит впечатления на страну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост госдолга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны. На прошлой неделе партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах в Сенат Франции. В прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

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    6 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    МИД Ирана вызвал французского посла из-за подавления протестов учащихся

    Иран вызвал посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за протестов учащихся

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало французского посла Пьера Кошара, призвав Париж уважать права граждан на мирные собрания после жесткого разгона студенческих протестов.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране Пьера Кошара из-за жесткого подавления студенческих протестов французскими властями, пишет РИА «Новости».

    «После жесткой реакции правительства Франции на протесты студенческих профсоюзов и нарушений прав человека глава отдела МИД по правам человека Хамид Ахмади вызвал сегодня днем посла Франции в Тегеране Пьера Кошара», – говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

    Во время встречи иранская сторона настоятельно призвала правительство Франции соблюдать базовые права и свободы граждан. Особый акцент дипломаты сделали на необходимости уважать право французского народа на проведение мирных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитная организация Amnesty International также потребовала от властей Франции прекратить насилие против школьников. Посольство США предупредило американских граждан о массовых беспорядках в этой стране.

    Ранее Белоруссия призвала Париж незамедлительно освободить задержанных на протестах подростков.

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    6 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ на демонстрации учащихся в Париже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полиция применила шумовые гранаты и слезоточивый газ во время демонстрации учащихся на площади Республики в Париже, сообщили СМИ.

    Столкновения начались во время многотысячной манифестации школьников и студентов в Париже, сообщает РИА «Новости». Акция, в которой участвуют несколько тысяч человек, была организована по призыву профсоюзов учащихся. Изначально мирная демонстрация двигалась в сторону площади Нации, однако затем обстановка накалилась.

    Протестующие начали бросать мусорные баки в сопровождавших колонну сотрудников полиции. В ответ полицейские применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри.

    В воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ.

    В пятницу школьники устроили хаос по всей стране.

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    6 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников

    Tекст: Игорь Иножарский

    Международная правозащитная организация Amnesty International призвала французское правительство снизить напряженность и отказаться от чрезмерного применения силы полицией во время протестов старшеклассников.

    Правозащитники потребовали от властей Франции соблюдать обязательства в области прав человека в ходе акций учащихся, которые требуют улучшения условий образования, передает Anadolu.

    Глава французского отделения Amnesty International Анн Савинель-Баррас отметила ответственность правительства за безопасность молодежи. «Молодые люди должны иметь возможность мирно отстаивать свое право на образование, а не подвергаться избиениям или произвольным задержаниям», – добавила она, указав на опасные масштабы применения слезоточивого газа и дубинок.

    Французская Лига прав человека (LDH) также осудила давление на участников протестов, призвав выйти на улицы в поддержку молодежного движения.

    Протесты старшеклассников во Франции начались 17 сентября. Ранения получили около 200 учащихся и порядка 700 сотрудников сил безопасности. Подожжены около 30 школ, в отношении более 5 тыс. человек начаты юридические процедуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник французская полиция применила слезоточивый газ против протестующих школьников. В понедельник французский школьник получил тяжелую травму из-за полицейской гранаты. На прошлой неделе на фоне протестов школьников во Франции были задержаны почти 2 тыс. человек.

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    6 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    На утренние акции протеста во Франции вышли более 86 тыс. человек

    МВД: В утренних акциях протеста во Франции приняли участие 86 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во вторник утром более 86 тыс. человек присоединились к манифестациям по всей Франции в рамках масштабной протестной акции школьников, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД страны.

    По всей Франции во вторник утром в протестных акциях приняли участие 86 тыс. человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные министерства внутренних дел страны, передает РИА «Новости».

    Во второй половине дня демонстрации ожидаются во многих городах, включая Париж. Правоохранители прогнозируют, что всего к забастовкам могут присоединиться до 200 тыс. старшеклассников и студентов при поддержке профсоюзов работников образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ. В пятницу школьники устроили хаос по всей стране.

    Французские студенты призвали профсоюзы поддержать протесты.

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    6 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Версальский дворец закрылся из-за масштабного отключения света

    Версальский дворец закрыли для посетителей из-за отключения электроэнергии

    Tекст: Мария Иванова

    Версальский дворец во Франции временно закрылся для посетителей из-за масштабного отключения электричества в департаменте Ивелин.

    Об этом сообщается в заявлении на сайте дворца. При этом сады, расположенные на территории архитектурного комплекса, остаются открытыми для посещения, передает РИА «Новости».

    По данным префектуры департамента, более 30 тыс. человек остались без света из-за перебоя с электроснабжением, затронувшего коммуну Версаль и ее окрестности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом американский рэпер Канье Уэст потратил 400 тыс. долларов на маскарад во Франции.

    Ранее Эммануэль Макрон готовил Дональду Трампу ужин на двоих в Версале.

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    6 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Полиция Франции задержала около 500 человек на демонстрациях старшеклассников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французские правоохранители задержали 488 человек в ходе демонстраций старшеклассников, прошедших во Франции во вторник, сообщил телеканал BFMTV.

    В ходе столкновений ранения получили 43 сотрудника полиции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV. Ранее в МВД Франции сообщали, что в акциях протеста приняли участие 256 тыс. человек по всей стране.

    Протесты старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и распространились на всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в образовании. Местами протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Франции задержали более 6 тыс. протестующих школьников.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. учащихся.

    МИД Белоруссии призвал Париж освободить задержанных на протестах подростков.

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    • Латвия доказала свою безнадежность

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      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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