Сотрудники обвинили главу структуры ЕС в охоте на разоблачителей коррупции

Сотрудники ЕЭСК обвинили руководство во лжи и попытке установить информаторов

Tекст: Мария Иванова

Группа All United Against Corruption, состоящая, по утверждению авторов, из сотрудников кадрового, финансового и IT-подразделений ЕЭСК, обвинила председателя Шеймуса Боланда в «возмутительной лжи». Информаторы недовольны предполагаемыми попытками руководства установить авторов анонимных сообщений о коррупции, пишет Rapporteur.

В письме отмечается, что руководство распорядилось выяснить личности всех, кто заходил на сайт Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) с 1 февраля 2026 года. Сотрудники заявили, что не прекратят добиваться отстранения начальства от должностей и привлечения к ответственности, отмечает РИА «Новости».

Скандал разразился в марте, когда генерального секретаря ЕЭСК Изабель Ле Гало Флорес обвинили в манипулировании контрактами. Руководство поручило службе безопасности выяснить происхождение писем, что профсоюзы назвали «охотой на ведьм». Боланд отверг обвинения, заявив, что анонимные письма содержали угрозы сотрудникам. Представитель ЕЭСК также отрицает массовую проверку электронной почты и интернет-активности.

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