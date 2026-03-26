    Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 19:30 • В мире

    Борьбу с коррупцией чиновники ЕС нацелили на неугодных политиков

    Борьбу с коррупцией чиновники ЕС нацелили на неугодных политиков
    Tекст: Валерия Вербинина

    Десятки миллиардов евро – таких масштабов, по словам главного европрокурора Лауры Кевеши, ежегодно достигает сумма коррупционных сделок в Евросоюзе. Поразителен не только размер злоупотреблений, но и тот факт, что до виновников добраться практически невозможно: борьба с коррупцией в Европе превратилась в ширму и имитацию.

    Чиновники Евросоюза всегда утверждали, что борьба с коррупцией является чуть ли не краеугольным камнем их объединения. Более того, лозунг борьбы с коррупцией выдвигался как один из основных для стран, желавших войти в состав ЕС. Однако на деле есть коррупция, используемая как политический предлог для давления и устранения конкурентов, и есть коррупция, чья надо коррупция, на таком уровне, до которого закон дотянуться не посмеет.

    Подтверждением этому стало недавнее интервью главного европрокурора Лауры Кевеши, которая откровенно рассказала о том, что на самом деле происходит за европейскими кулисами. Сама Лаура Кевеши родилась в Румынии, работала в местной системе прокуратуры и дослужилась до поста главного прокурора страны, прежде чем перейти на работу в прокуратуру ЕС, где она возглавила независимое подразделение по борьбе с тяжкими финансовыми преступлениями.

    Во время срока действия своих полномочий Кевеши открыла более 3,6 тыс. дел, добилась заморозки более миллиарда евро, в том числе принадлежащих мафии, и не скрывала от публики своих успехов в борьбе с коррупцией. Однако, как утверждает Кевеши, однажды на нее вышел высокий чин Еврокомиссии и в частном порядке попросил ее умерить публичные заявления по поводу коррупционного размаха, царящего в ЕС.

    Прокурор возмутилась. «Я ответила: как вы можете мне это предлагать? Мы независимая организация. Если есть подозрения, наша работа – расследовать». В своем интервью порталу Euractiv она дала понять, что Еврокомиссию обеспокоило ее нежелание закрывать глаза на факты, в которых могли оказаться замешаны представители правящих кругов ЕС.

    С точки зрения европрокурора, проблемой являются не только преступники, которые совершают хищения и иные финансовые мошенничества, но и то, что политическая и институциональная системы ЕС делают контроль за движением денег крайне сложным.

    Нет, конечно, как и всякая бюрократия, евробюрократия тоже обзавелась множеством инстанций, которые вроде как делают свое дело и оказывают помощь в профилактике преступлений коррупционного типа. Однако в реальности никто не заботится о том, насколько эффективно они функционируют в действительности.

    «Существует множество начальников, подразделений и агентств, которые должны предотвращать финансовые мошенничества, осуществлять аудит и писать отчеты, – заметила Кевеши. – А потом в один прекрасный день ты понимаешь, что никто на самом деле не занимается тем, чем должен заниматься».

    «Двадцать лет они вроде как трудились в поте лица, и вот что мы имеем в итоге», – возмутилась она, предъявив свой очередной отчет. Если верить Кевеши, только в прошлом году в ЕС было совершено финансовых хищений и мошенничеств на сумму около 67 млрд евро – причем это лишь те нарушения, которые дошли до стадии расследования. Но до стадии суда и приговоров – не дошли.

    Например, в 2022 году в Греции произошла железнодорожная катастрофа, которая стоила 57 жизней. Как оказалось, она случилась из-за того, что деньги из европейского фонда, предназначенные для обеспечения безопасности железных дорог, ушли неведомо куда. Лаура Кевеши занималась этим делом, но местные законы сформулированы таким образом, что ей не дали добраться до виновников, которые сидели слишком высоко.

    Фактически же политики пользуются иммунитетом от преследований, который может быть закреплен в законах, а может быть и частью системы круговой поруки.

    В частности, стоило Кевеши начать расследование действий бывшего главы Европейской счетной палаты Клауса Хайнера Лене, которого подозревают в том, что он слишком вольно обращался с находящимися в его распоряжении средствами, как ей дали понять, что она не имеет права вести следствие на таком уровне.

    Деятельность Кевеши встречала противодействие вплоть до саботажа. Так, в Бельгии внезапно выявился недостаток в сотрудниках для европейской прокуратуры, стоило Кевеши начать там расследование по поводу самого крупного контракта по закупкам вакцин, который касался роли в этом деле Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии. Нет сотрудников – расследование затягивается, топчется на месте. А между тем сроки давности в законах никто не отменял.

    Кроме того, Кевеши дала понять, что европейские политики не чураются кампаний по дезинформации. Они действуют тоньше, чем в ее родной Румынии, где в 80-е годы слишком честных следователей просто убивали. Здесь предпочитают кампании по дискредитации, методичное медийное изматывание, подключая мощные ресурсы в СМИ, и Кевеши остается утешать себя тем, что «прокурор, у которого нет врагов, не является настоящим прокурором».

    По некоторым исследованиям, каждый год коррупция в ЕС обходится европейским странам в 990 млрд евро. Тем не менее разница в законодательных нормах, о которых упоминала европрокурор Кевеши, и практика умелого затягивания расследований, пока не выйдут сроки давности, позволяют высокоранговой коррупции чувствовать себя практически в безопасности. Случаются, конечно, громкие скандалы, которые становятся достоянием гласности, бывают и посадки – но в реальности даже они нередко служат подозреваемым на пользу.

    Самый свежий пример – бывший президент Франции Николя Саркози. Обвиняли его в том, что он торговал влиянием, а взятки ему носили чемоданами. Но стоило судье на очередном процессе отправить его в тюрьму, как сразу стало ясно, что некоторые заключенные сильно не чета прочим. Сидел заключенный Саркози под охраной в отдельной камере тюрьмы Санте, и все было сделано для того, чтобы с его головы ни волоса не упало, а когда вышел на волю (менее чем через три недели), под его именем сразу же явилась книжка, как он там страдал. «Дневник заключенного», 216 страниц, и сей труд возглавил продажи (100 тыс. экземпляров только в первую неделю продаж), а автор разъезжал по стране с автограф-сессиями. «Феноменальный» успех, как его определили в издательстве Fayard.

    При этом Саркози все же был отправлен провести отпуск в тюрьме, так как он на тот момент был уже бывшим президентом. Будь он действующим, к нему бы и подступиться не дали, или же следствие постарались бы максимально затянуть.

    Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по-прежнему занимает свое место, невзирая на так называемый Пфайзергейт, который пытались расследовать среди прочих европрокуратура и Кевеши. Суть дела заключается в следующем: в личной переписке с главой фирмы Pfizer Альбертом Бурлой фрау фон дер Ляйен обсуждала закупку 1,8 млрд доз вакцины от ковида. Сумма должна была составить 35 млрд долларов.

    Вся переписка испарилась, стоило официально ее затребовать, и дальнейшее следствие застопорилось.

    Пророчат, что на президентские выборы во Франции, которые состоятся в следующем году, непременно будет идти Эдуар Филипп, глава партии «Горизонты». Несколько раз этот месье становился фигурантом дел о коррупции, но неизменно выходил сухим из воды.

    Летом прошлого года против него подали жалобу с обвинением в коррупции и фаворитизме: дело касалось контракта на ведение сайта города Гавра, мэром которого он был и продолжает являться. Собственно говоря, следствие по этому поводу уже идет, но, судя по всему, так, чтобы ненароком не повредить фигуранту. Как заметил адвокат стороны, выступившей с обвинениями: «Я полагаю, что

    Национальная финансовая прокуратура сейчас заражена синдромом «как бы чего не вышло», и что любое расследование в отношении будущих кандидатов на президентских выборах сталкивается с серьезными сложностями».

    Но то Эдуар Филипп, человек Макрона и его бывший премьер-министр, а вот в отношении Марин Ле Пен, политической соперницы действующего президента, следствие по делу о коррупции вдруг оказалось крайне решительно. И судья Бенедикта де Пертюи без всяких колебаний признала ее виновной и приговор вынесла – в том числе пятилетний запрет избираться, что для политика, да еще накануне президентских выборов, является формой политической смерти.

    Ровно по той же схеме сейчас французские власти пытаются прокатить второго человека в партии Ле Пен «Национальное объединение» Жордана Барделла. Мол, деньги, выделенные Европарламентом на «медиатренинг», то есть на курсы, как следует общаться с представителями СМИ, он потратил с иными целями, будто бы готовясь к президентской кампании 2022 года, а это нецелевое использование средств и тоже коррупция.

    Таким образом, борьба с коррупцией в Европе является политической дубиной, а не инструментом для реального правосудия. Мало кто, например, осмеливается писать, что 25 министров Макрона за годы его правления стали фигурантами расследований дел, связанных с коррупцией, и это не считая приближенных и советников. Из министров четверо признаны виновными, 13 оправданы и восемь до сих пор находятся под следствием – однако это не помешало им остаться в политике и считаться уважаемыми (вроде как) людьми.

    Минцифры подготовило законопроект о масштабной поддержке «Почты России» в надежде вывести ее из тотальной убыточности. С одной стороны, власти наделяют предприятие сверхспособностями, например, монопольным правом на посылки до 20 кг. С другой стороны, расчищают рынок от конкурентов, делая сильнее маркетплейсов. Что из этого получится? Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    В Европе началась битва за топливо

    Cерию срочных мер принимают страны Евросоюза в целях борьбы с резким ростом цен на все виды топлива. Происходящее сопровождается и политическими скандалами, и давлением на нефтяные концерны, и борьбой со спекулянтами, и даже противостоянием стран внутри ЕС. И это притом что перед нами, похоже, только начало настоящего кризиса. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации