Главы МИД Индии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Главы министерств иностранных дел Индии и Ирана Субраманьям Джайшанкар и Аббас Аракчи провели переговоры на полях встречи БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала текущая ситуация на Ближнем Востоке.

«Провел подробный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи сегодня утром в Дели. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее последствия», – сообщил Джайшанкар в своих соцсетях. Индийский дипломат также добавил, что стороны затронули двусторонние вопросы.

Встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нью-Дели 14-15 мая. В мероприятии также принимает участие руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.

Иранский министр Аббас Аракчи накануне пообещал привлечь к ответственности сотрудничающие с Израилем государства.