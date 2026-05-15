Главы МИД Индии и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Главы МИД Индии и Ирана Субраманьям Джайшанкар и Аббас Аракчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели.
Главы министерств иностранных дел Индии и Ирана Субраманьям Джайшанкар и Аббас Аракчи провели переговоры на полях встречи БРИКС в индийской столице, передает РИА «Новости». Основной темой обсуждения стала текущая ситуация на Ближнем Востоке.
«Провел подробный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи сегодня утром в Дели. Обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и ее последствия», – сообщил Джайшанкар в своих соцсетях. Индийский дипломат также добавил, что стороны затронули двусторонние вопросы.
Встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нью-Дели 14-15 мая. В мероприятии также принимает участие руководитель российского дипломатического ведомства Сергей Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Индию для участия в совещании министров иностранных дел стран БРИКС.
Иранский министр Аббас Аракчи накануне пообещал привлечь к ответственности сотрудничающие с Израилем государства.