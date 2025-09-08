Лавров назвал невозможной безопасность Израиля без государства Палестины

Лавров указал на взаимосвязь безопасности Израиля и признания Палестины

Tекст: Елизавета Шишкова

Обеспечить безопасность Израиля невозможно без соблюдения права Палестины на собственное государство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, «трудно обеспечить безопасность Израиля за счет не то что ущемления безопасности палестинцев, а за счет ликвидации права палестинцев на собственное государство». Глава МИД отметил, что Москва всегда понимала озабоченность Израиля вопросами безопасности.

Лавров подчеркнул, что Россия и Израиль ранее сходились во мнении о необходимости создания палестинского государства, без чего, по его словам, продолжится подпитывание экстремизма на фоне чувства несправедливости среди палестинцев.

При этом министр заявил, что «без палестинского государства едва ли возможна стабильность в регионе», однако его создание блокируется под предлогом угроз безопасности Израиля.

Кроме того, Лавров обратил внимание на позицию западных лидеров по палестинскому вопросу. По его мнению, их заявления о готовности признать Палестину носят двуличный характер, поскольку они рассчитывают, что к моменту, когда придет время признания, «им будет нечего признавать».

Министр подчеркнул, что фактическая ситуация на местах делает создание палестинского государства практически невозможным, несмотря на официальные заявления европейских политиков.

Ранее Лавров заявил, что западные страны сознательно откладывают признание Палестины, рассчитывая, что к моменту принятия решения «признавать будет нечего».

Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях.

Россия считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.