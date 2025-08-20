Лавров призвал возобновить переговоры по палестино-израильскому конфликту

Tекст: Валерия Городецкая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что положение на Ближнем и Среднем Востоке, а также ухудшение ситуации на Западном берегу реки Иордан вызывают серьезную тревогу у российской стороны, передает ТАСС.

По словам Лаврова, в регионе происходит настоящая гуманитарная катастрофа, и устранение гуманитарных проблем является самой срочной задачей.

«Мы видим устранение гуманитарных проблем, предотвращение гуманитарной катастрофы в качестве самого срочного приоритетного шага», – подчеркнул он.

Следующим шагом, по мнению Москвы, должна стать деэскалация конфликта, для чего необходимо как можно скорее возобновить переговоры между палестинцами и израильтянами. Российская сторона также призвала к принятию мер по объявлению перемирия, освобождению заложников и палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац согласовал проведение масштабной военной операции по установлению контроля над городом Газа. Израиль решил призвать 60 тыс. резервистов для наступления в секторе Газа.