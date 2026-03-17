Задержаны укравшие с помощью болгарки у москвички 106 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего задержано четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет, жертвой стала 19-летняя девушка, сказал Васенин, передает ТАСС.

«Часть группы занималась вскрытием сейфов. Девушка-курьер передала наличность подельнику, который конвертировал рубли в криптовалюту и отправил «кураторам», – пояснил представитель ведомства.

Еще один участник группы планировал сбыть драгоценности на 51 млн рублей, но был схвачен оперативниками.

Потерпевшей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных организаций, и обвинили ее в финансировании незаконной деятельности. Аферисты убедили девушку продемонстрировать содержимое родительских сейфов по видеосвязи, после чего прислали к ней домой «специалистов». Прибывшие мужчины вскрыли хранилища инструментом и забрали все содержимое.

Злоумышленники похитили деньги, ювелирные изделия и дорогие часы общей стоимостью 106 млн рублей, часть украденного удалось вернуть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция задержала соучастницу хищения денег и украшений из сейфа дочери бывшего депутата.