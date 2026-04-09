  Удары «Гераней» уничтожили нагруженные западным оружием сухогрузы под Одессой
    Пакистан спас Иран из жалости и жадности
    США рассказали о требованиях к Ирану на переговорах
    Рютте признал разочарование Трампа союзниками по НАТО
    Карлсон возмутился огромным влиянием Израиля на США
    Трамп: Военные США останутся рядом с Ираном во время перемирия
    Вэнс объяснил спор с Ираном по Ливану
    США намерены наказать ряд стран НАТО за позицию по конфликту с Ираном
    Россия и США решили продлить эксплуатацию старейшего модуля МКС
    Экспорт российской нефти через порты Балтики снизился до годового минимума
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    9 апреля 2026, 10:01 • Справки

    Когда отключат отопление в 2026 году: сроки по регионам, нормативы и порядок завершения сезона

    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Отопление в многоквартирных домах включается и выключается согласно строгим нормативам и правилам. В какие сроки завершается отопительный сезон в 2026 году, как регулировать температуру в квартире самостоятельно – и куда обращаться в случае нарушений в работе систем отопления?

    Завершение отопительного сезона в 2026 году ожидается в период с конца апреля до середины мая – в зависимости от региона и фактических погодных условий. Точная дата определяется органами местного самоуправления на основании установленных нормативов, а не по фиксированному календарному графику.

    Кто утверждает даты отопительного сезона

    Решение о начале и завершении отопительного сезона принимает не управляющая компания и не ресурсоснабжающая организация, а орган местного самоуправления. Это прямо предусмотрено постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Коммунальные службы обязаны исполнять соответствующее распоряжение, но не вправе самостоятельно отключить тепло до официального постановления.

    В Москве решение об окончании отопительного периода оформляется распоряжением правительства города. Все оперативные документы размещаются на официальном портале мэра Москвы mos.ru. Жители других регионов могут отслеживать актуальные постановления на сайтах региональных и муниципальных администраций.

    Когда отключат отопление в Москве в 2026 году

    По состоянию на март 2026 года точная дата, когда отключат батареи в Москве, не установлена – решение принимается непосредственно перед завершением сезона, исходя из прогноза погоды. Ориентиром служит статистика прошлых лет:

    • в 2025 году отключение началось 6 мая;

    • в 2024 году отопительный сезон завершился в аналогичные сроки – начало мая;

    • в 2020 году, при аномально теплой весне, отключение произошло 28 апреля;

    • в 2021 году – 10 мая, разница составила 12 дней.

    Таким образом, ожидаемый диапазон для Москвы в 2026 году – с конца апреля до середины мая. При теплой весне возможно более раннее завершение сезона.

    Порядок отключения в столице предполагает поэтапный подход. Первыми тепло отключают в жилых многоквартирных домах. Затем переходят к административным учреждениям. Последними из централизованной системы выводят школы, детские сады и медицинские организации.

    Отопительный сезон: критерии и нормативная база

    Постановление правительства РФ № 354 устанавливает основной нормативный критерий завершения отопительного периода: среднесуточная температура наружного воздуха должна превышать +8 °C на протяжении пяти дней подряд. Именно этот показатель, а не разовое дневное потепление, является основанием для отключения.

    Понятие среднесуточной температуры включает усредненные значения за все 24 часа – в том числе ночные. Если днем воздух прогревается до +15 °C, но ночью фиксируются заморозки, обязательное условие не считается выполненным. Власти, помимо фактической температуры, учитывают прогноз синоптиков на ближайшее время: отключение не производится, если в ближайшие дни ожидается возврат холодов.

    Единой даты отключения отопления по стране не существует – климат регионов России принципиально различается. На юге страны, в Краснодарском крае и Ростовской области, батареи могут перестать греть уже в первой половине апреля, а при аномально теплой весне – в конце марта. В центральных регионах, включая Москву и Подмосковье, ориентир – апрель-май. В городах Сибири и Урала необходимый температурный уровень устанавливается преимущественно в мае.

    Нормы температур в отопительный период

    В течение отопительного сезона поставщики тепла обязаны обеспечивать нормативные условия в жилых помещениях. Параметры установлены СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ Р 51617:

    • в жилых комнатах температура воздуха – не ниже +18 °C;

    • в угловых жилых комнатах – не ниже +20 °C;

    • в регионах с температурой наиболее холодной пятидневки ниже -31 °C: не ниже +20 °C в обычных и не ниже +22 °C в угловых помещениях.

    Допустимое превышение нормы – не более 4 °C («перетоп» также является нарушением). В ночное время (00:00-05:00) допускается снижение температуры на 3 °C. Температура теплоносителя в батареях должна составлять +75…+90 °C.

    Для корректного замера температуры необходимо располагать термометр не ближе 0,5 метра от наружной стены и отопительного прибора, на высоте 1 метра от пола.

    Могут ли отключить отопление в холодное время года

    Отключение централизованной системы отопления в период действия сезона допускается только в виде кратковременных технических перерывов. Согласно постановлению правительства РФ № 354, суммарная продолжительность перебоев в течение месяца – не более 24 часов. Единовременные отключения ограничены:

    • не более 16 часов при температуре в квартире выше +12 °C;

    • не более 8 часов при температуре +10-12 °C;

    • не более 4 часов при температуре +8-10 °C.

    При превышении этих сроков плата за отопление снижается на 0,15% за каждый час сверхнормативного перерыва. В детских садах, школах и больницах отключение тепла до официального окончания сезона законодательно запрещено.

    Необходимо учитывать: если суммарный перерыв за месяц не превысил 24 часов, формального нарушения нет. Основанием для претензий служат только превышения установленных лимитов, зафиксированные актом.

    Могут ли включить отопление повторно после отключения

    Повторное включение отопления после официального завершения сезона возможно. Если после отключения установилась длительная холодная погода и среднесуточная температура снова опустилась ниже +8 °C на пять дней подряд, орган местного самоуправления вправе принять решение о возобновлении подачи тепла. Такие прецеденты фиксируются регулярно: весенние заморозки после отключения вынуждали коммунальные службы повторно запускать систему.

    Жильцы не вправе требовать повторного включения произвольно – основанием служит только соответствие нормативным температурным критериям, зафиксированным метеорологами Гидрометцентра.

    Как регулировать температуру в квартире самостоятельно

    Возможности самостоятельного регулирования зависят от типа системы отопления. В домах с вертикальной однотрубной разводкой – распространенный вариант в советских постройках – индивидуальное управление каждым радиатором технически ограничено. В домах с поквартирной горизонтальной разводкой или индивидуальными тепловыми счетчиками доступны термостатические вентили на радиаторах и балансировочные клапаны.

    Самовольное перекрытие стояков или установка оборудования, нарушающего гидравлический баланс системы, запрещены. При необходимости снизить теплоотдачу рекомендуется установить термостатические головки на радиаторы – законный и эффективный способ регулировки. Заявку на корректировку параметров подачи тепла можно направить в управляющую компанию, если дом оборудован индивидуальным тепловым пунктом (ИТП).

    Куда обращаться по вопросам отопления

    При нарушениях в работе системы отопления установлен следующий порядок обращений.

    Первый уровень – управляющая компания или ТСЖ. Заявку подают письменно, фиксируя номер обращения. УК обязана направить специалиста для замеров температуры и составить акт; один экземпляр выдается заявителю.

    Второй уровень – при отсутствии реакции УК в течение 7 дней следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию: через электронную приемную mos.ru или заказным письмом.

    Третий уровень – Роспотребнадзор при систематических нарушениях прав потребителей коммунальных услуг.

    В Москве дополнительно доступны:

    • горячая линия: 8 (800) 100-23-29 (бесплатно);

    • Единый диспетчерский центр Департамента ЖКХ: +7 (495) 539-53-53;

    • приложение «Госуслуги Москвы» и сервис «Вызов мастера» на mos.ru.

    Жаловаться на отсутствие отопления в начале сезона рекомендуется не ранее чем через пять дней после официального старта: теплоноситель в батареи подают поэтапно.

    Как подготовиться к окончанию отопительного сезона

    С момента официального отключения коммунальные службы приступают к подготовке тепловых сетей к сезону 2026-2027. Работы продолжаются четыре месяца: проводятся опрессовка труб, выявление протечек и ремонт изношенных участков. В этот период возможны плановые отключения горячей воды.

    До завершения отопительного сезона рекомендуется:

    • проверить исправность запорной арматуры и терморегуляторов на радиаторах;

    • при наличии посторонних звуков в батареях (стука, гидравлических ударов) подать заявку в УК до отключения, пока система работает;

    • зафиксировать показания индивидуальных счетчиков тепла на дату отключения.

    Осенью отопительный сезон 2026-2027 начн-тся ориентировочно в сентябре-октябре: в 2024 году тепло дали 7 октября, в 2023-м – 3 октября. Критерии старта те же – пять дней с температурой ниже +8 °C.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Пакистан спас Иран из жалости и жадности

    Государство, усилиями которого война на Ближнем Востоке приостановлена вопреки всем апокалиптическим прогнозам, – это Пакистан, сосед Ирана и союзник США. Исламабад показал мастерство политики и дипломатии, а ведь мог бы уничтожать Иран целыми городами. Можно даже сказать, обязан был. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

