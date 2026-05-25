  Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС
    Киев наказан за Старобельск
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    Politico узнала о срочном визите фон дер Ляйен в Литву
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    При атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Каллас назвала удар «Орешником» по Киеву «балансированием на грани ядерной войны»
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    25 мая 2026, 03:30 • Новости дня

    Глава ВОЗ указал на кратное увеличение числа заболевших Эболой в ДРК

    Tекст: Катерина Туманова

    В провинции Итури Демократической Республики Конго (ДРК) продолжающаяся вспышка Эболы осложняется конфликтами, внутренним перемещением и критически высоким спросом на гуманитарную помощь, поэтому число выявленных случаев достигло 900, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «По мере того как усилия по мониторингу были расширены в рамках ответа на запрос ДРК по Эболе, на сегодняшний день выявлено более 900 предполагаемых случаев, включая 101 подтвержденный случай», – написал он в соцсети Х.

    Глава ВОЗ добавил, что в провинции Итури, эпицентре вспышки, около 5 млн человек живут среди продолжающегося конфликта. При этом один из четырех человек нуждается в гуманитарной помощи, а один из пяти является внутренне перемещенным лицом.

    «Насилие вынуждает людей бежать, включая медицинских и гуманитарных работников. Это серьезно затрудняет усилия по расширению отслеживания контактов Эболы и раннему выявлению инфекций для оказания поддерживающей помощи. Продолжающаяся небезопасность и страх также подпитывают недоверие в сообществах», – отметил он.

    ВОЗ 22 мая сообщала, что число возможных случаев Эболы достигло 750, а 24 мая превысило 200 случаев.

    Ученые из Оксфорда объявили о готовности испытывать вакцину от Эболы. Микробиолог Гинцбург исключил угрозу распространения этой инфекции в России и объяснил ненужность массовой вакцинации.

    24 мая 2026, 11:39 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ответ на атаки гражданских объектов армия нанесла комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре, сообщили в Минобороны России.

    Российские военные нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, передает Минобороны. Ведомство подчеркивает, что эта операция стала прямым ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам.

    Для поражения инфраструктуры противника применялся широкий арсенал высокоточного оружия. Вооруженные силы использовали баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон», боеприпасы воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

    В военном ведомстве полностью подтвердили результативность проведенной атаки. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в официальном сообщении министерства.

    в Киеве прогремели взрывы. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева.

    В пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал террористическую атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные удары по киевским объектам стали жестким ответом на террористические атаки против детей и направлены на полную деморализацию противника.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в MAX прокомментировал ночные атаки на украинскую столицу. «Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России», – подчеркнул политик.

    По словам замглавы Совбеза, киевские власти намеренно провоцируют прилеты по своим объектам. Это позволяет им легче выпрашивать западное оружие и деньги, а также оправдывать масштабное воровство. Кроме того, подобные инциденты помогают консолидировать электорат перед грядущими выборами.

    Политик выразил уверенность в необходимости продолжать и многократно усиливать огневое воздействие. Он отметил, что превращение столичных символов в руины деморализует противника гораздо эффективнее, чем потеря боевых знамен на фронте.

    зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал беспощадно уничтожать организаторов терактов.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    24 мая 2026, 18:55 • Новости дня
    Финал Кубка России начался минутой молчания по жертвам теракта в Старобельске

    Tекст: Вера Басилая

    Суперфинал Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» открылcя траурной церемонией в память о погибших при атаке украинских беспилотников на колледж в Старобельске.

    Память жертв трагедии почтили перед стартовым свистком на столичном стадионе «Лужники», передает ТАСС. Минута молчания состоялась перед началом суперфинала Фонбет – Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром».

    В ночь на 22 мая украинские военные нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске. В этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

    В результате террористической атаки погиб 21 человек. Еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести.

    Жители Старобельска принесли цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу у разрушенного здания.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.

    Президент России Владимир Путин назвал удар украинских беспилотников по колледжу террористическим актом.

    24 мая 2026, 11:11 • Новости дня
    Военкор рассказал подробности ударов по Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России осуществили один из самых интенсивных ударов в текущем году, охвативший территорию от Одессы до Хмельницкого, при этом главными целями стали Киев и Белая Церковь, сообщил военкор Александр Коц.

    «Чем работали: «Орешник» (по предварительной фиксации – характерное отделение шести блоков с суббоеприпасами над Белой Церковью), «Кинжалы» с МиГ-31К, «Цирконы» с крымского направления, до двух десятков «Искандеров-М», Х-101 с Ту-95МС, «Калибры» с носителей ЧФ и плотная карусель «Гераней» – в воздухе одновременно держалось под 70 ударных бортов», – написал журналист в Max.

    В Киеве зафиксирована серия попаданий ракет комплексов «Искандер» по объектам логистики и складам оборонной промышленности в нескольких районах, а также по позициям ПВО. В первый час атаки по столице было совершено до 10 заходов. Главным событием ночи стало вероятное применение системы «Орешник» по объектам в Белой Церкви, включая авиаремонтный комплекс, теплоэлектроцентраль и транспортные узлы, где обслуживается западная техника.

    Удары также пришлись по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, куда направлялись скоростные цели. В Житомирской, Кировоградской и Полтавской областях поражены объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и логистики. Портовая инфраструктура Одесской области была атакована беспилотниками «Герань», а в Кривом Роге продолжилось уничтожение цехов по сборке дронов.

    В пятницу после удара по колледжу в Старобельске президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент. Путин связал теракт в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт: Удар по Украине в ночь на 24 мая стал самым серьезным за время СВО
    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти понимают исключительно язык силы. Именно поэтому ответом за теракт в Старобельске стал один из наиболее масштабных ударов по республике за все время с начала СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам.

    «Уже сейчас можно с уверенностью сказать: удар по Украине в ночь на 24 мая оказался одним из наиболее серьезных за все время проведения спецоперации. ВС РФ применили весь спектр имеющихся вооружений: гиперзвуковые и дозвуковые ракеты, большое число дронов и даже ФАБ со средствами планирования», – отмечает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Однако оценивать произошедшее в плане нанесенного ущерба – рано. Киев достаточно тщательно пытается скрыть полную информацию о пораженных объектах. Не в интересах офиса Зеленского делиться с интернетом данными о пострадавших строениях ВПК, что не способствует формированию точной картины этой ночи», – добавляет он.

    «Минобороны РФ же также весьма ограниченно комментирует удары. Фактически общественность познакомили только с применявшимися средствами поражения – все остальное на текущий момент представляется догадками или результатами анализа с заведомо малым количеством данных», – поясняет собеседник.

    «Тем не менее уже сейчас понятно, что произошедшее стало ответом за трагедию в Старобельске. Украинские власти способны воспринимать исключительно язык силы. Между тем информация об ударах продолжает поступать в режиме реального времени. Вполне вероятно, что о наиболее значимых объектах, куда прилетели ракеты, нам еще предстоит узнать», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам. Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве. По неподтвержденным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты: завод железобетонных конструкций № 1, бронетанковый завод, а также считающийся одним из ключевых предприятий украинского ВПК – «Артем».

    На последнем выпускают управляемые ракеты Р-27 и Р-27Э различных модификаций, а также авиационные боеприпасы РС-80. Поразить, судя по всему, удалось и главное управление ГУР страны. По оценке военкора Александра Коца, «Орешник» был применен для удара по Белой Церкви (Киевская область), где расположен крупный авиаремонтный комплекс.

    Удары пришлись и по семи другим регионам республики: цели ВС РФ располагались в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Черкасской и Днепропетровской областях. Кроме того, Коц отметил, что «каждая боеголовка этой ночи имеет имя и фамилию того, кто хотел стать преподавателем и учить детей», отсылая тем самым к теракту в Старобельске (ЛНР).

    Напомним, 22 мая беспилотники ВСУ атаковали общежитие местного колледжа, являющегося филиалом Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания были извлечены все погибшие: их число составило 21. Всего же в результате теракта пострадали 63 человека.

    Владимир Путин назвал произошедшее «проявлением неонацизма». Он также уточнил, что инцидент лишний раз подтверждает террористический характер украинских властей. «Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет», – подчеркнул глава государства.

    «Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем – мы это знаем, не раз проходили – все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы это не раз уже проходили», – объяснил Путин.

    На этом фоне президент дал поручение дипведомству проинформировать о произошедшем международные организации. «Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно, поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – добавил глава государства.

    24 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    После ночной атаки на Киев Владимир Зеленский позвонил французскому президенту Эммануэлю Макрону и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере для обсуждения «дальнейших действий союзников».

    Украинский лидер рассказал о телефонных разговорах с Эммануэлем Макроном и Йонасом Гаром Стере.

    «Сегодня будет еще общение с нашими партнерами», – подчеркнул Владимир Зеленский.

    Глава киевского режима сообщил, что ВС России применяли 90 ракет различных типов, включая 36 баллистических, а также 600 беспилотников. Он с сожалением отметил неспособность систем противовоздушной обороны сбить всю баллистику и признал, что перехватить удалось лишь часть снарядов. По его словам, атака оказалась крайне тяжелой.

    После произошедшего Зеленский обратился к США, странам Европы и другим союзникам с призывом принять необходимые решения. Он добавил, что Украине критически важно не оставаться в одиночестве.

    ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

    Как сообщают в Минобороны, для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    В ходе масштабной атаки высокоточным оружием были поражены объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры, а также пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и другие пункты управления ВСУ.

    Здания МИД и Главного управления Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов назвал ночную атаку на украинские объекты самой серьезной за время спецоперации.

    Член Общественной палаты Максим Григорьев объяснил этот массированный налет ответом на террористический акт ВСУ в Старобельске.

    24 мая 2026, 11:04 • Новости дня
    Соловьев сообщил о массовых пожарах на заводах Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных ударов в Киеве произошли крупные пожары на ряде промышленных предприятий, огонь сохраняется в нескольких районах города, сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

    О серьезных пожарах на промышленных объектах Киева после ночных ударов стало известно из сообщения телеведущего Владимира Соловьева в Mах. По его словам, спутниковые данные и тепловые метки указывают на масштабные возгорания, которые произошли сразу на нескольких территориях.

    Среди пораженных объектов названы логистический комплекс FIM «Чайки», завод «Артем» вместе с прилегающей промышленной зоной, завод «Аналитприбор», Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ, а также промзона в районе «Красного Хутора». Кроме того, тепловые аномалии были зафиксированы в районе одного из подразделений СБУ на правом берегу Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (ЛНР) президент Владимир Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. Глава государства связал атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

    24 мая 2026, 08:05 • Новости дня
    Летчик раскрыл подробности первого полета истребителя Су-57Д
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д в воздухе неотличимо от одноместной версии, рассказал Герой России, заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, который совершил первый полет на самолете.

    Богдан поделился впечатлениями от управления новым самолетом, передает ТАСС. Во время тестов специалисты зафиксировали полную сходимость параметров с одноместным вариантом.

    «В ходе первого полета были оценены основные принципы и определенные тестовые режимы характеристик устойчивости и управляемости», – отметил пилот. Он добавил, что испытания машины на предельных режимах, включая большие углы атаки и высокие скорости вращения, еще впереди.

    Летные тесты многофункционального истребителя Су-57Д начались 19 мая. В пресс-службе Ростеха пояснили, что эта модификация предназначена для координации боевых действий смешанных групп авиации в едином информационном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации истребителя.

    Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    Новая версия самолета получила официальное обозначение Су-57Д.

    24 мая 2026, 19:06 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: Стубб не имеет права даже заикаться о роли переговорщика
    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент Финляндии Александр Стубб неоднократно позволял себе русофобские высказывания, что не позволяет ему выступать в роли посредника на переговорах Москвы и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой.

    «По моему мнению, у западных политиков не осталось даже намека на совесть. И пример президента Финляндии Александра Стубба особенно показателен: мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», – сказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла. Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», – полагает собеседник.

    По его оценке, подобные предложения заведомо неприемлемых «переговорщиков» являются попыткой ЕС заманить Россию в дипломатическую ловушку. «Они растягивают время в надежде на то, что наша армия сбавит темпы на время шаткого диалога. Будут предлагать нам одного «кандидата» за другим, а сами параллельно станут готовиться к новому витку противостояния с Москвой. Но нас такими трюками не обмануть», – заключил Джабаров.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб выразил готовность представлять Европу в будущем диалоге с Москвой. «Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», – отметил он в интервью телерадиокомпании Yle. При этом политик неоднократно позволял себе крайне сомнительные высказывания в адрес Москвы.

    Так, например, Стубб в прошлом году назвал Славянск и Краматорск «бастионом против гуннов». Кроме того, он регулярно припоминает итоги советско-финского противостояния, считая, что холодная война лишила Хельсинки не только значительной части территорий, но и суверенитета. Президент республики также выступал за лишение России права голоса в СБ ООН, напоминает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в качестве визави на переговорах бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако он подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют и который не допускал резких высказываний в адрес Москвы. При этом Путин напомнил, что именно ЕС отказался от диалога.

    24 мая 2026, 11:22 • Новости дня
    На Украине обвинили Запад в провале ночной работы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные паблики выразили недовольство эффективностью противовоздушной обороны из-за отсутствия западных противоракет, сообщает издание «Страна».

    Ночью украинские военные паблики сообщили о недостаточно эффективной работе системы противовоздушной обороны, передает «Страна». По их данным, этой ночью ПВО сработала с перебоями, что привело к серьезным последствиям.

    В публикациях отмечается, что причиной такого положения стали действия западных партнеров, которые не поставили обещанные противоракеты. Один из пабликов цитирует: «Отбились очень плохо».

    в Киеве прогремели взрывы. Военный корреспондент рассказал подробности ударов по украинской столице.

    Комментарии (0)

    24 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Григорьев: Вразумляющие удары – единственный способ воздействия на киевский режим
    Tекст: Олег Исайченко

    ВСУ руководствуются двумя мотивами: желанием прорекламировать свои возможности в европейских медиа, а также искренней ненавистью к русским. Поэтому трагедию в Старобельске они как теракт не воспринимают, в связи с чем вразумляющие удары по противнику становятся единственным способом достучаться до Киева, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

    «Действия Киевской власти носят во многом самоубийственный характер. К сожалению, все преступления, зафиксированные нашим Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов еще с 2014 года, показывают, что деятельность противника продиктована ненавистью к России и желанием «пропиариться» на Западе», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП).

    «То есть преступный удар по Старобельску воспринимается в Киеве как самореклама перед европейскими спонсорами. Они выдают террористический акт за эффективность ВСУ: мол, украинские БПЛА способны поражать цели на территории РФ. Таким образом офис Зеленского как бы просит у ЕС дополнительные средства для продолжения конфликта», – подчеркивает собеседник.

    «Поэтому военную логику в действиях украинского террористического режима искать бессмысленно. Руководство этой страны функционирует в предельно простой идеологеме: чем больше русских они убьют – тем лучше. Это ими и движет. Соответственно, ВС РФ не могут оставлять без внимания подобные действия. Вразумляющие удары необходимы. Это единственный инструмент воздействия на киевский режим. Причем наносить их нужно не только по военным целям, но и местам государственного управления», – заключил Григорьев.

    24 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Каллас пригрозила «усилить давление на Россию» после удара по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские министры иностранных дел планируют рассмотреть новые меры воздействия против Москвы после недавнего применения ракетной системы «Орешник» по Киеву, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала предстоящие переговоры представителей стран Евросоюза, передает Ura.ru.

    «На следующей неделе министры иностранных дел ЕС обсудят, как усилить международное давление на Россию», – написала она в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее словам, использование баллистических ракет «Орешник» «является приемом тактики запугивания» и «балансированием на грани ядерной войны».

    24 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Посетивший Старобельск журналист из США призвал Россию достичь целей СВО
    Tекст: Вера Басилая

    Представитель американской прессы Кристофер Хелали после посещения места удара ВСУ в Старобельске заявил о необходимости полного выполнения задач специальной военной операции.

    Кристофер Хелали посетил место удара украинских войск в Старобельске вместе с более чем 50 иностранными коллегами, передает РИА «Новости». Осмотрев последствия атаки на местный колледж, репортер поделился мнением о текущем конфликте.

    «Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить – это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции», – сказал журналист.

    Американец также отметил полную зависимость Киева от западных союзников. По его словам, украинские власти не способны действовать без финансирования, оружия и разведданных, которые предоставляют США, Евросоюз и НАТО для ударов по Донбассу и вглубь территории России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о визите более 50 зарубежных корреспондентов в Старобельск.

    В результате атаки ВСУ на местный колледж погиб 21 человек.

    24 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Иностранные журналисты отправились на место трагедии в Старобельск
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные журналисты выехали из Москвы в Старобельск на место удара ВСУ по колледжу, сообщает телеканал RT.

    Представители зарубежных средств массовой информации выехали на место удара по учебному заведению, передает телеканал RT в MAX. В опубликованном ролике запечатлен сбор репортеров у здания Министерства иностранных дел на Смоленской площади и их посадка в автобус.

    Ранее российское дипломатическое ведомство пригласило всех аккредитованных в столице иностранных корреспондентов посетить место трагедии. При этом некоторые западные издания проигнорировали предложение.

    По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, британская корпорация BBC официально отказалась от поездки. Сотрудники американского телеканала CNN сослались на отпуск, а власти Японии прямо запретили своим репортерам освещать теракт в Старобельске.

    Спасатели МЧС обнаружили под завалами разрушенного здания колледжа тела восемнадцати погибших.

    Президент России Владимир Путин назвал ночную атаку украинских беспилотников по студенческому общежитию террористическим актом.

    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы. Он также назвал украинский конфликт непредсказуемым.

