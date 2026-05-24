Tекст: Дмитрий Зубарев

О серьезных пожарах на промышленных объектах Киева после ночных ударов стало известно из сообщения телеведущего Владимира Соловьева в MAX. По его словам, спутниковые данные и тепловые метки указывают на масштабные возгорания, которые произошли сразу на нескольких территориях.

Среди пораженных объектов названы логистический комплекс FIM «Чайки», завод «Артем» вместе с прилегающей промышленной зоной, завод «Аналитприбор», Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ, а также промзона в районе «Красного Хутора». Кроме того, тепловые аномалии были зафиксированы в районе одного из подразделений СБУ на правом берегу Киева.

Как писала газета ВЗГЛЯД,в пятницу после удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске Путин поручил Минобороны подготовить военный ответ. «Разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин связал атаку в Старобельске с попыткой Киева отвлечь внимание от провалов на фронте.

Дмитрий Медведев призвал наносить жесткие удары по Киеву.