В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.5 комментариев
Воздушная тревога прозвучала в Бахрейне после ударов США по Ирану
В Бахрейне на фоне ударов США по Ирану объявили воздушную тревогу, сообщает МВД королевства.
«Прозвучала сирена. Граждан и жителей призывают сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля Центральное командование США сообщило о возобновлении ударов по целям в Иране.
СМИ сообщили, что подразделения Корпуса стражей исламской революции в ответ готовятся нанести масштабный ракетный и беспилотный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке.