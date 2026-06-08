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    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    8 июня 2026, 20:38 • Новости дня

    Истребитель США выпустил ракету по танкеру в Оманском заливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Оманском заливе американский боевой самолет атаковал нефтяное судно под флагом Палау, которое направлялось в сторону Ирана.

    Инцидент с коммерческим судном произошел в понедельник, передает РИА «Новости». Американские военные атаковали нефтяной танкер M/T Marivex из-за попытки экипажа проследовать в Иран.

    «Центральное командование США обездвижило M/T Marivex под флагом Палау, когда он плыл в международных водах Оманского залива в направлении Ирана. F/A-18 Super Hornet с авианосца Abraham Lincoln выпустил точный боеприпас по машинному и рулевому отсекам судна после того, как экипаж не выполнил указания вооруженных сил США», – отмечается в заявлении ведомства в соцсетях.

    В конце мая Центральное командование ВС США анонсировало военные действия против иранских кораблей в Ормузском проливе.

    Несколькими неделями ранее американские военные нанесли серию ударов по командным пунктам Ирана.

    За день до этого истребитель Super Hornet атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.

    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    8 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    @ Li Rui/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По военным объектам в центральном и западном Иране были нанесены удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

    Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Позднее израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп с иранской территории. Новый удар вновь был нацелен на северную часть Израиля. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту.

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    7 июня 2026, 23:12 • Новости дня
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    @ Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции ударили баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид, сообщает КСИР.

    «В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.

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    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    7 июня 2026, 23:27 • Новости дня
    Израиль собрался дать ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Kan: Израильские власти пригрозили ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на израильских чиновников.

    «Мы ответим на иранские запуски», – приводит ТАСС со ссылкой на Kan слова израильских официальных лиц, не указывая имен и должностей.

    Армия обороны Израиля заявила, что все ракеты, выпущенные с начала вечера с территории Ирана по израильской территории, были успешно перехвачены.

    В сообщении пресс-службы отмечается, что на данный момент ни один из иранских снарядов не достиг цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израиль ранее сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

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    8 июня 2026, 02:33 • Новости дня
    КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по позициям боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, сообщает КСИР.

    КСИР проинформировал об ударах «по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Атака стала ответом на действия Тель-Авива в Ливане.

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство.

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    7 июня 2026, 23:54 • Новости дня
    Иран, Ирак и Сирия закрыли воздушное пространство

    Tекст: Антон Антонов

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю, сообщают местные власти и информационные агентства.

    Как сообщает Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана, воздушное пространство на западе страны было закрыто до особого распоряжения.

    Иракское управление гражданской авиации объявило о закрытии воздушного пространства страны на 72 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на INA.

    Сирийское управление гражданской авиации сообщило о временном закрытии южных воздушных коридоров и остановке работы международного аэропорта Дамаска на 12 часов.

    Министерство транспорта Израиля, со своей стороны, после ракетной атаки Ирана заявило, что воздушное пространство страны останется открытым. В пресс-службе ведомства отметили, что по итогам оперативного совещания было решено сохранить обычный режим полетов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана. Иран заявил о ракетном ударе по израильской авиабазе в ответ на израильскую атаку против Ливана.

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    8 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД Ирана заявил об ударах вооруженных сил по военным целям на севере Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля, сообщил МИД Ирана.

    Ведомство распространило заявление, в котором подтвердило удары по израильским объектам. В заявлении МИД эти действия увязаны с «неоднократными нарушениями режима прекращения огня» и «агрессивными действиями Израиля против Ливана и Ирана». Также упомянуто сотрудничество Израиля с США при недавних атаках на иранские суда и объекты на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    «Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем [в Ливане] и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский КСИР сообщил об ударе баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на действия Тель-Авива в Ливане.

    Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство на фоне иранских ударов по Израилю.

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    8 июня 2026, 00:12 • Новости дня
    Группировка «Кетаиб Хезболла» пригрозила атаковать американские объекты в Ираке

    Tекст: Антон Антонов

    «Кетаиб Хезболла» нанесет удары по американским объектам в Ираке в случае возможной атаки США на Иран, заявила крупнейшая проиранская вооруженная группировка Ирака.

    «Предостерегаем США от вмешательства на стороне сионистского образования, иначе эти нападения повлекут за собой атаки на американские объекты в Ираке», – приводит РИА «Новости» текст заявления группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский КСИР сообщил, что его воздушно-космические силы ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид в ответ на действия Тель-Авива в Ливане.

    Израильские власти заявили о грядущем ответе на ракетный обстрел.

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    8 июня 2026, 08:41 • Новости дня
    Армия Израиля ударила по нефтехимическому комплексу в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские ВВС атаковали несколько целей на промышленном объекте в иранском порту Бендер-Махшехр, где расположен крупный нефтехимический комплекс.

    Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по нефтехимическому комплексу в иранском городе Бендер-Махшехр, передает РИА «Новости». Уточняется, что целью атаки стали несколько объектов на территории этого промышленного узла.

    «Некоторое время назад военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям нефтехимического комплекса в городе Бендер-Махшехр», – говорится в сообщении армии.

    Других деталей, включая масштабы разрушений, возможные жертвы или дальнейшие действия сторон, в распространенном заявлении на момент публикации не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удары по военным целям в центральной и западной частях Ирана.

    США и Израиль ранее нанесли удар по заводу по производству концентрата урановой руды в иранской провинции Йезд.

    Иранские военные в ответ на израильские действия запустили ракеты по территории Израиля.

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    8 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    Каллас сообщила о первом применении режима санкций ЕС против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Министры обороны стран ЕС готовятся впервые задействовать режим санкций за нарушения свободы судоходства, направив его против Ирана и морских перевозок в регионе.

    Главы военных ведомств стран Евросоюза в понедельник впервые применят санкционный режим, связанный с защитой свободы судоходства и морской безопасности, в отношении Ирана, передает РИА «Новости».

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила журналистам перед неформальным заседанием Совета ЕС по обороне: «Сегодня это будет первый случай, когда санкции в рамках режима по защите свободы судоходства будут применены в отношении Ирана».

    По словам Каллас, министры намерены обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, работу европейской морской операции ASPIDES в регионе и возможные дополнительные шаги по обеспечению безопасности морских перевозок. Миссия ЕС ASPIDES была создана в 2024 году для защиты гражданского судоходства в Красном море и прилегающих районах на фоне атак на коммерческие суда, при этом в последние месяцы в Брюсселе неоднократно подчеркивали необходимость усиления мер по обеспечению свободы навигации на ключевых морских маршрутах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали переговоры с военно-морскими силами Ирана о возобновлении безопасного движения торговых судов через Ормузский пролив.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила о недопустимости взимания Ираном платы за проход судов через Ормузский пролив и о необходимости расширить миссию ЕС Aspides для повышения безопасности судоходства.

    Она также сообщила о планах обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС возможность отправки военных кораблей в Ормузский пролив для гарантии свободы судоходства и расширения мандата миссии Aspides.

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    8 июня 2026, 09:30 • Новости дня
    Хуситы запретили проход израильских судов в Красном море

    Хуситы запретили проход израильских судов и атаковали цели в Тель-Авиве

    Tекст: Вера Басилая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило воды Красного моря закрытыми для израильских судов, возобновив ракетные удары после длительного перемирия.

    Йеменское военно-политическое движение «Ансар Аллах» ввело строгие ограничения на движение морского транспорта, передает РИА «Новости». Связанные с Израилем корабли больше не смогут безопасно использовать акваторию Красного моря.

    Представители военного командования повстанцев выступили со специальным обращением в эфире телеканала Al Masirah. «Мы объявляем о полном запрете израильского судоходства в Красном море, и любые его передвижения будут рассматриваться нашими силами как военные цели», – подчеркнули хуситы.

    Кроме того, группировка сообщила о нанесении ударов по важным объектам на территории Тель-Авива. Атака стала первым подобным инцидентом после продолжительной паузы, вызванной действовавшим перемирием.

    Высокопоставленный йеменский генерал погиб при взрыве кортежа.

    Ранее хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» заявило, что нарастит масштабы военных операций против США и Израиля, если они возобновят атаки на Иран.

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    8 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    Израиль прекратил удары по Ирану по просьбе США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Израиля приняло решение отказаться от дальнейших ударов по Ирану, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на высокопоставленный источник.

    Этот шаг был сделан в ответ на личную просьбу президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    «По просьбе Трампа Израиль прекращает удары по Ирану. Удары по югу Ливана продолжатся в ближайшие дни в полную силу», – отмечается в сообщении телеканала.

    Ранее президент США призвал Иран и Израиль немедленно прекратить взаимные удары.

    Месяцем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане.

    Весной пресс-служба израильской армии сообщила о продолжении военных операций на ливанской территории.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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