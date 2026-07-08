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    8 июля 2026, 11:40 • В мире

    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной

    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Ключевая для предстоящих выборов президента Франции интрига развернулась 7 июля в Париже. Суд вынес решение, де-факто запрещающее участие в выборах главному представителю оппозиции, лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. И все же Ле Пен нашла юридическую уловку, открывающую выход из этого тупика. О чем идет речь?

    На первый взгляд представляется, что число 7 стало для Марин Ле Пен счастливым: 7 июля (то есть 7-го дня 7-го месяца) апелляционный суд города Парижа под председательством мадам Мишель Ажи сократил для политика срок запрета избираться до 45 месяцев, из которых 30 месяцев – условное наказание. Так как с момента приговора суда первой инстанции 15 месяцев уже прошло, выходит, что теперь юридически Марин Ле Пен имеет право выставлять свою кандидатуру. Но не все так просто.

    Суд по-прежнему считает Марин Ле Пен виновной в растрате, и поэтому приговорил ее к 100 тыс. евро штрафа и трем годам тюрьмы. Из которых два года назначены условно, а один год заменен на ношение электронного браслета.

    Ранее Марин Ле Пен заявляла, что если ее приговорят к ношению браслета, она вынуждена будет отказаться от участия в президентских выборах 2027 года. Дело в том, что по французским законам ношение браслета не просто так считается заменой тюрьмы в делах, подобных ее делу: это обязанность находиться в месте своего проживания.

    Если человек работает, посещает врача или идет за покупками, то он должен выходить и возвращаться в тот промежуток времени, который назначен судьей. Любое иное перемещение требует разрешения властей.

    Без разрешения нельзя сходить в кино или в ресторан, не говоря уже о путешествии куда-либо. А предвыборная кампания требует все время путешествовать и находиться в контакте с избирателями. С электронным браслетом Марин Ле Пен попросту не сможет перемещаться так свободно, как должен передвигаться кандидат в президенты.

    Известный своей словоохотливостью президент Франции Эммануэль Макрон на сей раз предпочел ограничиться замечанием, что «президент не комментирует решения судебной системы». Так или иначе, судебная система сработала весьма любопытным образом: вроде бы пошла навстречу обвиняемой, смягчив приговор, но одновременно затруднила реализацию ее цели. Хочешь выставлять свою кандидатуру на выборы – пожалуйста, но на любое перемещение с электронным браслетом тебе потребуется разрешение чиновников. И они вовсе не обязательно пойдут тебе навстречу.

    После оглашения приговора Марин Ле Пен и ее свита направились в штаб-квартиру партии в 16-м округе Парижа, где ее ждал второй номер партии «Национальное объединение» – «дофин», как его неприязненно называют политические противники – Жордан Барделла. Именно там должно было состояться совещание первых лиц «Национального объединения» и принято окончательное решение, кто именно будет представлять партию на крайне важных выборах 2027 года. Сама Марин Ле Пен должна была довести решение до сведения общественности в телепрограмме в восемь часов вечера (по парижскому времени).

    Разумеется, политические соперники тем временем вовсю смаковали приговор Марин, обзывали ее «преступницей» (как социалист Борис Валло) и заявляли, что «наша цель – избавить страну от «Национального объединения» (как ультралевый Жан-Люк Меланшон). Однако стоит отметить, что в представлении центристов и левых Марин Ле Пен и Жордан Барделла как политические соперники вовсе не равны.

    Некоторые полагают, что Барделла «опаснее, потому что он представляет по-своему обновление, и на него не давит фамилия Ле Пен». Однако гораздо больше таких, которые всерьез боятся лишь Марин Ле Пен:

    «Она уже три раза участвовала в президентской кампании, она сильнее и опаснее, чем Жордан Барделла. У него нет политической истории и профессионального опыта, и он слишком молод».

    Весной 2027 года, когда состоятся выборы президента Франции, Барделла будет всего 31 год. Как подытожил политолог Бенжамен Морель: «Она сильный политик, она точно знает, куда надо бить». И этот сильный политик по совершенно случайному, разумеется, совпадению оказался в подвешенном состоянии накануне важнейших выборов.

    Как пишет Le Figaro, через полгода ношения браслета Марин Ле Пен могла бы попросить о смягчении наказания на оставшийся срок, что теоретически может позволить ей с зимы быть свободной в своих передвижениях. Просить-то можно, но нет никакой гарантии, что просьба будет услышана. И сама Марин понимала это, как никто другой.

    Когда вскоре после семи вечера Марин Ле Пен покинула штаб-квартиру «Национального объединения» в сопровождении Жордана Барделла, вся Франция замерла в ожидании. В телеэфире Марин Ле Пен объявила, что подает на кассацию, то есть будет обжаловать приговор второй инстанции.

    «Так как у меня есть возможность прибегнуть к кассации, это приостанавливает действие приговора, вынесенного судом»,

    – пояснила Марин, которая перед своим выступлением консультировалась с адвокатами.

    «Я уже говорила, что не собираюсь вести кампанию с электронным браслетом… Поскольку обращение в кассацию приостанавливает действие приговора, я буду вести кампанию без электронного браслета». «Я выступаю кандидатом на президентских выборах», – огорошила она своих противников, которые рассчитывали иметь дело с более политически уязвимым Жорданом Барделла, и добавила, что не собирается изменять свое мнение.

    Иными словами, пока адвокаты подают на кассацию и дело будет рассматриваться в очередной раз и в более высокой инстанции, никакой электронный браслет на Марин Ле Пен надеть не смогут и вообще никак не сумеют ограничить ее права. Что касается Жордана Барделла, то Марин сообщила, что в случае, если она станет президентом, он получит кресло премьер-министра: «Мы отлично дополняем друг друга».

    И явно бросая вызов своим врагам, которые собирались избавиться от нее с помощью французского правосудия, она заявила, что «не существует такого сценария, в котором я не выставлю свою кандидатуру на выборах 2027 года». Остается добавить, что Ле Пен будет единственной женщиной на этих выборах. Будет ли иметь значение для избирателей гендерный фактор – это отдельный вопрос, но в любом случае французам вернули право выбирать, кто будет главой государства – мужчина или все-таки женщина.

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    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной

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