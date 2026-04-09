  • Новость часаХаменеи заявил о победе Ирана над США и Израилем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В России меняются правила перевода денег через СБП
    Названы сроки запуска российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ»
    Эксперт: Модуль «Наука» МКС еще сможет поработать на новой орбитальной станции
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    Рютте: Коалиция из 34 стран обеспечит судоходство в Ормузском проливе
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском
    ВЦИОМ: Только шесть из десяти россиян вспомнили дату полета Гагарина
    Мнения
    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии

    Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется у власти Виктор Орбан или ему на смену придет проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.

    4 комментария
    Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    4 комментария
    9 апреля 2026, 22:00 • В мире

    Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции

    @ Pinaqui/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    У молодого президента ультраправой французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделла новый роман. Его избранницей стала Мария-Каролина Бурбон-Сицилийская, предками которой были французские, испанские и итальянские короли. Для Франции это вовсе не деталь светской хроники, а важное политическое обстоятельство. Почему?

    До президентских выборов во Франции остался всего год. Между тем партия «Национальное объединение», флагманом которой является Марин Ле Пен, оказалась в крайне неприятном положении из-за так называемого дела о депутатских помощниках.

    Суть дела заключается в том, что Марин Ле Пен и еще нескольких депутатов ее партии обвинили в том, что они деньги, выделенные по линии Европарламента для выплат помощникам, тратили не так, как следует, и помощники выполняли их поручения, с работой в Европарламенте не связанные. Эта тонкость – кто чем должен заниматься – послужила основанием для судебного разбирательства. Процесс тянулся долго, и вердикт ошеломил наблюдателей: дама-судья приговорила Марин Ле Пен не только к солидному штрафу, но и к запрету избираться в течение 5 лет.

    Многие сочли приговор политически мотивированным, тем более что по чудесному совпадению схожие обвинения в свое время получали и близкие к президенту Макрону личности, но почему-то отделывались легким испугом. Так, известный политик Франсуа Байру по аналогичному обвинению был оправдан и впоследствии даже стал премьером страны. Но Байру, так сказать, свой, в то время как Марин Ле Пен – политический противник действующих властей.

    Пятилетний запрет избираться означает, что она не сможет баллотироваться в 2027-м. Разумеется, Марин Ле Пен и ее юристы подали на апелляцию, и 7 июля должен быть оглашен вердикт парижского апелляционного суда, который может пересмотреть решение первой инстанции. Как пишут французские СМИ, если пятилетний запрет избираться будет заменен на двухлетний или менее, Марин Ле Пен сможет участвовать в выборах. Но неизвестно, будет ли решение суда первой инстанции пересмотрено в желательную для Марин Ле Пен сторону.

    Если же Марин Ле Пен выбывает из президентской гонки, остается тот, кого французская пресса уже давно окрестила «дофином», то есть наследником при короле или, как в данном случае, королеве. И это как раз

    Жордан Барделла, 30-летний политик, представитель молодого поколения, набравший большую популярность, которая вполне может обернуться креслом президента республики.

    Разнообразные замеры общественного мнения в виде опросов то отдают ему пальму первенства, заставляя нервничать его противников, то присуждают второе место. Так, по сообщениям СМИ, в ноябре 2025-го шансы Жордана Барделла против центриста Эдуара Филиппа во втором туре президентских выборов оценивались как 53% против 47%, а в конце марта текущего года уже как 48% против 52%.

    Фамилия бывшего французского премьера здесь не случайна: как считается, именно Эдуар Филипп, только что переизбравшийся на пост мэра Гавра, имеет больше всего шансов объединить голоса правых и центристов, и этого может быть достаточно для победы на президентских выборах. Соперниками Филиппа в качестве кандидата на единое лидерство теоретически могут выступать еще один бывший премьер Габриэль Атталь и министр юстиции Жеральд Дарманен, но они имеют гораздо меньше веса для избирателей, которые придерживаются правых или центристских взглядов (76% у Филиппа, 54% у Атталя и 52% у Дарманена).

    И тут французские СМИ стали сообщать о новом романе Жордана Барделла, а 9 апреля журнал «Пари-матч» опубликовал фото пары на фоне корсиканских пейзажей. Многие политики во Франции напряглись. Дело в том, что

    избранницей Жордана стала не кто-нибудь, а Мария-Каролина Бурбон-Сицилийская.

    В соцсетях она фигурирует просто как Каролина де Бурбон, но, как уточняет BFMTV, это вовсе не звучный псевдоним: 22-летняя девушка действительно происходит из королевской семьи, ее предки были правителями так называемого Королевства обеих Сицилий (которое включало юг Италии, Сицилию и Неаполь). Родословную ее можно проследить и дальше, до испанского короля Филиппа V, и его дедушки, французского короля Людовика XIV, более известного как Король-солнце.

    «Никто не ожидал такой идиллии», – заметил «Пари-матч», опубликовав фото Барделла и де Бурбон в родном городе Наполеона Аяччо. В самом деле, с одной стороны принцесса Мария-Каролина, которая также имеет титулы герцогини Калабрии и Палермо и которую крестил брат бельгийского короля, а с другой – простой парень из Сен-Дени, сын мигрантов, чей отец – алжирец, а мать – итальянка.

    Как сообщается, отец Марии-Каролины до сих пор считается претендентом на неаполитанский трон, а мать происходит из богатой монакской семьи. Эти аристократы живут между Парижем, Римом и Монако. Мария-Каролина и ее сестра Мария-Кьяра даже не посещали частных школ – все предметы преподавали им дома специально нанятые учителя. Среди прочего девочки выучили шесть языков – французский, английский, итальянский, испанский, португальский и, что самое интересное, русский. Сейчас Мария-Каролина – манекенщица, светская львица, а также посол проекта Passion Sea, который запустил монакский князь Альбер с целью защиты океанов.

    Еще в начале года, когда стало известно о том, что молодые люди встречаются, поползли слухи о том, что это неспроста и что Жордан «затеял целую политическую операцию».

    Мол, богатая семья, в политике симпатизирующая правым, с обширными связями, воплощает тот мир, покорить который Барделла вовсе не помешает, потому что для таких людей его партия, как правило, менее интересна, чем республиканцы или «Реконкиста» Земмура. Совсем другое дело, однако, будет, если он станет в этой семье своим – или почти своим. Да, с медийной точки зрения о романе тоже будут говорить, и это прибавит всем сторонам известности, но главное – политические козыри, которые он может принести.

    Сам Барделла, стоит отдать ему должное, свои личные отношения не комментирует. Но насколько этот роман является спонтанным и не преследует ли он политических целей? «Скажите, это продуманная стратегия или нет?» – сзадали вопрос Марион Марешаль, племяннице Марин Ле Пен. Та ответила, что «Жордан Барделла кажется сильно влюбленным» и добавила: «Знаете,

    политики тоже влюбляются, так бывает, не надо искать тут циничных расчетов».

    Однако именно расчеты в этой ситуации не дают покоя всем заинтересованным сторонам, и еще одно СМИ ставит вопрос ребром уже в заголовке: «Президентские выборы 2027: зачем Жордан Барделла предал огласке свои отношения с принцессой Бурбон-Сицилийской?». «Зачем делать это именно сейчас и какие последствия это будет иметь для президентской кампании?», – задает вопрос издание 20 minutes.

    Ответ дает специалист по политической коммуникации Филипп Моро Шевроле: «За год до президентских выборов это неспроста, это фактически запуск его кампании… То, как была представлена эта пара, является классикой политической коммуникации. Именно «Пари-Матч» многие годы принадлежит эта роль, достаточно вспомнить хотя бы материал с Эммануэлем и Брижитт Макрон перед кампанией 2017 года, который был призван снять вопросы по поводу разницы в их возрасте».

    По мнению специалиста, Жордан Барделла готовит свое выдвижение на президентский пост, поскольку никто не может гарантировать, что апелляционный суд смягчит приговор первой инстанции Марин Ле Пен. «Целью является представить его более достойным президентского поста. Представляя Барделла частью пары, его, так сказать, «состаривают», отметая таким образом критику по поводу его молодости. Также это позволяет растиражировать гламурный образ, который, возможно, будет использоваться постоянно в ходе кампании», – добавил эксперт. Также он отметил, что такая картинка помогает отбелить общий имидж партии и сделать его более приемлемым для колеблющихся избирателей.

    С другой стороны, «эта пара станет предметом обсуждений, что создаст эмоциональную связь, но популярность не равна готовности голосовать». Есть также риск, что выставив напоказ свою частную жизнь, Барделла сделает ее предметом для обсуждений, которые могут оказаться для него нелестными. Кроме того, «Барделла рискует показаться кандидатом от высшего общества», а это далеко от обычного народа и среднего класса, к которым традиционно принадлежит электорат партии.

    Одним словом, политики встревожены, эксперты предлагают объяснения, а мэр Гавра – и, возможно, будущий соперник Жордана во втором туре президентских выборов – пока молчит. Впрочем, 55-летний Эдуар Филипп давно женат, и вряд ли это так же повлияет на его политические перспективы.

    Главное
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Эксперт: Задачи Баку и Анкары решаются без армянской железной дороги
    Глава МЧС объявил ЧС федерального уровня в Дагестане и Чечне из-за паводка
    Медведев заявил о доказательствах производства биооружия на Украине
    ЦБ предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный обмен криптовалют
    В Муроме у более чем 100 человек выявили кишечную инфекцию
    К 90-летию Лужкова запланировали установить в Москве памятник в его честь

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Перейти в раздел

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Перейти в раздел

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Перемирие США и Ирана оказалось под угрозой срыва

    Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан. В Тель-Авиве уверены, что на Ливан не распространяется прекращение огня. Власти США возникший спор объяснили «недопониманием» между сторонами. Сможет ли Иран добиться прекращения израильских ударов по Ливану? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации