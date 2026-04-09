Роман с наследницей королей скажется на выборах президента Франции

Tекст: Валерия Вербинина

До президентских выборов во Франции остался всего год. Между тем партия «Национальное объединение», флагманом которой является Марин Ле Пен, оказалась в крайне неприятном положении из-за так называемого дела о депутатских помощниках.

Суть дела заключается в том, что Марин Ле Пен и еще нескольких депутатов ее партии обвинили в том, что они деньги, выделенные по линии Европарламента для выплат помощникам, тратили не так, как следует, и помощники выполняли их поручения, с работой в Европарламенте не связанные. Эта тонкость – кто чем должен заниматься – послужила основанием для судебного разбирательства. Процесс тянулся долго, и вердикт ошеломил наблюдателей: дама-судья приговорила Марин Ле Пен не только к солидному штрафу, но и к запрету избираться в течение 5 лет.

Многие сочли приговор политически мотивированным, тем более что по чудесному совпадению схожие обвинения в свое время получали и близкие к президенту Макрону личности, но почему-то отделывались легким испугом. Так, известный политик Франсуа Байру по аналогичному обвинению был оправдан и впоследствии даже стал премьером страны. Но Байру, так сказать, свой, в то время как Марин Ле Пен – политический противник действующих властей.

Пятилетний запрет избираться означает, что она не сможет баллотироваться в 2027-м. Разумеется, Марин Ле Пен и ее юристы подали на апелляцию, и 7 июля должен быть оглашен вердикт парижского апелляционного суда, который может пересмотреть решение первой инстанции. Как пишут французские СМИ, если пятилетний запрет избираться будет заменен на двухлетний или менее, Марин Ле Пен сможет участвовать в выборах. Но неизвестно, будет ли решение суда первой инстанции пересмотрено в желательную для Марин Ле Пен сторону.

Если же Марин Ле Пен выбывает из президентской гонки, остается тот, кого французская пресса уже давно окрестила «дофином», то есть наследником при короле или, как в данном случае, королеве. И это как раз

Жордан Барделла, 30-летний политик, представитель молодого поколения, набравший большую популярность, которая вполне может обернуться креслом президента республики.

Разнообразные замеры общественного мнения в виде опросов то отдают ему пальму первенства, заставляя нервничать его противников, то присуждают второе место. Так, по сообщениям СМИ, в ноябре 2025-го шансы Жордана Барделла против центриста Эдуара Филиппа во втором туре президентских выборов оценивались как 53% против 47%, а в конце марта текущего года уже как 48% против 52%.

Фамилия бывшего французского премьера здесь не случайна: как считается, именно Эдуар Филипп, только что переизбравшийся на пост мэра Гавра, имеет больше всего шансов объединить голоса правых и центристов, и этого может быть достаточно для победы на президентских выборах. Соперниками Филиппа в качестве кандидата на единое лидерство теоретически могут выступать еще один бывший премьер Габриэль Атталь и министр юстиции Жеральд Дарманен, но они имеют гораздо меньше веса для избирателей, которые придерживаются правых или центристских взглядов (76% у Филиппа, 54% у Атталя и 52% у Дарманена).

И тут французские СМИ стали сообщать о новом романе Жордана Барделла, а 9 апреля журнал «Пари-матч» опубликовал фото пары на фоне корсиканских пейзажей. Многие политики во Франции напряглись. Дело в том, что

избранницей Жордана стала не кто-нибудь, а Мария-Каролина Бурбон-Сицилийская.

В соцсетях она фигурирует просто как Каролина де Бурбон, но, как уточняет BFMTV, это вовсе не звучный псевдоним: 22-летняя девушка действительно происходит из королевской семьи, ее предки были правителями так называемого Королевства обеих Сицилий (которое включало юг Италии, Сицилию и Неаполь). Родословную ее можно проследить и дальше, до испанского короля Филиппа V, и его дедушки, французского короля Людовика XIV, более известного как Король-солнце.

«Никто не ожидал такой идиллии», – заметил «Пари-матч», опубликовав фото Барделла и де Бурбон в родном городе Наполеона Аяччо. В самом деле, с одной стороны принцесса Мария-Каролина, которая также имеет титулы герцогини Калабрии и Палермо и которую крестил брат бельгийского короля, а с другой – простой парень из Сен-Дени, сын мигрантов, чей отец – алжирец, а мать – итальянка.

Как сообщается, отец Марии-Каролины до сих пор считается претендентом на неаполитанский трон, а мать происходит из богатой монакской семьи. Эти аристократы живут между Парижем, Римом и Монако. Мария-Каролина и ее сестра Мария-Кьяра даже не посещали частных школ – все предметы преподавали им дома специально нанятые учителя. Среди прочего девочки выучили шесть языков – французский, английский, итальянский, испанский, португальский и, что самое интересное, русский. Сейчас Мария-Каролина – манекенщица, светская львица, а также посол проекта Passion Sea, который запустил монакский князь Альбер с целью защиты океанов.

Еще в начале года, когда стало известно о том, что молодые люди встречаются, поползли слухи о том, что это неспроста и что Жордан «затеял целую политическую операцию».

Мол, богатая семья, в политике симпатизирующая правым, с обширными связями, воплощает тот мир, покорить который Барделла вовсе не помешает, потому что для таких людей его партия, как правило, менее интересна, чем республиканцы или «Реконкиста» Земмура. Совсем другое дело, однако, будет, если он станет в этой семье своим – или почти своим. Да, с медийной точки зрения о романе тоже будут говорить, и это прибавит всем сторонам известности, но главное – политические козыри, которые он может принести.

Сам Барделла, стоит отдать ему должное, свои личные отношения не комментирует. Но насколько этот роман является спонтанным и не преследует ли он политических целей? «Скажите, это продуманная стратегия или нет?» – сзадали вопрос Марион Марешаль, племяннице Марин Ле Пен. Та ответила, что «Жордан Барделла кажется сильно влюбленным» и добавила: «Знаете,

политики тоже влюбляются, так бывает, не надо искать тут циничных расчетов».

Однако именно расчеты в этой ситуации не дают покоя всем заинтересованным сторонам, и еще одно СМИ ставит вопрос ребром уже в заголовке: «Президентские выборы 2027: зачем Жордан Барделла предал огласке свои отношения с принцессой Бурбон-Сицилийской?». «Зачем делать это именно сейчас и какие последствия это будет иметь для президентской кампании?», – задает вопрос издание 20 minutes.

Ответ дает специалист по политической коммуникации Филипп Моро Шевроле: «За год до президентских выборов это неспроста, это фактически запуск его кампании… То, как была представлена эта пара, является классикой политической коммуникации. Именно «Пари-Матч» многие годы принадлежит эта роль, достаточно вспомнить хотя бы материал с Эммануэлем и Брижитт Макрон перед кампанией 2017 года, который был призван снять вопросы по поводу разницы в их возрасте».

По мнению специалиста, Жордан Барделла готовит свое выдвижение на президентский пост, поскольку никто не может гарантировать, что апелляционный суд смягчит приговор первой инстанции Марин Ле Пен. «Целью является представить его более достойным президентского поста. Представляя Барделла частью пары, его, так сказать, «состаривают», отметая таким образом критику по поводу его молодости. Также это позволяет растиражировать гламурный образ, который, возможно, будет использоваться постоянно в ходе кампании», – добавил эксперт. Также он отметил, что такая картинка помогает отбелить общий имидж партии и сделать его более приемлемым для колеблющихся избирателей.

С другой стороны, «эта пара станет предметом обсуждений, что создаст эмоциональную связь, но популярность не равна готовности голосовать». Есть также риск, что выставив напоказ свою частную жизнь, Барделла сделает ее предметом для обсуждений, которые могут оказаться для него нелестными. Кроме того, «Барделла рискует показаться кандидатом от высшего общества», а это далеко от обычного народа и среднего класса, к которым традиционно принадлежит электорат партии.

Одним словом, политики встревожены, эксперты предлагают объяснения, а мэр Гавра – и, возможно, будущий соперник Жордана во втором туре президентских выборов – пока молчит. Впрочем, 55-летний Эдуар Филипп давно женат, и вряд ли это так же повлияет на его политические перспективы.