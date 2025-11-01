Как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции

Tекст: Валерия Вербинина

Уровень одобрения деятельности Эммануэля Макрона поставил очередной антирекорд, снизившись до 11%, сообщает Le Figaro, ссылаясь на результаты самого свежего опроса общественного мнения. Всего за месяц этот показатель упал на 5% и, таким образом, сравнялся с худшим рейтингом среди французских президентов, который имел Франсуа Олланд незадолго до конца своего срока (в сентябре 2016 года). Даже среди тех, кто считает себя сторонниками макронистов и близких к ним партий (MoDem Франсуа Байру и «Горизонты» Эдуара Филиппа), деятельность Макрона не одобряет почти половина опрошенных, в то время как одобряют ее 53%.

Может показаться, что эти замеры имеют лишь условное значение, так как вроде бы ни к чему главу страны не обязывают. Даже если его рейтинг достигнет нулевой отметки, президент Франции не обязан уходить в отставку. Макрон намерен в любом случае оставаться президентом до конца своего срока, который должен наступить в мае 2027 года. «Меня дважды избрал французский народ, – заявил Макрон в присущем ему напыщенном стиле. – Я чрезвычайно горжусь этим и буду оправдывать его доверие, до последней секунды прилагая все силы, чтобы служить стране».

Конечно, среди французских законов имеется и закон об импичменте, но он обставлен такими условиями, что претворить его в жизнь практически нереально. Так что Макрон чувствует себя почти что в полной безопасности, несмотря на пробудившуюся к нему всеобщую неприязнь.

Рассуждая о ее причинах, политолог Брюно Котрес заметил: «Разумеется, нужно учитывать контекст, так как в стране ощущается крайняя усталость от этого бесконечного политического сериала, в котором уже никто ничего не понимает. Кроме того, люди чувствуют, что вина за это лежит на Эммануэле Макроне, так как именно он является ответственным за роспуск Национального собрания в июне 2024 года, который погрузил страну в кризис из-за невозможности добиться какого-либо большинства в парламенте».

С момента выборов новых депутатов страна видела четырех премьеров – Мишеля Барнье, Франсуа Байру, Себастьена Лекорню, первое правительство которого протянуло меньше суток, и снова Себастьена Лекорню, – главным камнем преткновения для которых неизменно становился вопрос бюджета. Последний тянул за собой вопросы о распухшем госдолге и необходимости платить по нему проценты, сумма которых все время растет, а также вопрос о пенсионной реформе, которую продавили в 2023-м, несмотря на протесты граждан.

Трудно расположить к себе людей, когда вы хотите заставить их работать больше, чем они рассчитывали. Еще труднее объяснить им, почему при человеке, которого в СМИ столько раз льстиво называли «финансовым Моцартом», экономика катится куда-то явно не туда и инфляция цветет пышным цветом.

Кроме того, Макрон продолжает совершать промах за промахом. Стоило Лекорню заручиться поддержкой социалистов ценой приостановки злополучной пенсионной реформы, как Макрон публично заявил, что она просто «отложена», рискуя утопить с таким трудом держащееся на плаву правительство.

Разозлившись на блогеров, которые утверждали, что его жена является на самом деле мужчиной, он стал с ними судиться, хотя глава государства, который бегает по судам и доказывает, что его жена – женщина, выглядит как минимум несолидно.

И хотя рекордно низкий рейтинг Макрона не дает формального повода от него избавиться, он тем не менее существенно влияет на обстановку. По некоторым признакам можно судить, что даже собственные соратники теперь требуют от президента, который все время по привычке пытается оставить последнее слово за собой, дать им работать и не путаться под ногами. «Лучше бы ему свыкнуться с идеей, что чем меньше он лезет во внутреннюю политику, тем лучше для него», – без обиняков заявил анонимный источник France 24.

Для самолюбия Макрона остается проявлять себя на поприще внешней политики, но и тут отсутствие популярности в собственной стране портит дело. «Если ваш рейтинг всего 11%, то такие собеседники, как Трамп, только улыбнутся», – отметил тот же источник.

«Эммануэль Макрон больше не воплощает собой неоспоримого, очевидного лидера международного уровня»,

– разъяснил Брюно Котрес.

Когда кто-то теряет, кто-то обязательно находит. Судя по тому же опросу Le Figaro, симпатии французских избирателей смещаются вправо. 45% французов хотели бы, чтобы глава ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сыграл важную роль в политике, 40% отмечают его соратницу Марин Ле Пен, а 30% верят в главу правоцентристской партии «Горизонты» и бывшего премьера Эдуара Филиппа.

Проблема в том, что Макрон и его партия существуют не сами по себе, и если срок пребывания Макрона на посту ограничен, то на будущее его партии все еще возлагаются определенные политические надежды.

И когда Макрон тонет в общественном мнении, он тащит на дно и свою партию, и ее надежды на будущее.

За примерами далеко ходить не надо. В 2012 году партия социалистов была сильна как никогда, и ее представитель Франсуа Олланд выиграл президентские выборы, но вскоре стал терять доверие избирателей. А вместе с ним и влияние партии социалистов.

Всего через пять лет произошло то, что журналисты назовут «Березиной» и что во французском словаре является синонимом абсолютного, сокрушительного поражения. На очередных президентских выборах социалисты не набрали даже 7% голосов и в последующие годы мучительно пытались выкарабкаться из ямы, в которой оказались.

Разумеется, в политике существуют разные методы. К примеру, ту же Марин Ле Пен совершенно независимый французский суд приговорил к запрету избираться в течение пяти лет. Приговор служит интересам ее политических противников, но будем считать, что это чистое совпадение. Но если затеять аналогичные процессы против всех соперников макронистов, то даже самые доверчивые граждане догадаются, что что-то тут неладно. Не говоря уже о том, что загодя убрав фигуру Марин Ле Пен из выборов 2027 года, макронисты добились лишь усиления позиций Барделла.

Что касается Макрона, то если он и дальше будет устанавливать антирекорды популярности, то его партию можно будет похоронить как политический проект. Возможно, именно поэтому, на словах периодически призывая к его отставке, самые разные политические силы не собираются ее ускорить. Потому что нет ничего ценнее противника, который сам, своими действиями рушит систему, которая его создала и поддерживает. А у Макрона впереди еще достаточно времени – и масса ошибок, которые он обязательно постарается совершить.