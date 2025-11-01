  • Новость часаУкраинские военные в Красноармейске начали массово сдаваться в плен
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Актрису Джулию Фокс раскритиковали за «окровавленный» костюм Жаклин Кеннеди
    Названа дата вступления в силу новых правил расчета утильсбора на авто
    Болгария запросила исключение из санкций США против Лукойла
    Отец Илона Маска обвинил оружейников США в срыве саммита в Будапеште
    В России сертифицировали линейку грузовиков БАЗ для замены иномарок
    Безработица Южной Карелии выросла после закрытия границы с Россией
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    23 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    19 комментариев
    1 ноября 2025, 16:00 • В мире

    Как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции

    Как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Рейтинг французского президента пробил дно и скатился до рекордных 11%. Как Эммануэль Макрон добился такого впечатляющего результата и почему антипатии французских избирателей к главе государства будут иметь последствия далеко не только для его личной политической репутации?

    Уровень одобрения деятельности Эммануэля Макрона поставил очередной антирекорд, снизившись до 11%, сообщает Le Figaro, ссылаясь на результаты самого свежего опроса общественного мнения. Всего за месяц этот показатель упал на 5% и, таким образом, сравнялся с худшим рейтингом среди французских президентов, который имел Франсуа Олланд незадолго до конца своего срока (в сентябре 2016 года). Даже среди тех, кто считает себя сторонниками макронистов и близких к ним партий (MoDem Франсуа Байру и «Горизонты» Эдуара Филиппа), деятельность Макрона не одобряет почти половина опрошенных, в то время как одобряют ее 53%.

    Может показаться, что эти замеры имеют лишь условное значение, так как вроде бы ни к чему главу страны не обязывают. Даже если его рейтинг достигнет нулевой отметки, президент Франции не обязан уходить в отставку. Макрон намерен в любом случае оставаться президентом до конца своего срока, который должен наступить в мае 2027 года. «Меня дважды избрал французский народ, – заявил Макрон в присущем ему напыщенном стиле. – Я чрезвычайно горжусь этим и буду оправдывать его доверие, до последней секунды прилагая все силы, чтобы служить стране».

    Конечно, среди французских законов имеется и закон об импичменте, но он обставлен такими условиями, что претворить его в жизнь практически нереально. Так что Макрон чувствует себя почти что в полной безопасности, несмотря на пробудившуюся к нему всеобщую неприязнь.

    Рассуждая о ее причинах, политолог Брюно Котрес заметил: «Разумеется, нужно учитывать контекст, так как в стране ощущается крайняя усталость от этого бесконечного политического сериала, в котором уже никто ничего не понимает. Кроме того, люди чувствуют, что вина за это лежит на Эммануэле Макроне, так как именно он является ответственным за роспуск Национального собрания в июне 2024 года, который погрузил страну в кризис из-за невозможности добиться какого-либо большинства в парламенте».

    С момента выборов новых депутатов страна видела четырех премьеров – Мишеля Барнье, Франсуа Байру, Себастьена Лекорню, первое правительство которого протянуло меньше суток, и снова Себастьена Лекорню, – главным камнем преткновения для которых неизменно становился вопрос бюджета. Последний тянул за собой вопросы о распухшем госдолге и необходимости платить по нему проценты, сумма которых все время растет, а также вопрос о пенсионной реформе, которую продавили в 2023-м, несмотря на протесты граждан.

    Трудно расположить к себе людей, когда вы хотите заставить их работать больше, чем они рассчитывали. Еще труднее объяснить им, почему при человеке, которого в СМИ столько раз льстиво называли «финансовым Моцартом», экономика катится куда-то явно не туда и инфляция цветет пышным цветом.

    Кроме того, Макрон продолжает совершать промах за промахом. Стоило Лекорню заручиться поддержкой социалистов ценой приостановки злополучной пенсионной реформы, как Макрон публично заявил, что она просто «отложена», рискуя утопить с таким трудом держащееся на плаву правительство.

    Разозлившись на блогеров, которые утверждали, что его жена является на самом деле мужчиной, он стал с ними судиться, хотя глава государства, который бегает по судам и доказывает, что его жена – женщина, выглядит как минимум несолидно.

    И хотя рекордно низкий рейтинг Макрона не дает формального повода от него избавиться, он тем не менее существенно влияет на обстановку. По некоторым признакам можно судить, что даже собственные соратники теперь требуют от президента, который все время по привычке пытается оставить последнее слово за собой, дать им работать и не путаться под ногами. «Лучше бы ему свыкнуться с идеей, что чем меньше он лезет во внутреннюю политику, тем лучше для него», – без обиняков заявил анонимный источник France 24.

    Для самолюбия Макрона остается проявлять себя на поприще внешней политики, но и тут отсутствие популярности в собственной стране портит дело. «Если ваш рейтинг всего 11%, то такие собеседники, как Трамп, только улыбнутся», – отметил тот же источник.

    «Эммануэль Макрон больше не воплощает собой неоспоримого, очевидного лидера международного уровня»,

    разъяснил Брюно Котрес.

    Когда кто-то теряет, кто-то обязательно находит. Судя по тому же опросу Le Figaro, симпатии французских избирателей смещаются вправо. 45% французов хотели бы, чтобы глава ультраправой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сыграл важную роль в политике, 40% отмечают его соратницу Марин Ле Пен, а 30% верят в главу правоцентристской партии «Горизонты» и бывшего премьера Эдуара Филиппа.

    Проблема в том, что Макрон и его партия существуют не сами по себе, и если срок пребывания Макрона на посту ограничен, то на будущее его партии все еще возлагаются определенные политические надежды.

    И когда Макрон тонет в общественном мнении, он тащит на дно и свою партию, и ее надежды на будущее.

    За примерами далеко ходить не надо. В 2012 году партия социалистов была сильна как никогда, и ее представитель Франсуа Олланд выиграл президентские выборы, но вскоре стал терять доверие избирателей. А вместе с ним и влияние партии социалистов.

    Всего через пять лет произошло то, что журналисты назовут «Березиной» и что во французском словаре является синонимом  абсолютного, сокрушительного поражения. На очередных президентских выборах социалисты не набрали даже 7% голосов и в последующие годы мучительно пытались выкарабкаться из ямы, в которой оказались.

    Разумеется, в политике существуют разные методы. К примеру, ту же Марин Ле Пен совершенно независимый французский суд приговорил к запрету избираться в течение пяти лет. Приговор служит интересам ее политических противников, но будем считать, что это чистое совпадение. Но если затеять аналогичные процессы против всех соперников макронистов, то даже самые доверчивые граждане догадаются, что что-то тут неладно. Не говоря уже о том, что загодя убрав фигуру Марин Ле Пен из выборов 2027 года, макронисты добились лишь усиления позиций Барделла.

    Что касается Макрона, то если он и дальше будет устанавливать антирекорды популярности, то его партию можно будет похоронить как политический проект. Возможно, именно поэтому, на словах периодически призывая к его отставке, самые разные политические силы не собираются ее ускорить. Потому что нет ничего ценнее противника, который сам, своими действиями рушит систему, которая его создала и поддерживает. А у Макрона впереди еще достаточно времени – и масса ошибок, которые он обязательно постарается совершить.

    Главное
    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска
    ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    Дело о растрате 7,5 млрд рублей в «Роснано» направили в суд
    Муфтий Чечни заявил об искажении слов о «врагах Аллаха»
    Москва повысила стоимость патента для мигрантов
    Житель Магнитогорска обнаружил микрочип в купленной говядине
    Продюсера фестиваля «Некрокомикон» решили выдворить из России

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    • Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    • США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации