Tекст: Вера Басилая

По данным издания, опрошенные дипломаты и чиновники Евросоюза считают, что сосредоточенность Макрона на внутренней политике и собственном наследии привела к тому, что он стал «тормозом прогресса» в ЕС, «зануду, отравляющего общее веселье», передает ТАСС.

«Эта версия Макрона полностью сконцентрирована на внутренних проблемах. Он более не лидер Европы, каким мы его знали», – приводит издание слова одного из европейских дипломатов.

Politico отмечает, что президент Франции в последнее время отверг ряд инициатив ЕС, включая создание «стены дронов» на восточных границах, упрощение приема новых членов и ужесточение экологических норм. Его реакция на эти предложения часто бывает сдержанной или раздраженной, поскольку он опасается негативной реакции французского общества.

В начале своего президентства в 2017 году Макрон активно продвигал идеи стратегической автономии Европы как в экономике, так и в вопросах безопасности. Сейчас же, по мнению собеседников издания, его волнует в первую очередь собственное политическое будущее внутри страны. Один из соратников Макрона пояснил, что президенту не хватает политического капитала для реализации амбиций, а любые разговоры о расширении ЕС могут усилить позиции правых политиков, таких как Марин Ле Пен, и вызвать протесты фермеров.

Собеседники Politico также указали, что частая смена премьер-министров во Франции и отсутствие стабильного правительства снизили влияние страны на решения в ЕС. Даже если Макрону удастся преодолеть кризис, в Евросоюзе сомневаются, что он сможет вернуть себе лидирующую роль в объединении.

Ранее президент Франции возложил ответственность за политический кризис на оппозиционные партии, которые выступают за вотум недоверия новому правительству.

Политическая система Пятой республики Франции, созданная Шарлем де Голлем в 1958 году, столкнулась с серьезным испытанием из-за неспособности партий к компромиссу.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что высказывания Макрона в адрес России напоминают собаку Моську из басен Крылова.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Макрон подготовил для Франции новый политический кризис.