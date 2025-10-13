Макрон обвинил оппозицию в усугублении кризиса во Франции

Tекст: Ольга Иванова

Макрон возложил ответственность за политический кризис в стране на оппозиционные партии, выступающие за вотум недоверия недавно назначенному правительству, передает ТАСС.

По его словам, такие действия усугубляют политическую нестабильность и мешают выполнению задач в интересах французов.

Макрон заявил: «Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [экс-премьеру] Франсуа Байру, и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации [нынешнего премьер-министра] Себастьена Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок. Я же обеспечиваю преемственность, стабильность и буду продолжать это делать. Все должны продолжать работу в этом направлении».

Глава государства подчеркнул, что критика в адрес премьера Себастьена Лекорню и нового кабинета министров не соответствует текущей ситуации. По его мнению, политическим силам следует «взять себя в руки» и работать над улучшением жизни граждан и укреплением независимости Франции.

Макрон сообщил, что проведет первое заседание совета министров в новом составе во вторник утром. Он выразил надежду, что страна будет двигаться к стабильности и уважению между политическими силами. Президент призвал всех работать на стабильность, а не провоцировать нестабильность, отметив, что Франция должна подавать пример силы и порядка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню назначил новое правительство.

Президент Франции назначил Себастьяна Лекорню главой правительства, хотя Лекорню только что подал в отставку с этого же поста. В первый раз Лекорню продержался на посту премьера меньше месяца.