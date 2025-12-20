Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
Зеленский: Возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным
Возможный отвод войск в Донбассе должен быть зеркальным – как со стороны Украины, так и со стороны России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Возможное отведение войск должно быть зеркальным – Украина отходит столько же, сколько Россия», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
По словам Зеленского, создание свободной экономической зоны должно предусматривать отсутствие «тяжелого оружия» и войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщали, что Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО.
Зеленский признавал, что Киев не может самостоятельно содержать армию численностью 800 тыс. человек после завершения боевых действий и нуждается в поддержке Запада.
Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил обсуждение «демилитаризованной зоны» на переговорах по Украине. В то же время он уточнил, что инициатива касается прекращения огня по линии соприкосновения и последующего разделения сторон, а вопросы о возможном создании на этой территории особой экономической зоны пока не обсуждаются.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Донбасс в будущем перейдет под полный контроль России – дипломатическим путем или с применением силы, если потребуется. Ушаков подчеркнул, что прекращение огня возможно лишь после ухода украинских военных. Он при этом допустил, что после вывода войск в Донбассе останутся только Росгвардия, полиция и силы для поддержания порядка.