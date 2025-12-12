Ушаков заявил о возможном прекращении огня в Донбассе только после вывода ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Прекращение огня в Донбассе возможно только после того, как украинские войска полностью покинут регион, заявил Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что только после этого можно обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию ситуации, передает «Коммерсантъ».

Ушаков уточнил, что в будущем Донбасс перейдет под полный контроль России – это может произойти как дипломатическим путем, так и с применением силы, если иначе невозможен механизм передачи контроля. Он отметил, что от этого исхода будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

В заключение Ушаков допустил, что после вывода войск на территории Донбасса может размещаться только Росгвардия, полиция и необходимые силы для поддержания порядка.

Он добавил: «То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом – об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск – ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни».

Ранее Ушаков заявил, что по действующей Конституции территория Донбасса считается российской.

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение национального голосования по территориальным вопросам на Украине.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму сигналом заморозки переговоров и «средним пальцем» Белому дому.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.