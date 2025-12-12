  • Новость часаБанк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду
    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    Президент Казахстана Токаев выступил за реформу ООН и расширение Совбеза
    Лукьянов напомнил биографию отца генсека НАТО Рютте
    Кремль выразил сомнения относительно правок Украины плана США
    Суд в Москве вынес приговор девятерым представителям МУС
    Стало известно о согласии Киева создать буферную зону в Донбассе
    Фон дер Ляйен потребовала от Трампа не вмешиваться в выборы в ЕС
    В Госдуме предложили создать аналог комсомола для подростков
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Антон Крылов Антон Крылов Гниющий Евросоюз остается ключевым политическим игроком планеты

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе, а в итоге Советский Союз рухнул первым.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    12 декабря 2025, 13:56 • Новости дня

    Ушаков назвал условие прекращения огня в Донбассе

    Ушаков заявил о возможном прекращении огня в Донбассе только после вывода ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что прекращение огня может наступить после полного вывода украинских войск с территории Донбасса.

    Прекращение огня в Донбассе возможно только после того, как украинские войска полностью покинут регион, заявил Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что только после этого можно обсуждать дальнейшие шаги по урегулированию ситуации, передает «Коммерсантъ».

    Ушаков уточнил, что в будущем Донбасс перейдет под полный контроль России – это может произойти как дипломатическим путем, так и с применением силы, если иначе невозможен механизм передачи контроля. Он отметил, что от этого исхода будет зависеть дальнейшее развитие ситуации.

    В заключение Ушаков допустил, что после вывода войск на территории Донбасса может размещаться только Росгвардия, полиция и необходимые силы для поддержания порядка.

    Он добавил: «То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом – об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск – ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни».

    Ранее Ушаков заявил, что по действующей Конституции территория Донбасса считается российской.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил проведение национального голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев назвал инициативу Зеленского по референдуму сигналом заморозки переговоров и «средним пальцем» Белому дому.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    11 декабря 2025, 14:26 • Новости дня
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин объявил о новой мере поддержки семей с детьми, позволяющей получить возврат налога при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    С 2026 года в России появится так называемая семейная выплата для семей с двумя или более детьми, которая будет действовать в дополнение к уже существующим мерам поддержки, передает ТАСС. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимума региона. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доход. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», – объяснил Путин.

    Президент особо подчеркнул, что новый механизм не отменяет другие действующие выплаты и льготы для семей с детьми. Все существующие меры поддержки сохраняются и могут использоваться одновременно с введением семейной выплаты. Нововведение рассчитано на повышение доходов и улучшение благосостояния российских семей с детьми.

    Зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что семьи, где оба родителя работают и воспитывают двоих или более детей, в 2026 году смогут рассчитывать на возвращение части уплаченного налога.

    Подать заявление на выплату можно будет в электронном виде, а Социальный фонд начнет принимать заявления с 1 июня после окончания декларационного периода.

    12 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Лукьянов напомнил биографию отца Рютте после слов генсека НАТО о войне с Россией
    Лукьянов напомнил биографию отца Рютте после слов генсека НАТО о войне с Россией
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Политолог Федор Лукьянов прокомментировал выступление генсека НАТО Марка Рютте, напомнив об особенностях биографии его отца в годы Второй мировой войны.

    Политолог Федор Лукьянов обратил внимание на биографию отца  генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который в Берлине заявил, что европейские страны – «следующая мишень России».

    «Мы должны быть готовы к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды», – заявил Рютте.

    Лукьянов напомнил, что, согласно официальным данным, отец генсека НАТО был предпринимателем в Индонезии, тогда являвшейся колонией Нидерландов, и провел некоторое время в лагере для интернированных после того, как страна была занята Японией.

    «Любопытно, с какой стороны сражались его деды и прадеды», – отметил Лукьянов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генсек НАТО Марк Рютте призвал участников Альянса усилить оборону для предотвращения возможной войны. Он отметил, что быстрые решения Москвы и переход к военной экономике создают угрозу для НАТО.

    Также он подчеркнул необходимость увеличения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к войне с Россией.

    11 декабря 2025, 16:30 • Видео
    Мерц стал худшим

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    11 декабря 2025, 16:36 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» в России отремонтируют 800 студенческих общежитий

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России отремонтируют 800 студенческих общежитий по стартовавшей в 2025 году программе «Единой России». Партия добилась дополнительного финансирования на реализацию данной программы.

    В настоящее время капремонт ведется в 109 зданиях в 44 регионах, из них работы будут завершены  в 2025 году в 36 общежитиях, сообщается на сайте ЕР. Согласно утвержденному графику, до конца 2026 года завершится ремонт в 55 общежитиях, а в 2027 году – еще в 117.

    Как подчеркнул руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин на заседании штаба по мониторингу, итогом программы должно стать создание комфортных условий для проживания, обучения и занятий наукой. Для контроля за эффективностью расходов ведется системный мониторинг вместе с Минобрнауки и «Молодой гвардией».

    По поручению президента до 2030 года в стране построят 25 новых университетских кампусов, а к 2036 году их число вырастет до 40. Первый этап конкурсного отбора уже завершен, выбраны 25 кампусов для ввода к 2030 году.

    Первый зампред комитета Госдумы по науке Александр Мажуга сообщил, что при поддержке партии Минобрнауки разработало стандарт проведения ремонта общежитий. В нем отдельно выделены требования по инфраструктуре для студенческих семей и обязательные условия для проживания студентов с ограниченными возможностями здоровья. Принят законопроект о создании инфраструктуры для семейных студентов.

    Мажуга отметил, что обновленные общежития оснащают современной мебелью: средства уже доведены до 23 вузов, оборудовано 34 объекта. Кроме того, отдельно обучают сотрудников университетов, участвующих в организации ремонта. В 2025 году образовательные программы для них стали доступны по всей стране. Важное внимание уделяется объектам ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: работы запланированы на 114 учреждениях до 2030 года.

    С января 2026 года будет запущен единый перечень объектов для капремонта. В декабре 2025 года стартует опрос студентов о качестве проведенных ремонтов. Минобрнауки и Минздрав поблагодарили «Единую Россию» за поддержку. Планируется капитальный ремонт общежитий вузов в Казани, Омске, Волгограде, а также на Урале и в Сибири.

    Председатель «Молодой гвардии» Антон Демидов добавил, что мониторинг ремонтов находится под их контролем: создано более 300 штабов, а с Минобрнауки заключено соглашение о совместной работе.

    11 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода, сообщило датское председательство в Совете ЕС.

    Послы стран Евросоюза начали письменную процедуру принятия решения о «долгосрочном замораживании» российских активов, заблокированных после начала спецоперации на Украине, передает ТАСС. Обычно этот вопрос пересматривается раз в полгода, однако сейчас речь идет о заморозке на несколько лет.

    В документе датского председательства подчеркивается, что процедура запускается по решению Комитета постоянных представителей при ЕС на основании статьи 122 Договора о Европейском союзе, применяемой в экстренных случаях по принципу квалифицированного большинства.

    Как ранее сообщал Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что переход к долгосрочной заморозке активов поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию этих средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Ранее Бельгия выражала сомнения относительно правомерности подобных мер.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    11 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    Рютте призвал Европу готовиться «сражаться с русскими»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем подчеркнул необходимость роста оборонных расходов среди европейских стран, передает РИА «Новости».

    По его словам, для достижения целей в области обороны Европа должна тратить не меньше, чем США. Рютте заявил: «Нам необходимо достичь наших целевых оборонных возможностей, чтобы быть уверенными, что мы сможем сражаться с русскими, если они нападут на нас».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно.

    Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    11 декабря 2025, 15:14 • Новости дня
    Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть проданную квартиру
    Обманутая мошенниками пианистка Адфельдт решила вернуть проданную квартиру
    @ 1tv.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заслуженная пианистка Лидия Адфельдт оказалась жертвой мошенников, которые под предлогом участия в спецоперации ФСБ вынудили ее продать однокомнатную квартиру в центре Москвы, теперь она намерена вернуть недвижимость.

    Адфельдт в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала, что передала 10 млн рублей, вырученных от сделки, злоумышленникам, рассчитывая якобы помочь поимке преступников.

    По ее словам, она действовала под давлением и хотела сохранить жилье, однако сейчас решением вопроса будет заниматься суд. «Да, обман был, потому что меня обманули. Я спасала свою квартиру. Спасла ли – вопрос риторический, это решит суд», – заявила пианистка.

    Вскрывшаяся спустя полгода схема мошенничества осложнила жизнь новым владельцам квартиры, семье профессора РАН Сергея Решмина. Им пришлось вскрывать дверь уже в присутствии полицейских, чтобы получить доступ к недвижимости.

    Покупатели отмечают, что при оформлении сделки Адфельдт подписала расписку о том, что действует добровольно и не под чьим-либо давлением, а также была осведомлена о рисках возможного мошенничества. Сейчас жилье вынуждены делить обе стороны, а прокурор подал встречный иск с требованием признать сделку недействительной.

    Ранее сообщалось, что Росреестр рассматривает возможность увеличения сроков регистрации сделок с жильем пожилых для предотвращения мошенничества и обеспечения дополнительной защиты собственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для минимизации риска потери квартиры при «бабушкиной схеме» юристы посоветовали использовать специальные условия в договоре и добиваться возврата денег до восстановления прав продавца.

    11 декабря 2025, 22:32 • Новости дня
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    Медведев назвал идею референдума Зеленского «средним пальцем» в адрес США
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским референдум по вопросу территорий на Украине затормозит переговоры, это «средний палец» в адрес Белого дома, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

    По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

    «Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

    Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение. Кроме того, он поставил условие для проведения новых выборов на Украине в течение 90 дней – Запад должен обеспечить безопасность хода голосования.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя требования украинских властей от Запада гарантий безопасности выборов, назвала ситуацию уникальной. Дипломат не припомнила примеров, когда страна просила бы другие государства обеспечить проведение выборов, но при этом не признавалась бы в утрате независимости и суверенитета.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.

    12 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear

    Экономист Любич: Иск Банка России создает критические риски для Бельгии

    Экономист объяснил задачу иска Банка России к Euroclear
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет. Они ссылаются на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Так он прокомментировал решение ЦБ подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.

    «Формальная цель иска Банка России к Euroclear – взыскание убытков, причем во множестве юрисдикций, которые признают решение российского суда», – отметил экономист Антон Любич. По его мнению, в текущих мировых раскладах существует высокая вероятность того, что вердикт примут к сведению и в США. А это, в свою очередь, создаст для бельгийского депозитария критические риски в функционировании, добавил собеседник.

    Эксперт напомнил, что Бельгия и Euroclear противостоят планам Европейской комиссии сконструировать «репарационный кредит» за российский счет, ссылаясь на гипотетические риски убытков, которые этот шаг вызовет. «Иск ЦБ переводит опасения Брюсселя в практическую плоскость», – уточнил аналитик.

    «Перефразируя Дональда Трампа, Банк России подкидывает Бельгии козырей в противостоянии с Еврокомиссией. Убежден, что если дойдет до фактического захвата российской суверенной собственности, то методы ответа будут более жесткими, и к этой ситуации сегодняшний иск относится лишь косвенно», – заключил Любич.

    Ранее Банк России сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. ЦБ принял такое решение «в связи с незаконными действиями депозитария», а также из-за официально рассматриваемых Европейской комиссией механизмов прямого или косвенного использования активов Банка России без его согласия.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в сообщении регулятора.

    Накануне, 11 декабря, дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, ранее продлевавшуюся каждые полгода. По информации Bloomberg, Еврокомиссия рассчитывает, что такой шаг поможет убедить Бельгию дать согласие на экспроприацию средств под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о природе позиции Брюсселя.

    Напомним, большая часть российских резервов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается примерно в 200 млрд евро. В начале декабря Еврокомиссия представила два варианта решений для поддержки финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Одно из них предполагает выдачу «репарационного кредита» в размере 210 млрд евро из замороженных российских активов.

    ЦБ предупредил, что готов использовать все доступные способы правовой защиты, не делая при этом предварительных уведомлений. «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза», – отметил регулятор.

    11 декабря 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    Путин: Планы ВСУ сдержать наступление России в Северске провалились
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в зоне спецоперации заявил, что украинские военные попытались создать укрепленный район в районе Северска для сдерживания наступления российских войск, однако их расчеты не оправдались.

    По словам президента, противник надеялся, что российская армия увязнет в штурме города, однако эти ожидания оказались напрасными, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что российским подразделениям удалось выполнить все поставленные задачи. «У противника ничего не получилось, а у вас получилось все, что вы запланировали, все, что задумали. Поздравляю вас», – заявил глава государства.

    Во время мероприятия военные доложили президенту о полном освобождении Северска. Путин отдельными словами поблагодарил одного из командующих за операцию. «Сказал и сделал. Мужчина», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    11 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    Мерц сообщил о передаче Трампу предложения о территориальных уступках Украины
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, что переговоры между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом были конструктивными, передает ТАСС.

    Мерц уточнил, что в ходе этого разговора Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер также участвовали в беседе. В ходе разговора европейские представители предложили совместную работу над документацией с американским правительством.

    Мерц подчеркнул: «Мы ясно дали понять президенту Трампу, что главный вопрос – на какие территориальные уступки готова пойти Украина». Он пояснил, что Трамп на момент беседы еще не был ознакомлен с деталями предложения, так как оно официально не было направлено американской стороне до вечера предыдущего дня. Теперь слово за официальным Киевом, который должен определить свою позицию в вопросе возможных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США.

    Дональд Трамп ранее рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    11 декабря 2025, 19:18 • Новости дня
    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии

    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» в Каспийском море

    Bloomberg: Украинские дроны атаковали нефтеплатформу «Лукойла» на Каспии
    @ Дмитрий Дадонкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские беспилотники атаковали нефтедобывающую платформу «Лукойла» на месторождении имени Филановского в Каспийском море, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По информации собеседника Bloomberg, платформа оказалась под ударом не менее четырех раз, что привело к приостановке работы промышленного объекта, передает «Московский комсомолец».

    Информации о пострадавших нет, а «Лукойл» пока не комментировал ситуацию.

    Агентство указывает, что месторождение обеспечивает компании добычу порядка 6 млн тонн нефти в год, что составляет примерно 8% ее производства на внутреннем рынке.

    Как отмечает агентство, в результате атаки ВСУ временно остановлена работа более 20 скважин на месте инцидента. По мнению Bloomberg, Украина, на фоне давления со стороны США найти пути мирного урегулирования, расширяет географию ударов по российской энергетической инфраструктуре.

    Ранее украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море.

    В ноябре два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    11 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем

    RT: Риелтор Долиной работал экспертом по схемам мошенничества с недвижимостью

    Риелтор Долиной оказался экспертом по схемам мошенничества с жильем
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Риелтор, участвовавший в продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости, сообщает RT.

    Риелтор Денис Б., сопроводивший сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье, ранее неоднократно выступал в СМИ как специалист по так называемым серым схемам и мошенничеству в недвижимости, пишет RT. Он также принимал участие в заседаниях Госдумы по вопросам информационного бизнеса и блогерства, что сам отмечал в социальных сетях.

    В материалах RT говорится, что Денис Б. ранее был одним из первых задержанных по уголовному делу о мошенничестве с квартирой Долиной, однако его выпустили после допроса как свидетеля.

    По словам адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко, инициатором привлечения Дениса Б. стала сторона Ларисы Долиной, а сам он работает риелтором в одном из московских агентств недвижимости.

    Свириденко уточнила RT: «Лариса Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., – мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали».

    RT выяснил, что 32-летний риелтор Денис Б. родом из Тольятти, как и Андрей Основа – один из осужденных по делу мошенничества с жильем Долиной. В интервью два года назад Денис Б. подробно рассказывал, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов, советовал обращать внимание на поведение продавцов и называл главные «красные флаги» сделок. Он подчеркивал угрозы социальной инженерии и предостерегал от подозрительно дешевых предложений на рынке недвижимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино. Также певица более полугода не выплачивала налог на имущество физлиц за спорную квартиру.

    На суде Долина подчеркнула, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    По делу Долиной ранее была проведена судебная политологическая экспертиза, которая позволила выяснить детали о возможных нарушениях законодательства и действиях фигурантов.

    12 декабря 2025, 10:11 • Новости дня
    Банк России подал в суд на Euroclear
    Банк России подал в суд на Euroclear
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России потребовал взыскать убытки с Euroclear через Арбитражный суд Москвы на фоне невозможности распоряжаться собственными деньгами и ценными бумагами, сообщает пресс-служба регулятора.

    Исковое заявление Банка России к депозитарию Euroclear подано в Арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба ЦБ.

    По информации Центробанка, Euroclear совершал незаконные действия, что привело к убыткам регулятора и блокировке доступа к денежным средствам и ценным бумагам, принадлежащим Банку России.

    В пресс-службе также отмечается, что на уровне Европейской комиссии сейчас прорабатываются механизмы, позволяющие использовать российские активы без согласия их владельца. Прямое или косвенное использование средств Центробанка рассматривается без официального согласия самой российской стороны.

    «Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами», – говорится в официальном обращении.

    Напомним, накануне ЕС начал процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал серьезную реакцию Москвы на изъятие российских активов странами Запада.

    Глава Euroclear предупредила о возможных негативных последствиях конфискации российских активов для мировой экономики. Гендиректор Euroclear также подтвердил риск для компании потерять 16 млрд евро активов, находящихся в России.

    12 декабря 2025, 07:35 • Новости дня
    Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    Politico: Украина предложила устроить свободную экономическую зону в Донбассе
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим рассматривает возможность приглашения американских компаний в Донбасс через создание демилитаризованной свободной экономической зоны, пишут украинские СМИ.

    Украина намерена предложить Соединенным Штатам создание в Донбассе свободной экономической зоны для привлечения американских бизнес-интересов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    В материале подчеркивается, что инициатива входит в последний мирный план, направленный на вовлечение президента США Дональда Трампа в разрешение конфликта в регионе.

    Источники издания отмечают, что Трамп считает Киев более уязвимой стороной на фоне коррупционного скандала и ухода Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента. Один из чиновников в анонимном комментарии добавил: «Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского».

    Попытка Украины заинтересовать США через экономические предложения связана с желанием получить политическую поддержку в условиях продолжающегося противостояния на Украине. По данным издания, Белый дом тщательно отслеживает развитие ситуации и реагирует на внутренние конфликты в украинском руководстве.

    Ранее СМИ сообщали, что американская сторона предлагала украинской создать передовую демилитаризованную буферную зону при условии отвода украинских войск с Донбасса, по примеру границы между КНДР и Южной Кореей.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что конфликт на Украине завершится, когда украинские войска уйдут из занимаемых ими территорий.

    11 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике

    ЕК признала намерение изъять активы России для «выхода из сложной экономической ситуации»

    ЕК признала намерение изъять активы России для выхода из сложной ситуации в экономике
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала планы по экспроприации российских активов для поддержки экономики Евросоюза.

    Во время брифинга в Брюсселе представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что конфликт на Украине оказывает влияние не только на эту страну, но и на ситуацию в Европе, передает ТАСС.

    «Резонно утверждать, что использование статьи 122 обоснованно, поскольку оно позволит Евросоюзу забрать ресурсы, которые помогут ему выйти из сложной экономической ситуации, в которой ЕС оказался сейчас», – сказал он.

    Он пояснил, что статья 122 Соглашения о Европейском союзе позволяет принять решение об экспроприации не единогласно, а квалифицированным большинством голосов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.

    Министр заявил, что желание европейских стран завладеть российскими золотовалютными резервами связано с истощением их финансовых ресурсов для продолжения боевых действий на Украине.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов ключевым актом для защиты Евросоюза.

    ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине
    Минобороны заявило о планах Украины взорвать «грязную бомбу» «под чужим флагом»
    Стубб заявил об отсутствии у Европы собственного решения по Украине
    Financial Times назвала Дженсена Хуанга человеком года
    Стало известно о намерении Трампа пересмотреть отношение к марихуане в США
    Украинских блогеров депортировали из США
    В русском языке появились 90 новых слов и выражений

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    Будущая власть Европы успешно переняла русофобию нынешней

    Главы самых популярных партий Британии и Франции встретились, чтобы договориться о совместных действиях после взятия власти. Победа сторонников Марин Ле Пен и Найджела Фараджа на выборах кажется неотвратимой, тем более что этого теперь добиваются США. Однако России не стоит рассчитывать, будто Европа может измениться к лучшему. Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

