Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам, передает РИА «Новости».

По мнению Медведева, подобная инициатива со стороны Киева станет демонстративным вызовом для США и затормозит переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чего и добивается «киевский клоун».

«Этот наркоман-фюрер показал Белому дому средний палец. Сколько еще ты будешь терпеть это, Америка?» – написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Медведев.

Ранее Владимир Зеленский предложил вынести вопрос о будущем Донбасса на всеукраинское обсуждение.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия хотела бы достичь договоренностей с Украиной, включая территориальные вопросы, но сейчас это невозможно юридически со стороны Киева.