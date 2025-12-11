Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Лавров заявил о провале антироссийского «блицкрига» с использованием Украины
Лавров: Антироссийский «блицкриг» с использованием Украины провалился
План Запада по антироссийскому «блицкригу» с использованием Украины провалился, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
Антироссийский «блицкриг» с использованием территории Украины, задуманный странами Запада, завершился провалом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по вопросам урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Запад пытался нанести России стратегическое поражение, чтобы затем навязывать собственные условия в интересах европейских столиц.
По его словам, российское общество проявило сплоченность, а экономика и политика страны продемонстрировали устойчивость и значительный запас прочности.
Лавров также обратил внимание на историческую ретроспективу и добавил: «Не зря у нас говорят всегда, когда на Россию нападают: наше дело правое».
Министр отметил, что уверенность в своей правоте, закрепленная как в истории, так и в нормах международного права, отражает особенности характера российского народа, который обеспечивает нынешний уровень сопротивления попыткам ограничить законные права и интересы России.
Кремль отметил заблуждение Европы относительно «стратегического поражения» России.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.