Лавров: Антироссийский «блицкриг» с использованием Украины провалился

Tекст: Вера Басилая

Антироссийский «блицкриг» с использованием территории Украины, задуманный странами Запада, завершился провалом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по вопросам урегулирования на Украине, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Запад пытался нанести России стратегическое поражение, чтобы затем навязывать собственные условия в интересах европейских столиц.

По его словам, российское общество проявило сплоченность, а экономика и политика страны продемонстрировали устойчивость и значительный запас прочности.

Лавров также обратил внимание на историческую ретроспективу и добавил: «Не зря у нас говорят всегда, когда на Россию нападают: наше дело правое».

Министр отметил, что уверенность в своей правоте, закрепленная как в истории, так и в нормах международного права, отражает особенности характера российского народа, который обеспечивает нынешний уровень сопротивления попыткам ограничить законные права и интересы России.

Кремль отметил заблуждение Европы относительно «стратегического поражения» России.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают пребывать в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.