Путин предложил обсудить повышение зарплат бюджетников и пенсий
Президент Владимир Путин провел экономическое совещание, где среди прочего была затронута инициатива по увеличению заработных плат работников бюджетной сферы и пенсий.
Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, передает ТАСС. На заседании лидер страны предложил обсудить возможность повышения доходов бюджетников и увеличения пенсий.
Путин заявил, что рост пенсий не должен быть ниже уровня инфляции.
Среди участников совещания присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, представители Минфина и руководства администрации президента. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что ключевыми участниками обсуждения станут руководители ведущих экономических ведомств.
Ранее Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 тыс. 093 рублей.