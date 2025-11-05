Котяков заявил о четырехкратном снижении уровня бедности в России за 25 лет

Котяков: Уровень бедности в России за 25 лет сократился в четыре раза

Tекст: Вера Басилая

Котяков, выступая на Втором Всемирном саммите по социальному развитию в Дохе, сообщил, что одной из главных национальных целей развития России является снижение бедности, и этот показатель с 2000 года упал в четыре раза, передает ТАСС.

«Уровень бедности сократился в четыре раза от пикового показателя в 2000 году, до 7,2% по итогам прошлого года», – заявил Котяков.

Министр подчеркнул, что вопросы социального обеспечения напрямую влияют на выполнение важных задач, стоящих перед правительствами разных стран. Среди них он выделил поддержку и рост рождаемости, снижение уровня бедности, сохранение традиционных семейных ценностей, поддержку молодежи, пожилых людей и инвалидов.

Котяков также отметил важность основополагающих документов в сфере социального развития, таких как Копенгагенская декларация 1995 года и решения 24-й специальной сессии Генассамблеи ООН.

Он добавил, что Дохийская политическая декларация стала продолжением принципов, разработанных тридцать лет назад.

В первый день саммита участники приняли документ, направленный на ускорение достижения целей в социальной сфере.

Президент Владимир Путин заявил, что уровень бедности в России за последнее десятилетие сократился более чем на 4%.

Путин также отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.