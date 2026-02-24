Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.0 комментариев
ЕС в 2025 году увеличил до максимума закупки рыбного филе из России
Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт рыбного филе из России до максимальной суммы за всю современную историю, следует из данных Евростата.
Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт российского рыбного филе до рекордных показателей, передает РИА «Новости». За год страны ЕС закупили рыбного филе из России на сумму 505,6 млн евро, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 460,4 млн евро.
Рост объема закупок составил 9,8% в годовом выражении. Подсчеты основываются на данных Евростата, согласно которым сумма импорта российского рыбного филе стала максимальной с 1999 года. Более ранние сведения не предоставлялись.
В результате доля России в общем объеме импорта рыбного филе в ЕС выросла с 7,9% в 2024 году до 8,1% в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России анонсировали запрет на госзакупки импортной рыбы и морепродуктов.
