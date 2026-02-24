ЕС в 2025 году увеличил до максимума закупки рыбного филе из России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Евросоюз по итогам 2025 года увеличил импорт российского рыбного филе до рекордных показателей, передает РИА «Новости». За год страны ЕС закупили рыбного филе из России на сумму 505,6 млн евро, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 460,4 млн евро.

Рост объема закупок составил 9,8% в годовом выражении. Подсчеты основываются на данных Евростата, согласно которым сумма импорта российского рыбного филе стала максимальной с 1999 года. Более ранние сведения не предоставлялись.

В результате доля России в общем объеме импорта рыбного филе в ЕС выросла с 7,9% в 2024 году до 8,1% в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России анонсировали запрет на госзакупки импортной рыбы и морепродуктов.

Евросоюз увеличил импорт российского рыбного филе.

Российские рыбаки побили рекорд по вылову тихоокеанской сельди.