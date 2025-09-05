Путин: Уровень бедности за десять лет в России уменьшился до 7,2%

Tекст: Алексей Дегтярев

«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, он пока выше, чем в среднем по России и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркиваю, динамика хорошая, позитивная. В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%», – цитирует Путина ТАСС.

Также глава российского государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших десять лет.

Кроме того, он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

В пятницу во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина и зарубежных лидеров.