Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Уровень бедности за десять лет в России уменьшился до 7,2%
В последнее десятилетие в стране уровень бедности сократился более чем на 4%, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.
«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, он пока выше, чем в среднем по России и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркиваю, динамика хорошая, позитивная. В среднем по России с 2014 по 2024 год уровень бедности сократился с 11,3% до 7,2%», – цитирует Путина ТАСС.
Также глава российского государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших десять лет.
Кроме того, он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.
В пятницу во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина и зарубежных лидеров.