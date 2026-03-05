Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.3 комментария
Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вторжение в Россию
Президент России Владимир Путин поручил распространить кредитные каникулы на отражавших вооруженное вторжение на территорию России.
Механизм кредитных каникул распространят на отражающих вооруженное вторжение в Россию. Перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека опубликован на сайте Кремля.
«Правительству... обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на распространение механизма "кредитных каникул"... на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации», – говорится в документе.
Новая мера поддержки коснется тех, кто противостоит провокациям на госгранице и в регионах, прилегающих к зоне спецоперации. Также президент поручил прекращать кредитные обязательства в случае гибели защитников при выполнении этих задач.
Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе необходимо представить главе государства до 1 июля 2026 года.
Государственная дума приняла нормы о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для участников СВО и их супругов.
Владимир Путин также поручил освободить бойцов от уплаты процентов по займам на время льготного периода.