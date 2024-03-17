16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Путин поручил освободить бойцов СВО от процентов по кредитам
Путин поручил освободить бойцов СВО от процентов по кредитам на время кредитных каникул
Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство для освобождения бойцов спецоперации от процентов по кредитам на время кредитных каникул, следует из перечня поручений главы государства.
В опубликованном поручении на сайте Кремля говорится, что следует внести в законодательство России изменения, которые исключат начисление процентов по кредитным договорам в течение льготного периода, согласно закону «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Ранее Путин поручил улучшить обеспечение ветеранов СВО средствами реабилитации.