Путин призвал Дальний Восток превзойти среднероссийский уровень жизни

Путин: Регионы Дальнего Востока должны выйти на уровень выше среднероссийского

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин отметил позитивные изменения в регионах Дальнего Востока, передает РИА «Новости».

По его словам, по доступности жилья, экологии, социальной инфраструктуре и уровню городской среды эти регионы должны в горизонте десятилетия превзойти среднероссийские показатели.

Президент подчеркнул, что уровень бедности во всех субъектах Дальневосточного федерального округа снизился, хотя в большинстве регионов он пока остается выше среднероссийского значения.

«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, в большинстве из них он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркну, динамика хорошая и позитивная», – сказал он.

По официальным данным, уровень бедности в России с 2014 по 2024 год снизился с 11,3% до 7,2%. При этом в Сахалинской области этот показатель составляет 5,3%, в Магаданской – 5,9%, на Чукотке – 4,4%.

Путин заявил, что за последнее десятилетие уровень средних зарплат на Дальнем Востоке увеличился в 2,5 раза и превысил 100 тыс. рублей в месяц по итогам прошлого года.

Президент такжеподчеркнул, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

Напомним, во Владивостоке началось пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина и зарубежных лидеров. На пленарное заседание с Путиным запланировано не менее двух часов. Главной темой выступления Путина на ВЭФ стали вопросы экономического развития Дальнего Востока России.