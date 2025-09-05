Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин сообщил о росте зарплат на Дальнем Востоке
Путин: Средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза
За последнее десятилетие уровень средних зарплат на Дальнем Востоке увеличился в 2,5 раза, превысив 100 тыс. рублей в месяц по итогам прошлого года. Об этом заявил на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин.
С 1 сентября вступят в силу обновленные правила расчета средней заработной платы, учитывающие не только премии, но и денежные поощрения.
Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.
С 1 сентября вступят в силу обновленные правила расчета средней заработной платы, учитывающие не только премии, но и денежные поощрения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.
В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложили не менее двух часов.