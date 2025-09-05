Путин сообщил о росте зарплат на Дальнем Востоке

Путин: Средняя зарплата на Дальнем Востоке выросла в 2,5 раза

Tекст: Елизавета Шишкова

Средняя зарплата на Дальнем Востоке в течение последних 10 лет увеличилась в 2,5 раза и по итогам прошлого года превысила 100 тыс. рублей в месяц в номинальном выражении, передает РИА «Новости».

Об этом президент России Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Восточного экономического форума во Владивостоке.

С 1 сентября вступят в силу обновленные правила расчета средней заработной платы, учитывающие не только премии, но и денежные поощрения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложили не менее двух часов.